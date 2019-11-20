Ювенальный беспредел. Как добиться справедливости? Юлона Стоянова и Марианна Ярикова
Что нужно делать, если домой постучала ювенальная полиция?
Юлона Стоянова и Марианна Ярикова
Как добиться справедливости, если ребенка забрали ювеналы? Что должен делать родитель, чтобы вернуть ребенка в семью! Имеет ли право родитель не отдавать ребенка опеке без постановления суда?
Откуда пришла ювенальная юстиция? Какие цели и задачи преследует этот орган опеки? Мафия по торговле детьми или истинные добродетели? Что скрывается за ширмой защиты прав ребенка и его благополучия? Какие права имеют родители и их ребенок?
Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЮвенальнаяПолиция #Новости #Дети #Семья #ОрганыОпеки #ИзъятиеДетей #Ювеналка #ПраваРебенка #ЮлонаСтоянова #МарианнаЯрикова #ОпекаНадРебенком #ОпекаИПопечительствоНадДетьми #ОпекаЗабираетДетей #ОпекаЗабираетРебенка #ОпекаЭто
#славянское #радио #ювенальная #полиция #семья #изъятие #ювеналка #ребенка #юлона #опека #ребенком #попечительство #забирает #это #новости #дети #органы #права #стоянова #марианна #ярикова #народное
#народное #славянское #радио #ювенальная #полиция #семья #изъятие #ювеналка #ребенка #юлона #опека #ребенком #попечительство #забирает #это #новости #дети #органы #права #стоянова #марианна #ярикова
Что делать если пришла полиция?
Хороший вопро.
Если ты ПРЕСТУПНИК то прячься если НЕТ то открывай ))
И то что детей стали ОТБИРАТЬ у педофилов наркоманов и алкоголиков трагедия КОМУ?
А на основании какого закона действует эта ЮЮ?