ФСБ задержала военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.
В ведомстве сообщили, что задержанный целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России.
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Ростовской области российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России - военнослужащий Южного военного округа", - сообщили в ФСБ.
"По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - сообщили в ЦОС.
Источник: https://tass.ru/proisshestviya/7164301
Предателей развелось тьма..А все потому что власть в государстве вонючая, воровская и сама предательница прародины!
Т.е тебе можно за деньги спать с мужиками а им нельзя?
Эту удивительную новость ты вероятно Кот с дальним прицелом принес.Надо же ,кто-то между Долгом и Деньгами выбрал деньги,кого этим удивишь,разве девиз”ничего личного,бизнес и только” сегодня не принят,как само собой разумеющиеся.Всякая пустота заполняется.
В данном случае определили поступок именно ценности, а какие ценности при капитализме?
Ценности ЖИЗНЬ и СВОБОДА.
Вторую ценность кретин просрал.
ЖАДНОСТЬ фраера сгубила
ВЫ о чем вообще? Я говорю о первом приоритете, без него нет человека, а Вы о чем?
Вы спросили про ценности я ответил это ЖИЗНЬ и СВОБОДА.
А Вы о чём?
У Вас иные ценности?
Мечтаешь сдохнуть и в неволе?
Либермаша,я как бы не по теме…и мне все равно…Просто хочется опустить твой интеллектуальный уровень….Твой интеллектуальный уровень почему-то от меня зависит…Ты очень ранимый еврей…Почему-то жаль тебя…Это..невостребованная русская человечность к более убогим…Ничего не могу с собой поделать…Люблю тебя почти как равного,но несчастного…Вот опять слезы у меня…Бесчеловечный Либермаша…Все было зря…
Выбрал не деньги а МНОГО денег и ДВУХ хозяев.
Служил-бы ТОЛЬКО России или Украине и нет проблем.
Ведь служат тоже не бесплатно а ЗА ДЕНЕШКИ.
Все эти присяги фейковые и знамёна просто ПОНТЫ
Но жидо-хохлик пожадничал.
теперь -да ,фейковые и деньгами не заставишь быть честным ,им еще и еще нужно будет.Проблема однако,смертной казни нет,правда теперь разрешено законом отбирать все у родственников и знакомых,если попался.Да ,он кретин ,но его дети получат лучшую пищу и образование ,пока не попадется.Что остается при выборе-Логика и Жадность
Быть честныи именно деньгами именно ЗАСТАВЛЯЮТ.
Точне честных НЕТ ибо даже родных детей обманывают Дедом Морозом.
ВСЕ ЛЖЕЦЫ.
Но что можно а что нельзя надо понимать и не нарушать УК.
Смертной казни НЕТ и хорошо.
Ибо это повод ***** убивать друг-друга и ВСЕХ.
Раз гос-ву МОЖНО то ****** думает и ему можно.
Ну уродец типа Липкого или Серого.
Поэтому и гос-ву НЕЛЬЗЯ,
Убивать нельзя никому
ТОЧКА
Ждём когда сами сдожнут