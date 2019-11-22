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Аудитория российского ТВ быстро «умирает», — Симоньян

23:52. 22 ноября 2019 229 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
Аудитория российского ТВ быстро «умирает», — Симоньян | Русская весна

Аудитория российского телевидения «умирает» со скоростью миллион зрителей в год, заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Аудитория телевидения умирает со скоростью один миллион человек в год в России, а аудитория, не знакомая с телевидением, с такой же примерно скоростью взрослеет и, в том числе, становится избирателями.

Наше государство много лет полагалось на телевидение, и телевидение много лет было главным инструментом донесения информации до общества. А сейчас — нет. Сейчас главное телевидение в России — YouTube. Просмотры YouTube не сравнимы с просмотром других программ на телевидении».

По словам Симоньян, государство долгое время не уделяло внимание новым медиа.

«Государство не было озабочено тем, чтобы создавать свои собственные инструменты и иметь возможность достучаться до населения в эру, когда эти инструменты стремительно менялись. Мы всё время говорим о том, что у нас выросло целое поколение, которое родилось при Путине. А я считаю, что мы должны говорить о том, что у нас выросло целое поколение, которое Путина никогда не видело и не слышало. Они где его должны увидеть и услышать? Они его видят и слышат только в мемасиках и карикатурах».

Главред RT также указала на маленькую популярность Telegram.

«Telegram не бьёт всё, а точнее, не бьёт ничего. Telegram, безусловно, площадка очень влиятельная. Но аудитория там очень маленькая. Это аудитория, не сопоставимая с YouTube. В публичных каналах Telegram сложилась самая пророссийская, самая патриотическая повестка из подобных платформ.

Там очень много топовых авторов, топовых каналов, которые занимают патриотические, наши позиции, в отличие от того же YouTube, где днём с огнём не найдешь человека, который, как сейчас говорят, готов „не зашквариться” и поддержать что бы то ни было, связанное с государством».

Russia Today стала главным в мире информационным телеканалом по просмотрам на YouTube, добавила Симоньян.

В октябре этого года в России отключили аналоговое вещание.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1574455961

Метки: Новости

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 132 96
    Леонид 23 ноября 2019 в 10:34

    Права Маргарита! Заметно, что всё меньше людей воспринимают ТВ как истину. К примеру, преобладание в новостях темы Украины вызывает просто физическое отвращение. Вроде, других проблем в России нет. А они есть, и главная из них – Просвещение и образование, которые стараются подменить темой цифровизации, а по сути дебилизации, оболванивания и превращения в послушных зомби. Национальная идея -также никак не просматривается в новостях ТВ, а это важнейший вопрос смысла нашей жизни, начиная от справедливости…

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    5
  • 7 7
    Павел 23 ноября 2019 в 10:54

    Еще стоит добавить засилье дебильных ток-шоу, бандитских фильмов и дешеввых сериалов, из-за которых ТВ не хочется даже включать. Максимум новости посмотреть пару раз в неделю. Так что всё закономерно и логично, пусть умирает. Может, хотя бы немного народ умнее станет.

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    4
  • 10534 1072
    ХОХОЛ 23 ноября 2019 в 11:20

    Это умирают старые совки. Зомбоящик для них.Больше никто его не смотрит

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  • 11675 6524
    Lada 23 ноября 2019 в 11:42

    Цель этой статьи- перетащить бывшую армию поклонников ТВ – в Телеграмм,где уже обосновался Соловьёв- Шапиро и вся прочая шушера!Симоньян хотя бы понимала,кто такие патриоты…Озабочена лишь тем,что мало стало тех,кто видит Путина и его холуев…

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    1

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