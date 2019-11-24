Лживый перестроечный миф: Ленин приказал расстреливать попов
Краткое содержание мифа
Ленин подписал указание ВЧК, в котором приказывал расстреливать всех попов.
Миф используется чтобы «доказать» патологическую ненависть Ленина не только к религии, но и к любым ее проявлениям и служителям.
Примеры использования
«В 1919 г. Ленин приказал расстреливать попов, именно православных попов, поскольку Ленин видел в них угрозу своему хоть и людоедскому, но вполне «реформаторскому» учению».[1]
Действительность
А. Латышев, автор книги «Рассекреченный Ленин» и статей типа этой: «О рассекречивании трудов Ленина. К 132-летию со дня рождения»[2], рассказывает о своей работе в архивах: «…после августовских событий 1991 года. Мне выдали спецпропуск для ознакомления с секретными документами о Ленине. Власти думали найти причину переворота в прошлом. Я с утра до вечера сидел в архивах, и у меня волосы вставали дыбом. Ведь я всегда верил в Ленина, но после первых же тридцати прочитанных документов был просто потрясен».[3]
Какие же документы так потрясли веру г-на Латышева?
Например, вот этот:
«…Приведем полностью страшный документ, который неоднократно публиковался в факсимильном варианте:
«1 мая 1919 г. № 13666/2.
Председателю ВЧК тов. Дзержинскому Ф.Э.
УКАЗАНИЕ
В соответствии с решением ВЦИК и Сов. Нар. Комиссаров необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатать и превращать в склады. Председатель ВЦИК Калинин, Председатель Сов. Нар. Комиссаров Ульянов (Ленин)».
В исходящем номере – число дьявола!
Вот так: беспощадно расстрелять всех православных священников, превратить в склады все православные храмы.
(Характерна публикация в коммунистической «Правде» постановления политбюро ЦК ВКП(Б) от 11 ноября 1939 за подписью И. Сталина: «Указание тов. Ленина от 1 мая 1919 г. за № 13666/2 «О борьбе с попами и религией», адресованное Предс. ВЧК Дзержинскому Ф.Э., и все соответствующие инструкции ОГПУ-НКВД, касающиеся преследования служителей Церкви и православных верующих, – ОТМЕНИТЬ».)»
Ничего не скажешь – страшный документ. От него волосы встают дыбом и пахнет серой…
Однако, справившись с первым приступом страха, замечаем что:
- ВЦИК и Совнарком за все время своей деятельности не издали ни одного документа с названием «Указание», только постановления и декреты за подписями глав этих органов. Любой человек может убедиться в этом лично, заглянув в сборники «Декреты советской власти».
Более того, в практике советского партийно-государственного делопроизводства вообще никогда не существовало документов с названием «Указание».
- 1 мая 1919 года М. И. Калинин физически не мог подписать никакое «Указание», так как совершал в это время поездку на Восточный фронт.[4]
- Порядковых номеров таким документам не присваивалось. Однако, порядковый номер 13666/2 подразумевает наличие многих тысяч таких «указаний» в государственном делопроизводстве. Где они?
- По свидетельству директора РГАСПИ К.М. Андерсона, все документы ленинского фонда рассекречены и доступны для исследователей, так как государственных тайн в них не содержится. «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» в РГАСПИ отсутствует… Среди бумаг Ленина, относящихся к 1 мая 1919 г., нет антирелигиозных – это несколько подписанных им постановлений Малого СНК, и все они касаются мелких хозяйственных вопросов.[5]
- Отсутствует «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» и в Государственном архиве РФ, где хранятся фонды СНК и ВЦИК.
- Отрицательный отзыв о наличии этого «документа» дали в своих официальных письмах Центральный архив ФСБ России и Архив президента РФ.[6]
- Не существовало никакого секретного «решения ВЦИК и СНК 1917–1919 гг. о необходимости «как можно быстрее покончить с попами и религией», во исполнение которого «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» будто бы было выпущено. Кстати, Латышев позабыл «маленькую» деталь – он не указал ни номера, ни даты, ни названия этого «решения».
- Не существует никаких «инструкций ВЧК–ОГПУ–НКВД» со ссылками на это «указание», нет никаких документов о его исполнении.
- Никакой публикации в «Правде» не было.[7]
- За 11 ноября 1939 г. решения Политбюро действительно были. Однако церковных вопросов они не касались.
Как видите, данное Указание Ленина – фальшивка чистой воды.
Кому это было нужно?
Судите сами:
Выписка из бюджета ельцинского предвыборного штаба, 1996 год:[8]
«…Книга “Рассекреченный Ленин”. 95 млн. р. Утверждено. Оплачено.»
Источник.
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Делаем фальшивку.
Потом доказываем что это фальшивка.
и БИНГО.
Делаем вывод что Ленин предлагал делать из попов комиссаров и всячески их кормить и ублажать))
А чё.
Шариковы сьедят.