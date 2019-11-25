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Новые крепостные // Письма

20:45. 25 ноября 2019 74 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

ИГОРЬ, ЯКУТИЯ.
Я 1988 года рождения. Окончил КубГМУ . Отучился в интернатуре по терапии в 2015г. В 2017г. прошел переподготовку на врача кардиолога. Начал работать врачом с 2015г. в г.Кореновске Краснодарского края. Работа нравилась, но денег практически не хватало. Жена была беременна вторым ребенком, жили у ее мамы. Все это не сахар, конечно. В интернатуре ты уже не студент, но еще и не врач. На работу в больницу возьмут лишь на ставку санитара, оклад будет соответствующим, премий тебе никаких. Распределения никакого нет, это тебе не Советская система, жильем тоже никто обеспечивать не обязан. Спустя 2 года уехал вместе с семьей в Якутию на заработки…




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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qY8BYsbVFOo

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 12149 8659
    Владимир 25 ноября 2019 в 21:08

    Да на этом “Титанике” есть и люксы и трюмы.

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  • 492 424
    georgi tarabov 25 ноября 2019 в 21:13

    НИКОГДА ЕТОГО НЕ БЫЛО , И ВДРУГ-ОПЯТЬ !

    Генерал Леонид Ивашов, в недавнем своем заявлении отметил, что нынешняя Россия проиграет совершенно любую мировую войну, в которую будет втянуто население РФ.

    https://cont.ws/@pulikk/1512791

    В качестве примера Леонид взял СССР – по-его мнению, тогда народ уважал власть, ибо та всегда старалась улучшать жизнь человека и общества в целом.
    Именно во-времена СССР, по-мнению генерала, народ был патриотичным, не боясь за свое будущее – каждый знал, что будет иметь достойную пенсию, квартиру и все блага той цивилизации.
    Но что cегодня? Олигархи, несменяемость власть. Именно сейчас в России каждый человек заботится сугубо лишь о себе – и это справедливо. Ибо нынешняя власть, по мнению Леонида, не только не способна устроить комфортные условия проживания для обычного человека, но и обворовывает его. Именно поэтому, если начнется война, почти каждый русский человек отвернется от призыва в армию, не желая воевать за олигархов, ибо сами сыновья миллионеров уже давно учатся в Британии, США, чувствуя себя очень хорошо, а отцы данных детей уже давно являются гражданами другой страны.
    Решением такой сложной сложившейся ситуации, по-мнению генерала, является смена власти. Должна прийти та власть, которая уже, наконец, поймет, что счастливый народ – основа сильной страны.
    http://maxpark.com/community/4
    https://zen.yandex.ru/media/po
    В тему:
    ПУТИН – СТАВЛЕННИК ВРАГОВ РОССИИ… Генерал Леонид Ивашов – смело и честно о Путине.
    (ВИДЕО)
    https://www.youtube.com/watch?v=kgKSqF_yjL0&feature=emb_logo

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  • 492 424
    georgi tarabov 25 ноября 2019 в 21:14

    По -больше патронов для ген.КВАЧКОВА И РОС.ГВАРДИИ ,БРАТЯ !
    ———
    Главные заявления Путина и Медведева на съезде «Единой России»
    25.11.2019 г.
    Первоисточник публикации: https://politikus.ru/video/124433-glavnye-zayavleniya-putina-i-medvedeva-na-sezde-edinoy-rossii.html
    Politikus.ru
    №4 ↑ Анатолий.И +13
    Правительство уже определилось кому отдаст деньги из Фонда Национального Благосостояния. Я так понимаю что народные деньги дадут самым нищим….ну там Газпрому, Роснефти, РотенбергаФ, ЧУБАЙСЯТА, КУДРИНЯТА ,ЩЕНЯТА , , родным и близким.

    №9 ↑ SHUMI
    19:39
    Все дружно голосуем за “Единую Россию”, и будет нам “счастье”, чтоб они там подавились все, ироды!

    №12 ↑ sergey_
    с прямой связью от начальства за границей, что бы указания всегда принимать….

    №13 ↑ ы ы ы
    Все что сказал Путин,так это,вы там на местах их проконтролируйте)))))Вопрос,кто кого будет контролировать?Везде ЕдРоссы,они сами себя будут контролировать?))))))У нас в районном городе всюду сидят ЕдРоссы,в 50-ти тысячном городе закрыли в больнице родильное отделение,нужно ехать, либо в соседний район за 120 км,либо в областной центр за 200 км,Путин жди приплода и исправления демографии ЕдРоссы тебе в помощь. Гады поганые либерастоши капитаглисты. Сука совсем из ума выстарился,мышей перестал ловить,пора на пенсию отправлять,пока Россия еще цела.

    №14 monti +12

    Едро на валить на всех выборах. Как-то лет 8 назад я услышал слова: “Партия воров и жуликов” и удивился этим словам. А сейчас стал интересоваться политикой и понял – слова верные.

    №17 Putriot +4
    Путину на этом съезде нужно было какой нибудь дрын взять и по головам им херачить! Первому айфону зарядить.

    №19 ДОБРЫЙ ТАНКИСТ
    Эй, краснопузые, почему молчим про беспредел в Иркутской области, где власть положила болт на жителей Тулуна, на пострадавших от наводнения? Левченко намеренно дескредитирует государство или у него руки из жопы растут? Какое ваше мнение? А то по ТВ уже который день народ в Тулуне плачет, а вы молчите, как партизаны под пыткой. Или вам насрать? Вчера вон сколько тут на сайте страдало за народ… Где вы, ау?

    №22 ↑ Lord
    Цитата: ДОБРЫЙ ТАНКИСТ Эй, краснопузые, почему молчим про беспредел в Иркутской области…

    Так у них сейчас одна цель, валить действующую власть всеми доступными способами. Среди них нет людей переживающих за судьбу России – есть псевдопатриоты, что проплачены или зомбированы госдепом на раскачивание майданных настроений. Только «полный дегенерат» может не понимать, что ещё одну революцию Россия не переживёт. Но посмотрите сами, кого из них этот факт волнует вообще?

    №24 ↑ alekstus.75 +8
    Запутинцы что молчим, в Красноярском крае губернатор едрос Усс спалил тайгу до тла и лес китайцам трелюет!!!

    №28 koctroma2
    +13
    Шаг за шагом идет формирование наследственной, феодальной власти. И если олигархи уже давно стали на этот путь, то у политиков и чиновников этот процесс только начинается, ибо жизнь партии весьма скоротечна, а значит, и политика, её представляющего. Вот сейчас как раз политикам дают шанс на возможность сохранения наследования политической власти по семейному признаку – типа потомственных сенаторов. И разумеется, они будут очень стараться, чтобы не только самим остаться у кормушки с барского стола, но и передать это право своим детям и внукам.

    Первоисточник публикации: https://politikus.ru/video/124433-glavnye-zayavleniya-putina-i-medvedeva-na-sezde-edinoy-rossii.html
    Politikus.ru

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