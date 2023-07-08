Мир вступает в новые 30-е годы
С докладами выступили:
1:57 Вступление. Ведущий – секретарь движения «Русская мечта» Димитрий Сагал;
2:36 «Вождь и народ». Докладчик: Глушик Екатерина Федоровна – писатель, постоянный член Изборского клуба;
8:41 «Сталинская историософия: Сталин как историк и теоретик культуры». Докладчик: Багдасарян Вардан Эрнестович – постоянный член Изборского клуба,
доктор исторических наук;
22:39 «Новые 30-е и 40-е». О параллелях со сталинской эпохой». Докладчик: Аверьянов Виталий Владимирович – Заместитель председателя
Изборского клуба, доктор философских наук;
34:07 «Сталин как творец новой формы цивилизации России, Восточной Европы и
мира». Докладчик: Баранов Сергей Дмитриевич – постоянный член Изборского клуба,
кандидат социологических наук;
43:50 «Церковная политика Сталина». Докладчик: Степанов Анатолий Дмитриевич – председатель Русского собрания,
сопредседатель Калязинского клуба, эксперт Изборского клуба;
58:20 «Китайская стратегия Сталина». Докладчик: Тавровский Юрий Вадимович – китаевед, постоянный член Изборского
клуба;
1:10:15 «Система сталинизма и ее преемственность в современной международной
политике». Докладчик: Сапелкин Николай Сергеевич – историк, писасель, эксперт День ТВ;
1:19:48 «Оценка деятельности национального лидера на примере И.В. Сталина». Докладчик: Папаяни Федор Алексеевич – постоянный член Изборского клуба,
кандидат технических наук;
1:27:18 «Грядущий социально-экономический уклад России, как системное
воплощение опыта сталинского периода»
Выступающий: Назаров Валентин Сергеевич – доктор технических наук;
1:31:52 Участник от Беларуси: Шапко Петр Борисович – лидер Белорусского общественно-политического
движения «Родина»;
1:37:51 Кобяков Андрей Борисович – кандидат экономических наук, председатель правления «Института динамического консерватизма».
Участники от Китая:
1:43:21 Цзян Яньбинь – президент Межрегиональной общественной организации
знатоков конфуцианства;
1:45:33 Инь Бинь – председатель Правления Центра Русского-Китайского гуманитарного
сотрудничества и развития.
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