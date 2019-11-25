Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 ноября 2019

21:15. 25 ноября 2019 171 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Операция возмездия в Мокхе



Хуситы заявили, что провели масштабную комбинированную операцию против интервентов в районе Мокхи (город недалеко от западного побережья Йемена).
Целью были военные лагеря интервентов по которым было выпущено одновременно 9 баллистических ракет и 20 дронов-камикадзе.
Хуситы заявляют о том, что потери противника составили 350 убитых и раненых, включая саудитов, эмиратчиков и суданцев. Какой-то более точной разбивки по потерям нет. Кроме того уничтожено 5 складов боеприпасов и несколько единиц техники.
Командование хуситов предупреждает, что такие удары возмездия будут продолжены, пока интервенты не прекратят бомбардировки городов Йемена и продовольственную блокаду страны.
При этом вчера саудовская коалиция заявляла, что успешно перехватила 5 ракет и 2 беспилотника. В итоге, если обе стороны не лукавят, из заявленных хуситами ракет и дронов до целей дошли 4 ракеты и 18 дронов. Так себе процент для местной ПВО.
Видимо перехватывали столь же успешно, как и при ударах хуситов по Джизану и Асиру, где часть ракет и дронов регулярно долетала до цели, вплоть до терминалов аэропортов.
В отместку за нападение, саудиты провели серию авиаударов на фронте под Ходейдой, где идут боевые действия средней интенсивности, хотя и не столь жаркие, как на границе с Саудовской Аравией или в Таизе.

Сами по себе удары по лагерям интервентов не являются чем-то новым, но раньше это было не столь эффективно ввиду посредственной точности баллистических ракет и более примтивных дронов. После помощи от иранских товарищей, ракеты стали куда как точнее, а дроны стали более смертоносными, ввиду чего кривая потерь интервентов попозла вверх.

На заглавном фото один из упавших в районе Мокхи дронов. Очень похож на тот, который покосил несколько десятков человек во время военного парада на базе Аль-Анад.



На фоне атак анонсированы работы по модернизации саудовских радаров при участии Британии и Франции https://www.almasdarnews.com/article/us-and-france-to-boost-saudi-radar-systems-after-houthi-drone-strikes/ Позорище с НПЗ Saudi Aramco наглядно показало, что десятки миллиардов долларов потраченные на американские радары и ЗРК "Пэтриот" себя прямо скажем не оправдали, и это при том, что противостояли они не российским или китайским ракетам, а иранским (!). Отсюда и интерес к более актуальным радарам, а также к покупке С-400.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирия. Спутниковые фотографии военной активности


Авиабаза ВКС РФ в Хмеймиме. 25.10.2019
Обращает на себя внимание большое кол-во военно-транспортных самолетов.
Очевидно, что возросший поток связан с переброской дополнительных сил в северо-восточную Сирию.

Плюс спутниковые фотографии турецких опорных пунктов в "зоне безопасности" и других интересностей из Сирии.


Опорный пункт в 10 км к востоку от Сулука (к юго-востоку от Таль-Абьяда)


Можно заметить танки.


Опорный пукнт к северу от трассы M4.


В этом же районе.


Артиллерийские позиции САА в северо-западной Хаме.


130мм гаубицы M-46 в индустриальной зоне Алеппо. 29.08.2019


Иранский дрон и станция управления в аэропорту Хамы.


Российский танкер в районе Баниаса.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Флаг России в дыму от взрывов: враг атаковал север Сирии (ФОТО)

Флаг России в дыму от взрывов: враг атаковал север Сирии (ФОТО) | Русская весна

Турция и её боевики из Сирийской национальной армии вновь нарушают все договоренности согласно Меморандума о взаимопонимании по ситуации на севере Сирии между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

23 ноября боевики СНА при поддержки турецкой авиации предприняли новые атаки на ключевой город в этом районе — Айн-Исса.

Район подвергается интенсивному нападению с нескольких направлений в окрестностях лагеря и возле международной автомагистрали M4.

Сирийские демократические силы совместно с Сирийской арабской армией отразили несколько крупных атак турецкой армии и протурецких боевиков, но активное применение турецкой стороной артиллерии и бронетехники позволили оккупантам продвинуться в южном направлении.

Атака турков привела к блокированию важнейшей международной автомагистрали М4. Бои так же коснулись и лагерь для перемещенных лиц «Айн Исса».

Турецкая артиллерия вела интенсивный огонь в том числе и в непосредственной близости от координационного центра ВС РФ и «Сирийских демократических сил» (см. видео).

Хрупкий мир на севере Сирии, который был достигнут с таким трудом на переговорах между Путиным и Эрдоганом в Сочи вновь был разрушен захватническими амбициями турецкой стороны.

Читайте также: Страшные кадры: Террористы нанесли удар по самому большому городу Сирии, множество убитых и раненых (ФОТО 18+)

На кадрах ниже курды перепутали положение цветов российского флага, случайно превратив его в сербский

Флаг России в дыму от взрывов: враг атаковал север Сирии (ФОТО) | Русская весна
Флаг России в дыму от взрывов: враг атаковал север Сирии (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 октября 2019
... громкая победа американцев на Ближнем Востоке, однако новость уже породила целый ряд...в бывшую столичную провинцию ИГИЛ*, которую в последние пару лет оккупировала ...нефтяные поля в Сирии Нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2019
...востоке сирийской провинции Хама начал свою работу Конгресс племён Восточной Сирии.... Как известно, к востоку от Евфрата, на территориях...вооруженными силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел (стоит ... и отваливают из Сирии, с Ближнего Востока они не уходят...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 октября 2019
...НАТО» в Сирии Произошедшие за последнее время в Сирии события —... “халифата” ИГИЛ в самом сердце Ближнего Востока, служившего магнитом...выиграла войну в Сирии и на Ближнем Востоке: что дальше (... войны в Сирии — подробности (ФОТО) Новость обновляется Президент......
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 октября 2019
...из Сирии. Попутно Трамп обдал курдов, заявив, что они воевали с ИГИЛ...было принято лично Трампом после последнего телефонного разговора с Эрдоганом. Пентагон... чрезвычайно долог. Фото: © РИА Новости, Алексей Никольский "Ближний Восток долго искал своего лидера...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019
... баллистических ракет ближнего радиуса действия по всему Ближнему Востоку в целях .... Поэтому в последние несколько минут они выпустили новость, что это ...активизация преступной деятельности боевиков ИГИЛ на северо-востоке Сирии вызвана неспособностью США ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2019
...и тактическим отступление черных. Последние крупные силы ИГ покидают Сармин и погранпереход... видение американской внешней политики на Ближнем Востоке. Сила добра: Америка вновь ... никакой помощи в восстановлении районов Сирии, контролируемых Асадом. В Ливане ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)