Царство абсурда: Почему логику убрали из образовательной программы?

Вот кто бы мог подумать, что такой, на первый взгляд, безобидный предмет, как логика, может стать и камнем преткновения, и орудием идеологической борьбы? Однако последние сто лет свидетельствуют именно об этом.

Логика как враждебный элемент

Для начала просто экскурс в историю:

Логика преподавалась во всех гимназиях Российской Империи с 1828 года.

В стране победившего диалектического материализма преподавание логики было отменено повсеместно в 1921 году (автор классического учебника Челпанов был уволен из университета “за невозможность ведения преподавания с марксистских позиций“), всех несогласных посадили на “философский пароход” и отправили подальше от торжествующей марксистской диалектики.

«Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения Платон, Кант, Шопенгауэр, Владимир Соловьев, Ницше, Лев Толстой», — писал Максим Горький в 1923 году.

Однако затем обучение логике в СССР было восстановлено по указанию Сталина, постановлением ЦК ВКП(б) от 3 декабря 1946 года

В начале 1950-х годов логика и психология преподавались в более чем 600 советских школах. В других школах учителя математики стали внедрять в свой предмет правила формальной логики

После смерти Сталина на логику так же, как и в 1920–1930-е годы, обрушилась критика диалектиков. После внутрикремлевской борьбы к власти приходит Никита Хрущев, верный революционным идеалам, поэтому судьба «буржуазных» логики и психологии в школах была предрешена. При этом она исключалась из большинства вузовских программ. Под вопросом стояло и ее преподавание для математиков.

Считалось, что логика не способна разрешить спорные ситуации в математике — на это способен только диалектический материализм. В 1959 году обязательно преподавание логики и психологии в советских школах было полностью свернуто.

Логика и психология перестали быть нужными в СССР после 1953 года. В том числе, благодаря инструктору отдела школ и образования ЦК КПСС, а в последующем – студенту Колумбийского университета и отцу перестройки А.Н. Яковлеву.

Фото: 10 мая 1959 г. по окончании стажировки советских студентов в Колумбийском университете (США).

Слева направо: Ю.Н. Стожков, Олег Д. Калугин, Геннадий П. Бехтерев, Александр Н. Яковлев.

Да, это “тот самый” Олег Калугин, предатель и перебежчик.

По воспоминаниям О.Д. Калугина, «из восемнадцати советских стажеров в нашей группе половину составляли офицеры КГБ или советской военной разведки, известной как ГРУ. Вторую половину можно было считать сотрудничающей с нами. К Колумбийскому университету было приписано четверо. Один из ГРУ, еще двое из КГБ. А четвертый был из ЦК КПСС, его звали Александр Яковлев» (Kalugin O. The First Directorate. St. Martin’s Press. New York, 1994. P. 26).

Вот так вот. Покончил с логикой в СССР и удостоился стажировки в оплоте демократии и законности. Случайность – это непознанная закономерность. Без логики их взаимосвязь не осилить.

Что же за вредина такая, эта логика?

Толковый словарь В. И. Даля дает определение: «логика — это наука здравомыслия, наука о том, как правильно рассуждать».

Логику принято характеризовать как как науку, которая изучает законы правильного мышления. Согласно одному из ее принципов, правильность вывода определяется логичностью рассуждения. Отталкиваясь от верной базы, можно прийти к верному заключению. Логика основывается лишь на рассуждении, без привлечения интуиции и опыта.

Логическое мышление применял каждый, когда пытался что-то доказать или опровергнуть, осмыслить что-то. Для такого мышления характерно умение оперировать абстрактными понятиями, конкретизировать, обобщать, синтезировать, анализировать, сравнивать. Человек, мыслящий рационально, логически, хорошо видит причинно-следственные связи.

Вот, например, Закон тождества утверждает, что любая мысль (любое рассуждение) обязательно должна быть равна (тождественна) самой себе, то есть она должна быть ясной и точной, простой и определенной.

Говоря иначе, этот закон запрещает путать и подменять понятия в рассуждении (употреблять одно и то же слово в разных значениях или вкладывать одно и то же значение в разные слова), создавать двусмысленность и т. п.

Закон противоречия:

Два высказывания, которые несовместимы друг с другом, не могут быть одновременно истинными. Одно из них — ложное, а, возможно, и оба. Иначе говоря, логический закон противоречия запрещает что-либо утверждать и то же самое отрицать одновременно.

Вот Вася говорит, что Петя украл яблоко. Петя утверждает, что это сделал Вася. Эти высказывания противоречат друг другу. Значит, они не могут быть одновременно истинными. Но оба утверждения способны оказаться ложными, если есть третий вариант — на самом деле яблоко просто упало и закатилось под стол.

Закон исключенного третьего существует для противоречащих друг другу суждений. Этот закон утверждает, что два противоречащих суждения об одном и том же предмете, в одно и то же время и в одном и том же отношении не могут быть одновременно истинными и не могут быть одновременно ложными.

То есть, истинность одного из них обязательно означает ложность другого, и наоборот.

Закон достаточного основания утверждает, что любая мысль, для того чтобы иметь силу, обязательно должна быть обоснована какими-либо аргументами (основаниями).

Причем эти аргументы должны быть достаточными для доказательства исходной мысли, т. е. она должна вытекать из них с необходимостью (тезис должен с необходимостью следовать из оснований).

А теперь представьте себе эти законы в исполнении современных глобалистов и масс-медиа. Не представляется? Правильно, потому что их высказывания с законами логики абсолютно несовместимы.

Логика как враг “хайли-лайкли”

Современные информационные войны характеризуются, помимо всего прочего, явной и ничем не прикрытой борьбой с законами логики. Им на смену активно внедряется закон “хайли-лайкли”.

Яркое и запоминающееся наименование этому закону связано с экс-премьером Британии Терезой Мэй. Именно она агрессивно и настойчиво внедряла это понятие взамен привычным методам доказывания и оценки доказательств.

Как работает “хайли-лайкли”?

Итак, берется любое, нужное на данные момент, обвинение, желательно, в адрес России, Путина и всех, кто против борцов со светлыми лицами.

Для его доказывания требуется:

1) Сказать “хайли-лайкли”.

2) Обвинять как можно громче и как можно чаще.

3) Оскорблять как можно паскуднее.

4) Пригрозить как можно страшнее и желательно начать некоторые угрозы (санкции) внедрять.

5) Всеми способами расширять круг хайли-лайкающих.

Всё. Доказательство состоялось.

Не верите? Значит, вы заодно с обвиняемыми.

Возражаете? Значит, признаёте обвинение.

Смеётесь? Значит, не признаёте свою вину, что делает ваше преступление ещё более тяжким.

Современный мир часто называют постмодернистским. В это понятие включают и деконструкцию (по сути, разрушение), и отказ от четко очерченных понятий, и внедрение вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти, в ко­то­рой ис­че­за­ет раз­ли­чие ме­ж­ду ре­аль­ным и во­об­ра­жае­мым, когда базовые смыслы подменяются симуляциями и “симулякрами” («ко­пиями без ори­ги­нала”).

И вот в этом царстве победившего абсурда логика становится абсолютно чужеродным и более того – вредным инструментом, которому чем дальше, тем больше, объявляется борьба, не на жизнь, а на смерть, вплоть до полного уничтожения.

Ибо субъекты, владеющие логикой, плохо поддаются манипуляциям, им сложно объяснить, для чего нужна кастрюля на голове и почему нужно всем скопом скакать, выкрикивая при этом разные кричалки – от “москаляки на гиляку” до “кто не скачет, тот за храм”.

Вот такой вот завтрашний день создают для всех нас глобалисты.

Однако для многих борцунов с режЫмом даже возможность наблюдать этот постмодернистский и пост-человеческий мир в режиме реального времени у соседей по глобусу не создаёт ни единого тормоза для их собственного участия в продвижении антироссийских постмодернистских идей методом “хайли-лайкли”.

Примеры каждый может вспомнить самостоятельно. Если, конечно, не отказался от логических способов мышления.

Вот такая вот опасная дисциплина, эта логика!