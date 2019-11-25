Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 ноября 2019

Турция и её боевики из Сирийской национальной армии вновь нарушают все договоренности согласно Меморандума о взаимопонимании по ситуации на севере Сирии между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

23 ноября боевики СНА при поддержки турецкой авиации предприняли новые атаки на ключевой город в этом районе — Айн-Исса.

Район подвергается интенсивному нападению с нескольких направлений в окрестностях лагеря и возле международной автомагистрали M4.

Сирийские демократические силы совместно с Сирийской арабской армией отразили несколько крупных атак турецкой армии и протурецких боевиков, но активное применение турецкой стороной артиллерии и бронетехники позволили оккупантам продвинуться в южном направлении.

Атака турков привела к блокированию важнейшей международной автомагистрали М4. Бои так же коснулись и лагерь для перемещенных лиц «Айн Исса».

Турецкая артиллерия вела интенсивный огонь в том числе и в непосредственной близости от координационного центра ВС РФ и «Сирийских демократических сил» (см. видео).

Хрупкий мир на севере Сирии, который был достигнут с таким трудом на переговорах между Путиным и Эрдоганом в Сочи вновь был разрушен захватническими амбициями турецкой стороны.

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