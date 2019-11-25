Новые крепостные // Письма

ИГОРЬ, ЯКУТИЯ.

Я 1988 года рождения. Окончил КубГМУ . Отучился в интернатуре по терапии в 2015г. В 2017г. прошел переподготовку на врача кардиолога. Начал работать врачом с 2015г. в г.Кореновске Краснодарского края. Работа нравилась, но денег практически не хватало. Жена была беременна вторым ребенком, жили у ее мамы. Все это не сахар, конечно. В интернатуре ты уже не студент, но еще и не врач. На работу в больницу возьмут лишь на ставку санитара, оклад будет соответствующим, премий тебе никаких. Распределения никакого нет, это тебе не Советская система, жильем тоже никто обеспечивать не обязан. Спустя 2 года уехал вместе с семьей в Якутию на заработки…









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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qY8BYsbVFOo