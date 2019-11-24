Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 ноября 2019
- 07:00 Необычная акция: военные России прибыли в район, где курды поджигали бронемашины (ФОТО).
- 05:30 Жестокие американские убийцы перебрасываются в Сирию для войны за нефть (ФОТО).
- 00:53 Бомбардировки Идлиба. 24.11.2019.
- 00:00 В США сделали наглое заявление о Сирии, нефти и ИГИЛ.
Необычная акция: военные России прибыли в район, где курды поджигали бронемашины (ФОТО)
Россия продолжает следовать своим обязательствам согласно Меморандуму о взаимопонимании между Москвой и Анкарой по ситуации на севере Сирии. На этот раз наши военные прибыли в район, где ещё недавно совместный патруль ВС РФ и армии Турции подвергался агрессии со стороны небольшого количества радикалов и их пособников, которых связывает с турками смертельная вражда. С тех пор курдские лидеры принесли извинения России и пообещали, что подобное больше не повторится.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В последнее время в рамках обеспечения безопасности в регионе российские военные огромное внимание уделяют оказанию помощи местному курдскому населению.
Практически ежедневно проходят гуманитарные акции на севере страны. Вот и в субботу в районе населенного пункта Шкафт недалеко от Кобани в провинции Алеппо Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию.
Однако, это мероприятие стало особенным. Кроме выдачи продовольственных наборов, в состав которых входят рис, мука, сахар, чай и мясные консервы, российские военные медики развернули стационарный медицинский пункт.
Специалисты медицинского отряда специального назначения организовали в медпункте прием местных жителей. Медпомощь оказывают три специалиста: хирург, терапевт и травматолог. В основном пациенты обращаются с жалобами на кишечно-желудочный тракт, боли в спине и ангину.
Всем обратившимся выданы необходимые медицинские препараты, а также назначен повторный прием для отслеживания процесса лечения.
Помимо этого, военные медики развернули специальный комплекс, обеспечивающий видеоконференцсвязь в режиме реального времени для консультации с коллегами, в случае сложного диагноза у пациента.
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Жестокие американские убийцы перебрасываются в Сирию для войны за нефть (ФОТО)
Ситуация для американцев в Сирийской Арабской Республике складывается не лучшим образом. Активное развитие турецкой операции «Источник мира» поставило под угрозу дальнейшее присутствие США на территории САР.
Оно и понятно, американцы не хотят ссориться со вторым по величине членом НАТО и в результате терять возможность использования турецких аэродромов и рынков сбыта, да и раздор с турками может повлиять на потерю авторитета на Ближнем Востоке.
Однако нефть, которая находится на востоке Сирии не дает Соединенным Штатам покоя, ведь ее добыча приносит неплохие деньги в казну Дяди Сэма. Ранее для защиты и перевозки сирийской нефти американцы пользовались «услугами» курдских формирований СДС (Сирийские Демократические Силы), которых называли своими важными союзниками.
Однако, при возникшей опасности конфликта американцы благополучно дали заднюю и бросили на растерзание курдов, отказавшись защищать их от наступающей армады турецких войск. В результате многие сотни курдов были убиты, десятки населенных пунктов ими потеряны.
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Такое предательство американцев вызвало напряженность среди остальных поддерживаемых ими вооружённых формирований по всему миру. Поэтому проблему с охраной нефтяных месторождений приходится решать посредствам наемников.
Работа частных военных компаний или как их просто называют ЧВК, всегда происходит на грани фола. Легкие деньги, бурлящий адреналин в крови и постоянное мародёрство кружат головы молодых, а иногда и не очень молодых ребят. Из-за этого на выходе получается термоядерный коктейль из несметного количества убийств мирного населения и продажи награбленного оружия.
Именно таких бойцов отправляет правительство США на защиту своих интересов по незаконному вывозу нефти в восточных районах Сирии. Одна из самых известных штатовских ЧВК носит имя «Academi», более известна она под названием ЧВК «Blackwater». На смене имени хотелось бы сделать небольшой акцент.
Ребрендинг произошел в 2009 году после очередного происшествия в иракском Багдаде в сентябре 2007 года. Там бравые ребята из ЧВК «Blackwater» расстреляли на площади 17 и ранили еще 20 мирных жителей. Тогда власти Ирака раскритиковали действия ЧВК, отозвав лицензию на их работу в стране. После повторной попытки в 2009 году получить лицензию, последовал твердый отказ, чем в дальнейшим и был вызван ребрендинг «черной воды».
Стоит отметить, что один из бойцов был признан виновным и получил пожизненный срок только в 2019 году, несмотря на то, что своей вины так и не признал.
По данным ряда СМИ и самих ополченцев, следующий яркий след ЧВК «Blackwater», которая напрямую сотрудничает с правительством США, прослеживается на Донбассе. В рядах ЧВК были замечены высокопоставленные военнослужащие из США и Канады, по разным данным, численность варьируется от 300 до 600 наемников.
Сейчас эти головорезы отправятся на охрану нефтяных полей на востоке Сирии в район Дейр-эз-Зора, которые стоит заметить никак не принадлежат США. Все это происходит в связи с тем, что Дональд Трамп выводит по максимуму американский контингент, но охрана нефтяных вышек остается в приоритете для Вашингтона.
Можно резюмировать, что под видом охраны нефтяных объектов ЧВК «Academi» будет выполнять требуемые для Америки задачи, причем более жестоко, чем регулярная армия, не отличая боевиков от мирного населения. В скором времени мы еще не раз увидим в новостных заголовках о мародёрстве и жестоких действиях частной военной компании «Blackwater».
Кровавый путь Blackwater
Напомним, американскую частную военную компанию Blackwater уже много раз обвиняли в многочисленных военных преступлениях и насилии над мирными жителями оккупированных стран.
В ходе послевоенной оккупации Ирака число наёмников Blackwater, по различным оценкам, достигало нескольких тысяч — они выполняли миссии по контракту с Вашингтоном. Багдад неоднократно заявлял о немотивированных актах насилия против местного населения, но до 2007 г. Белый дом предпочитал оставлять эти жалобы без внимания.
Кроме того, родственники погибших при исполнении «ЧВКшников» предъявляли претензии к руководству компании, но связи «частной армии» в высших эшелонах власти Соединённых Штатов делали своё дело, и больших проблем у владельца миллиардера Эрика Принса и его подельников не возникало. Всё изменилось осенью 2007 г., когда из-за приближения президентских выборов Буш окончательно превратился в «хромую утку», а операцию в Ираке посчитали окончательно провалившейся.
Американский судебные правоохранительные начали против Blackwater новое расследование: компанию подозревали в контрабанде в Ирак оружия, которое затем, по всей видимости, попадало к боевикам «Рабочей партии Курдистана».
1 октября 2007 года аппарат демократического большинства в Конгрессе опубликовал доклад о результатах проверки полученных от властей Ирака жалоб, а также свидетельств американских военнослужащих и сотрудников частных компаний — конкурентов «Блэкуотер». Выяснилось, что наёмники фирмы Принса за период с 2005 года поучаствовали почти в двух сотнях перестрелок и боестолкновений. Они без всяких раздумий пускали в ход оружие и в большинстве случаев первыми открывали огонь по местным жителям.
Багдад назвал это массовым «хладнокровным убийством», и иракское МВД отозвало лицензию «Чёрной воды» и потребовало выдворения ее боевиков из арабского государства.
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Бомбардировки Идлиба. 24.11.2019
Сирийские источники и источники боевиков заявляют о мощных концентрированных авиадурах в Южном Идлибе. Удары наносились днем и продолжились ближе к ночи.
Их интенсивность идентична той, которая предшествовала прошлому наступлению САА в Идлибе. Заявляется об уничтожении нескольких объектов боевиков и существенных потерях боевиков в живой силе.
Районы к югу от Маарат-ан-Нуман, которые обрабатываются авиацией.
Активность САА. В основном пока что связана с отгрызанием юго-восточного Идлиба.
PS. В районе Айн-Исса сегодня было жарко – турки применяли дроны и поддерживали попытки СНА продвинутся к городу артиллерией. САА поддержала SDF ударами артиллерии и РСЗО, в итоге наступление СНА захлебнулось.
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В США сделали наглое заявление о Сирии, нефти и ИГИЛ
Сирийские власти не готовы защитить нефтяные месторождения за Евфратом от ИГИЛ. Такое наглое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
На форуме по безопасности в канадском городе Галифакс представителя Трампа попросили разъяснить слова президента США, который ранее заявил, что Вашингтон оставляет на востоке Сирии оккупационные войска для удержания под контролем сирийской нефтяных месторождений.
«США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГИЛ*. В последний раз, когда у режима (официального Дамаска) были эти месторождения, ИГИЛ смогло примерно за 15 минут забрать их обратно», — утверждает О’Брайен.
Он попытался убедить общественность в том, что «сравнительно небольшие доходы» от нефти, которая добывается в этом сирийском регионе, якобы идут не в карман к американцам, а на финансирование сирийских курдов, чтобы они «могли продолжать борьбу с террористами ИГИЛ» и решать проблемы беженцев.
Около 90% сирийской нефти сосредоточены на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был основным источником дохода ИГИЛ, а сейчас в основном находится под контролем проамериканских курдо-арабских отрядов Сирийских демократических сил (СДС/SDF).
Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман также убеждал мир в том, что прибыль от сирийской нефти якобы идет Сирийским демократическим силам, а не американцам. Глава минобороны США Марк Эспер тогда абсолютно не стесняясь сообщил, что Штаты будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на любые попытки их захватить.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — Сирийские демократические силы, которых несколько лет вооружали и готовили американцы.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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