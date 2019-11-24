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Изборский клуб. Мы вступаем в новую эру. Перед РФ стоит сложнейший вызов

09:33. 24 ноября 2019 137 просмотров 10 коммент. Опубликовал:

Эксперты Изборского клуба об изменениях, которые уже начались.

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#ДеньТВ #Изборскийклуб #Ивашов #Стариков #Овчинский #история #экономика

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VWreGSE9Ez4

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4617 1933
    BlackCat 24 ноября 2019 в 9:35

    Что то Изборский Клуб все больше стал походить на секту, пропагандирующую конец света. Кому каяться то предлагают?

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    • 14555 11065
      ЪBlackCat 24 ноября 2019 в 9:40

      Бобкэтушка,скажи пожалуйста,а ты куришь сигареты…

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      • 4617 1933
        BlackCatЪ 24 ноября 2019 в 9:47

        Думаю Вы знаете ответ. У Вас есть то, чего нет у Харона. Потому я и общаюсь с Вами.

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        • 14555 11065
          ЪBlackCat 24 ноября 2019 в 9:57

          Значит нет….Плохо.Даже очень плохо.Просто просчитываю варианты долго-ли вы будете мучать нас вашими комментами…Остается только на справедливое провидение рассчитывать…

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          1
          • 1839 1503
            ЖенечкаЪ 24 ноября 2019 в 10:08

            Ловите и положительные моменты. Зато не работает инженером на атомной станции.

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            1
          • 14555 11065
            ЪЖенечка 24 ноября 2019 в 10:24

            Но путь собой нам освещает…

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            1
          • 4617 1933
            BlackCatЖенечка 24 ноября 2019 в 10:26

            Мечтаю участвовать в проекте по созданию новых высокотехнологичных двигательных установок для космических аппаратов дальнего действия с орбитальной дислокацией.

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          • 4617 1933
            BlackCatЪ 24 ноября 2019 в 10:12

            Все что я делаю – лишь ставлю под сомнение убеждения людей. Показываю им то, где они могут ошибаться. Естественно, это связано с негативом со стороны тех, чье видение я под сомнение ставлю. И я понимаю это. Но в то же время понимаю, что именно так и можно пробудить разум и душу в человеке. Для него самого.
            Как бы гадко это не выглядело со стороны, но это благое дело в итоге. Не мне наставлять на путь истинный – это выбор того, кто хоть что по поймет в моих постах. Их выбор согласно их праву Выбора.

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          • 14555 11065
            ЪBlackCat 24 ноября 2019 в 10:36

            До вас на ЯП не было по-настоящему сильного эзотерика,который в простой и доступной манере мог доносить духовные смысловые нагрузки обычным пользователям ЯП.Появились вы и на ЯП ничего не изменилось…как не было сильного эзотерика,так и нет,но гав..окомментов стало гораздо больше.

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            2
          • 4617 1933
            BlackCatЪ 24 ноября 2019 в 10:43

            Эзотерика – есть производная и связанная с физическим, материальным миром. Человек что сосуд. Иногда полезно заглядывать в себя, чем ты наполнен. Все остальное на уровне квантовой физики и волновой теории.
            Не претендую на лавры, ибо выше описал суть, но это труд. Вычищая ЯП от серости и черни людского затуманенного разума я позволяю увидеть и самих себя, и остальных в свете поиска ответов. Это трудно – любить того, кто тебя ненавидит.

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