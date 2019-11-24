Как стать богатым? Константин Сёмин // АгитПроп 24.11.2019

Опыт приватизации 90х это ведь тоже прямой аналог английского огораживания или американского рабства. Причем масштаб ограбления даже побольше. В один миг труд миллионов людей, работа, совершавшаяся на протяжении десятилетий, были украдены, присвоены горсткой сегодняшних хозяев жизни. Вот строили люди, например, Магнитку. Или Норникель. Или Красноярский алюминиевый. Ваши бабушки и дедушки строили. И думали, что строят для вас, для внуков. А оказывается, строили для завтрашних плантаторов — Дерипаски, Потанина, Рашникова, Лисина, Абрамовича. То есть, оказывается, и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и в 80-е миллионы людей работали на них. Примерно так же, как когда-то черные невольники закладывали основу для благосостояния Илона Маска, Билла Гейтса или Джеффа Безоса.



Вот почему они такие богатые, а вы такие бедные.







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6iVU3zwTdDk