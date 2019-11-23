Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 ноября 2019

Уже много месяцев ужасная ситуация складывается в лагере сирийских беженцев Эр-Рукбан, расположенном недалеко от американской базы Эт-Танф. Район этого, по сути, концлагеря расположен в пределах 55-км «зоны безопасности» военной базы США на юге Сирии, а сам лагерь контролируется проамериканскими боевиками, которые не выпускают беженцев из лагеря, используя их в качестве дойных коров, рабов и живых щитов.

На сегодняшний день в лагере сложилась критическая гуманитарная обстановка. Американское командование на базе Эт-Танф не только не принимает никаких действий для улучшения ситуации, но и всячески препятствует любым попыткам изменить обстановку в лучшую сторону.

Американцы убеждают мир, что условия там якобы вполне приемлемые, но это далеко от правды, о чем много раз заявляли не только в Москве и Дамаске, но и в нейтральных международных правозащитных организациях. Беженцы там не получают достаточного количества еды и медицинской помощи. Воду выдают в небольшом количестве, которого недостаточно для нормального существования.

В лагере высокая смертность среди детей и взрослых, отравления и различные болезни, процветает сексуальное рабство, в том числе и в отношении несовершеннолетних. Беженцев, пытающихся самовольно покинуть лагерь, останавливаются и возвращаются боевиками обратно.

О том, что действительно происходит в Эр-Рукбане в интервью «Русской Весне» рассказал бывший узник лагеря, которому удалось покинуть этот рукотворный ад.

— Как вас зовут и откуда вы?

— Мне зовут Абдул Хамид Рашвани, мне 44 года. Из восточной сельской местности Хомса.

— Когда вы покинули деревню и почему?

— Когда террористы вошли в наш район, они вышли в 2017 году.

— Какие группы напали на ваш район?

— Террористические группировки, а именно Нусра* и ИГИЛ*.

— Куда вы уехали?

— Мы были вынуждены бежать на юг. Мы отправились в лагерь Рукбан.

— Расскажите о жизни в лагере Рукбан.

— Жизнь в лагере очень сложная. Там не было никакого лечения для беженцев. Там нет работы и нет гуманитарной помощи. Есть люди, которые умерли от голода и болезней. Каждый человек должен был там рабски работать, чтобы жить и кормить своих детей.

— Я слышал, что некоторые семьи покинули лагерь. Как они вышли и как им разрешили?

— Конечно, каждая семья, которая хотела выйти, должна была заплатить деньги.

— Сколько денег должен заплатить?

— По-разному, каждая семья платит от 300 до 400 тысяч лир.

— Кто контролировал лагерь?

— Террористические группировки из Свободной сирийской армии вместе с американскими офицерами.

— Почему вы покинули лагерь? И как вы вышли?

— Я вышел из лагеря, потому что жизнь тяжелая и очень плохая, и человек не может двигаться так, как ему хочется. Безопасность вернулась в наш район в Сирии, и Сирийская арабская армия освободила страну, взяла под контроль наш район и изгнала террористов.

— Как вас выпустили из лагеря?

— Конечно за деньги, мы платим деньги и выходим. У моей жены было два золотых кольца, которые она носила на руке.

— Когда вы вернулись в нашу страну. А как вас встретили?

— Отлично, нас встретили наши братья из Сирийской арабской армии на сирийской границе. У них были автобусы, ждущие нас. Армия доставила каждую семью в свой район.

— Как вы видите жизнь сейчас в своем районе?

— Слава Аллаху. Жизнь здесь хорошая, тихая и безопасная. Сирийская Арабская Армия обеспечивает безопасность в нашем районе.

— Работают ли школы?

— Конечно, дети ходят в школу. У нас есть больница и есть лекарство. Есть электричество.

— Что вы думаете о терроризме, угрожает ли он ещё стране?

— Это не так. Безопасность вернулась в нашу страну. Армия контролирует все районы. А террористов нет в наших деревнях.

— Чем вы занимались до войны и сейчас?

— Я владею землей в деревне и работаю на ней.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.