Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 ноября 2019

Ситуация для американцев в Сирийской Арабской Республике складывается не лучшим образом. Активное развитие турецкой операции «Источник мира» поставило под угрозу дальнейшее присутствие США на территории САР.

Оно и понятно, американцы не хотят ссориться со вторым по величине членом НАТО и в результате терять возможность использования турецких аэродромов и рынков сбыта, да и раздор с турками может повлиять на потерю авторитета на Ближнем Востоке.

Однако нефть, которая находится на востоке Сирии не дает Соединенным Штатам покоя, ведь ее добыча приносит неплохие деньги в казну Дяди Сэма. Ранее для защиты и перевозки сирийской нефти американцы пользовались «услугами» курдских формирований СДС (Сирийские Демократические Силы), которых называли своими важными союзниками.

Однако, при возникшей опасности конфликта американцы благополучно дали заднюю и бросили на растерзание курдов, отказавшись защищать их от наступающей армады турецких войск. В результате многие сотни курдов были убиты, десятки населенных пунктов ими потеряны.

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Такое предательство американцев вызвало напряженность среди остальных поддерживаемых ими вооружённых формирований по всему миру. Поэтому проблему с охраной нефтяных месторождений приходится решать посредствам наемников.

Работа частных военных компаний или как их просто называют ЧВК, всегда происходит на грани фола. Легкие деньги, бурлящий адреналин в крови и постоянное мародёрство кружат головы молодых, а иногда и не очень молодых ребят. Из-за этого на выходе получается термоядерный коктейль из несметного количества убийств мирного населения и продажи награбленного оружия.

Именно таких бойцов отправляет правительство США на защиту своих интересов по незаконному вывозу нефти в восточных районах Сирии. Одна из самых известных штатовских ЧВК носит имя «Academi», более известна она под названием ЧВК «Blackwater». На смене имени хотелось бы сделать небольшой акцент.

Ребрендинг произошел в 2009 году после очередного происшествия в иракском Багдаде в сентябре 2007 года. Там бравые ребята из ЧВК «Blackwater» расстреляли на площади 17 и ранили еще 20 мирных жителей. Тогда власти Ирака раскритиковали действия ЧВК, отозвав лицензию на их работу в стране. После повторной попытки в 2009 году получить лицензию, последовал твердый отказ, чем в дальнейшим и был вызван ребрендинг «черной воды».

Стоит отметить, что один из бойцов был признан виновным и получил пожизненный срок только в 2019 году, несмотря на то, что своей вины так и не признал.

По данным ряда СМИ и самих ополченцев, следующий яркий след ЧВК «Blackwater», которая напрямую сотрудничает с правительством США, прослеживается на Донбассе. В рядах ЧВК были замечены высокопоставленные военнослужащие из США и Канады, по разным данным, численность варьируется от 300 до 600 наемников.

Сейчас эти головорезы отправятся на охрану нефтяных полей на востоке Сирии в район Дейр-эз-Зора, которые стоит заметить никак не принадлежат США. Все это происходит в связи с тем, что Дональд Трамп выводит по максимуму американский контингент, но охрана нефтяных вышек остается в приоритете для Вашингтона.

Можно резюмировать, что под видом охраны нефтяных объектов ЧВК «Academi» будет выполнять требуемые для Америки задачи, причем более жестоко, чем регулярная армия, не отличая боевиков от мирного населения. В скором времени мы еще не раз увидим в новостных заголовках о мародёрстве и жестоких действиях частной военной компании «Blackwater».

Кровавый путь Blackwater

Напомним, американскую частную военную компанию Blackwater уже много раз обвиняли в многочисленных военных преступлениях и насилии над мирными жителями оккупированных стран.

В ходе послевоенной оккупации Ирака число наёмников Blackwater, по различным оценкам, достигало нескольких тысяч — они выполняли миссии по контракту с Вашингтоном. Багдад неоднократно заявлял о немотивированных актах насилия против местного населения, но до 2007 г. Белый дом предпочитал оставлять эти жалобы без внимания.

Кроме того, родственники погибших при исполнении «ЧВКшников» предъявляли претензии к руководству компании, но связи «частной армии» в высших эшелонах власти Соединённых Штатов делали своё дело, и больших проблем у владельца миллиардера Эрика Принса и его подельников не возникало. Всё изменилось осенью 2007 г., когда из-за приближения президентских выборов Буш окончательно превратился в «хромую утку», а операцию в Ираке посчитали окончательно провалившейся.

Американский судебные правоохранительные начали против Blackwater новое расследование: компанию подозревали в контрабанде в Ирак оружия, которое затем, по всей видимости, попадало к боевикам «Рабочей партии Курдистана».

1 октября 2007 года аппарат демократического большинства в Конгрессе опубликовал доклад о результатах проверки полученных от властей Ирака жалоб, а также свидетельств американских военнослужащих и сотрудников частных компаний — конкурентов «Блэкуотер». Выяснилось, что наёмники фирмы Принса за период с 2005 года поучаствовали почти в двух сотнях перестрелок и боестолкновений. Они без всяких раздумий пускали в ход оружие и в большинстве случаев первыми открывали огонь по местным жителям.

Багдад назвал это массовым «хладнокровным убийством», и иракское МВД отозвало лицензию «Чёрной воды» и потребовало выдворения ее боевиков из арабского государства.

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