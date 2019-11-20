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ФСБ задержала военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

17:43. 20 ноября 2019 96 просмотров 11 коммент. Опубликовал:

FSB_Flag

 

В ведомстве сообщили, что задержанный целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России.

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Ростовской области российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России - военнослужащий Южного военного округа", - сообщили в ФСБ.

"По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - сообщили в ЦОС.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/7164301

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3623 3133
    Мирослава 20 ноября 2019 в 17:59

    Предателей развелось тьма..А все потому что власть в государстве вонючая, воровская и сама предательница прародины!

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    0
  • 4739 3457
    марина 20 ноября 2019 в 18:08

    Эту удивительную новость ты вероятно Кот с дальним прицелом принес.Надо же ,кто-то между Долгом и Деньгами выбрал деньги,кого этим удивишь,разве девиз”ничего личного,бизнес и только” сегодня не принят,как само собой разумеющиеся.Всякая пустота заполняется.

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    2
    • 880 286
      LIBERMANмарина 20 ноября 2019 в 18:12

      В данном случае определили поступок именно ценности, а какие ценности при капитализме?

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      • 10365 1103
        ХОХОЛLIBERMAN 20 ноября 2019 в 18:23

        Ценности ЖИЗНЬ и СВОБОДА.
        Вторую ценность кретин просрал.
        ЖАДНОСТЬ фраера сгубила

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        1
      • 14510 11028
        ЪLIBERMAN 20 ноября 2019 в 18:30

        Либермаша,я как бы не по теме…и мне все равно…Просто хочется опустить твой интеллектуальный уровень….Твой интеллектуальный уровень почему-то от меня зависит…Ты очень ранимый еврей…Почему-то жаль тебя…Это..невостребованная русская человечность к более убогим…Ничего не могу с собой поделать…Люблю тебя почти как равного,но несчастного…Вот опять слезы у меня…Бесчеловечный Либермаша…Все было зря…

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    • 10365 1103
      ХОХОЛмарина 20 ноября 2019 в 18:22

      Выбрал не деньги а МНОГО денег и ДВУХ хозяев.
      Служил-бы ТОЛЬКО России или Украине и нет проблем.
      Ведь служат тоже не бесплатно а ЗА ДЕНЕШКИ.
      Все эти присяги фейковые и знамёна просто ПОНТЫ
      Но жидо-хохлик пожадничал.

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      • 4739 3457
        маринаХОХОЛ 20 ноября 2019 в 18:33

        теперь -да ,фейковые и деньгами не заставишь быть честным ,им еще и еще нужно будет.Проблема однако,смертной казни нет,правда теперь разрешено законом отбирать все у родственников и знакомых,если попался.Да ,он кретин ,но его дети получат лучшую пищу и образование ,пока не попадется.Что остается при выборе-Логика и Жадность

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        • 10365 1103
          ХОХОЛмарина 20 ноября 2019 в 18:37

          Быть честныи именно деньгами именно ЗАСТАВЛЯЮТ.
          Точне честных НЕТ ибо даже родных детей обманывают Дедом Морозом.
          ВСЕ ЛЖЕЦЫ.
          Но что можно а что нельзя надо понимать и не нарушать УК.
          Смертной казни НЕТ и хорошо.
          Ибо это повод ***** убивать друг-друга и ВСЕХ.
          Раз гос-ву МОЖНО то ****** думает и ему можно.
          Ну уродец типа Липкого или Серого.
          Поэтому и гос-ву НЕЛЬЗЯ,
          Убивать нельзя никому
          ТОЧКА
          Ждём когда сами сдожнут

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