Что нам готовят. Коммуналки, дефицит и еда из насекомых? Анатолий Вассерман
Кто должен умереть во имя Нового Мира и что такое человеколюбие по-англосаксонски. К чему приведёт Запад энергетический кризис и почему они больше не могут держать лицо победителя. Как наши экономисты спасают своих либеральных "отцов" за наш счёт и к чему приведёт поднятие ключевой ставки. Каков худший сценарий развития текущего кризиса и в чём состоят наши невеликие шансы выбраться из него целыми. Об этом и многом другом беседуют аналитик Анатолий Вассерман и ведущий Фёдор Лисицын.