Изборский клуб. Мы вступаем в новую эру. Перед РФ стоит сложнейший вызов
Эксперты Изборского клуба об изменениях, которые уже начались.
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Что то Изборский Клуб все больше стал походить на секту, пропагандирующую конец света. Кому каяться то предлагают?
Бобкэтушка,скажи пожалуйста,а ты куришь сигареты…
Думаю Вы знаете ответ. У Вас есть то, чего нет у Харона. Потому я и общаюсь с Вами.
Значит нет….Плохо.Даже очень плохо.Просто просчитываю варианты долго-ли вы будете мучать нас вашими комментами…Остается только на справедливое провидение рассчитывать…
Ловите и положительные моменты. Зато не работает инженером на атомной станции.
Но путь собой нам освещает…
Мечтаю участвовать в проекте по созданию новых высокотехнологичных двигательных установок для космических аппаратов дальнего действия с орбитальной дислокацией.
Все что я делаю – лишь ставлю под сомнение убеждения людей. Показываю им то, где они могут ошибаться. Естественно, это связано с негативом со стороны тех, чье видение я под сомнение ставлю. И я понимаю это. Но в то же время понимаю, что именно так и можно пробудить разум и душу в человеке. Для него самого.
Как бы гадко это не выглядело со стороны, но это благое дело в итоге. Не мне наставлять на путь истинный – это выбор того, кто хоть что по поймет в моих постах. Их выбор согласно их праву Выбора.
До вас на ЯП не было по-настоящему сильного эзотерика,который в простой и доступной манере мог доносить духовные смысловые нагрузки обычным пользователям ЯП.Появились вы и на ЯП ничего не изменилось…как не было сильного эзотерика,так и нет,но гав..окомментов стало гораздо больше.
Эзотерика – есть производная и связанная с физическим, материальным миром. Человек что сосуд. Иногда полезно заглядывать в себя, чем ты наполнен. Все остальное на уровне квантовой физики и волновой теории.
Не претендую на лавры, ибо выше описал суть, но это труд. Вычищая ЯП от серости и черни людского затуманенного разума я позволяю увидеть и самих себя, и остальных в свете поиска ответов. Это трудно – любить того, кто тебя ненавидит.