Аудитория российского ТВ быстро «умирает», — Симоньян

Аудитория российского телевидения «умирает» со скоростью миллион зрителей в год, заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Аудитория телевидения умирает со скоростью один миллион человек в год в России, а аудитория, не знакомая с телевидением, с такой же примерно скоростью взрослеет и, в том числе, становится избирателями.

Наше государство много лет полагалось на телевидение, и телевидение много лет было главным инструментом донесения информации до общества. А сейчас — нет. Сейчас главное телевидение в России — YouTube. Просмотры YouTube не сравнимы с просмотром других программ на телевидении».

По словам Симоньян, государство долгое время не уделяло внимание новым медиа.

«Государство не было озабочено тем, чтобы создавать свои собственные инструменты и иметь возможность достучаться до населения в эру, когда эти инструменты стремительно менялись. Мы всё время говорим о том, что у нас выросло целое поколение, которое родилось при Путине. А я считаю, что мы должны говорить о том, что у нас выросло целое поколение, которое Путина никогда не видело и не слышало. Они где его должны увидеть и услышать? Они его видят и слышат только в мемасиках и карикатурах».

Главред RT также указала на маленькую популярность Telegram.

«Telegram не бьёт всё, а точнее, не бьёт ничего. Telegram, безусловно, площадка очень влиятельная. Но аудитория там очень маленькая. Это аудитория, не сопоставимая с YouTube. В публичных каналах Telegram сложилась самая пророссийская, самая патриотическая повестка из подобных платформ.

Там очень много топовых авторов, топовых каналов, которые занимают патриотические, наши позиции, в отличие от того же YouTube, где днём с огнём не найдешь человека, который, как сейчас говорят, готов „не зашквариться” и поддержать что бы то ни было, связанное с государством».

Russia Today стала главным в мире информационным телеканалом по просмотрам на YouTube, добавила Симоньян.

В октябре этого года в России отключили аналоговое вещание.

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