Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 ноября 2019
- 20:18 Операция возмездия в Мокхе.
- 16:44 Сирия. Спутниковые фотографии военной активности.
- 03:42 Флаг России в дыму от взрывов: враг атаковал север Сирии (ФОТО).
Операция возмездия в Мокхе
Хуситы заявили, что провели масштабную комбинированную операцию против интервентов в районе Мокхи (город недалеко от западного побережья Йемена).
Целью были военные лагеря интервентов по которым было выпущено одновременно 9 баллистических ракет и 20 дронов-камикадзе.
Хуситы заявляют о том, что потери противника составили 350 убитых и раненых, включая саудитов, эмиратчиков и суданцев. Какой-то более точной разбивки по потерям нет. Кроме того уничтожено 5 складов боеприпасов и несколько единиц техники.
Командование хуситов предупреждает, что такие удары возмездия будут продолжены, пока интервенты не прекратят бомбардировки городов Йемена и продовольственную блокаду страны.
При этом вчера саудовская коалиция заявляла, что успешно перехватила 5 ракет и 2 беспилотника. В итоге, если обе стороны не лукавят, из заявленных хуситами ракет и дронов до целей дошли 4 ракеты и 18 дронов. Так себе процент для местной ПВО.
Видимо перехватывали столь же успешно, как и при ударах хуситов по Джизану и Асиру, где часть ракет и дронов регулярно долетала до цели, вплоть до терминалов аэропортов.
В отместку за нападение, саудиты провели серию авиаударов на фронте под Ходейдой, где идут боевые действия средней интенсивности, хотя и не столь жаркие, как на границе с Саудовской Аравией или в Таизе.
Сами по себе удары по лагерям интервентов не являются чем-то новым, но раньше это было не столь эффективно ввиду посредственной точности баллистических ракет и более примтивных дронов. После помощи от иранских товарищей, ракеты стали куда как точнее, а дроны стали более смертоносными, ввиду чего кривая потерь интервентов попозла вверх.
На заглавном фото один из упавших в районе Мокхи дронов. Очень похож на тот, который покосил несколько десятков человек во время военного парада на базе Аль-Анад.
На фоне атак анонсированы работы по модернизации саудовских радаров при участии Британии и Франции https://www.almasdarnews.com/article/us-and-france-to-boost-saudi-radar-systems-after-houthi-drone-strikes/ Позорище с НПЗ Saudi Aramco наглядно показало, что десятки миллиардов долларов потраченные на американские радары и ЗРК "Пэтриот" себя прямо скажем не оправдали, и это при том, что противостояли они не российским или китайским ракетам, а иранским (!). Отсюда и интерес к более актуальным радарам, а также к покупке С-400.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирия. Спутниковые фотографии военной активности
Авиабаза ВКС РФ в Хмеймиме. 25.10.2019
Обращает на себя внимание большое кол-во военно-транспортных самолетов.
Очевидно, что возросший поток связан с переброской дополнительных сил в северо-восточную Сирию.
Плюс спутниковые фотографии турецких опорных пунктов в "зоне безопасности" и других интересностей из Сирии.
Опорный пункт в 10 км к востоку от Сулука (к юго-востоку от Таль-Абьяда)
Можно заметить танки.
Опорный пукнт к северу от трассы M4.
В этом же районе.
Артиллерийские позиции САА в северо-западной Хаме.
130мм гаубицы M-46 в индустриальной зоне Алеппо. 29.08.2019
Иранский дрон и станция управления в аэропорту Хамы.
Российский танкер в районе Баниаса.
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Флаг России в дыму от взрывов: враг атаковал север Сирии (ФОТО)
Турция и её боевики из Сирийской национальной армии вновь нарушают все договоренности согласно Меморандума о взаимопонимании по ситуации на севере Сирии между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.
23 ноября боевики СНА при поддержки турецкой авиации предприняли новые атаки на ключевой город в этом районе — Айн-Исса.
Район подвергается интенсивному нападению с нескольких направлений в окрестностях лагеря и возле международной автомагистрали M4.
Сирийские демократические силы совместно с Сирийской арабской армией отразили несколько крупных атак турецкой армии и протурецких боевиков, но активное применение турецкой стороной артиллерии и бронетехники позволили оккупантам продвинуться в южном направлении.
Атака турков привела к блокированию важнейшей международной автомагистрали М4. Бои так же коснулись и лагерь для перемещенных лиц «Айн Исса».
Турецкая артиллерия вела интенсивный огонь в том числе и в непосредственной близости от координационного центра ВС РФ и «Сирийских демократических сил» (см. видео).
Хрупкий мир на севере Сирии, который был достигнут с таким трудом на переговорах между Путиным и Эрдоганом в Сочи вновь был разрушен захватническими амбициями турецкой стороны.
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На кадрах ниже курды перепутали положение цветов российского флага, случайно превратив его в сербский
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