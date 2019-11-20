Ювенальный беспредел. Как добиться справедливости? Юлона Стоянова и Марианна Ярикова

Что нужно делать, если домой постучала ювенальная полиция?



Юлона Стоянова и Марианна Ярикова



Как добиться справедливости, если ребенка забрали ювеналы? Что должен делать родитель, чтобы вернуть ребенка в семью! Имеет ли право родитель не отдавать ребенка опеке без постановления суда?



Откуда пришла ювенальная юстиция? Какие цели и задачи преследует этот орган опеки? Мафия по торговле детьми или истинные добродетели? Что скрывается за ширмой защиты прав ребенка и его благополучия? Какие права имеют родители и их ребенок?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wNbXhvzHfJs