Запланированное устаревание — или рука рынка в вашем гаджете

Написать данную статью меня сподвиг Василий Садонин — автор youtube канала «Выход Есть!». В своем ролике «Запланированное устаревание» он, привел некоторые аргументы опровергающие существование одноимённого всемирного процесса. Василий в целом затронул актуальную тему, но я хочу осветить эту проблему под другим углом, как человек, который по долгу своей профессии ремонтирует самую разнообразную электронику.Приведу ряд примеров из личного опыта.Apple Ipad 5 A1823Фирма Apple вообще славится устройствами «одноразового» применения, но в данном случае под руку мне попался этот экземпляр, который пришел в ремонт с разбитым тачскрином. Казалось бы, не такое страшное было падение, углом на линолеум, с высоты человеческого роста, хотя… даже в конкретном случае говорить о среднестатистическом человеческом росте трудно, ибо владелец планшета – девушка миниатюрная.На фотографии изображен планшет с демонтированным тачскрином и матрицей. Первое, на что прошу обратить внимание – это края внутренней кромки, они цельнометаллические без какой либо изоляции. Стекло приклеивается двусторонним скотчем напрямую к металлу и соприкасается с ним.Рассказывать, как металл дружит со стеклом при плотном контакте наверное не требуется?Предположим, конструкторы сделали это не специально, но к этому добавляются так называемые «угловые ушки», на фото выделенные красным цветом. Это выбор металла из корпуса, он позволяет, при падении на угол, планшету легче сминаться, деформируя корпус, тем самым разбивая стекло краями.Отмечу, с точки зрения гарантийных обязательств, производитель не несет никакой ответственности. Вы сами уронили свой планшет, вследствие чего он разбился.К слову, если бы не ушлые китайцы, запчастей к устройствам этой фирмы не было бы в продаже совсем, чему Apple (и не только) были бы несказанно рады. Но китайцы для нас, простых трудяг, штампуют, пока устройство хоть кем-то эксплуатируется.Оригинальных экранов на технику Apple , как и другой элементной базы собственного производства, в свободной продаже не существует. Когда вам в очередном подпольном СЦ с вывеской Apple-rераir говорят, что поставят оригинальный дисплей – это ложь, возможно несознательная. Неопытные мастера сами зачастую веруют в оригинальность того, что им продают поставщики, но оригинальным элемент может быть только если снят с такого же айфона на разборке, что достаточно маловероятно.Также стоит отметить, что в борьбе за повышение продаж, Apple внедряет все больше так называемых IDшников в элементную базу своих устройств. На этих устройствах поменять любую микросхему на материнской плате становится все сложнее, потому что при ее замене внутренний ее ID не будет совпадать с тем, что записан в прошивке данного телефона или планшета и при синхронизации с Icloud теперь сложнее обойти это ограничение.Можно долго слушать оправдания пресс-службы Apple о том, что эти выемки в железе сделаны с целью снизить вес, что их «ультра» разработки тачскринов легче соприкасаются со стеклом (будто нельзя было сделать кромку из пластика, как это делалось на предыдущих моделях) и о том, что IDрование элементной базы сделано исключительно для того, чтобы предотвратить попадание устройств в руки мошенников. Факт остается фактом: все это приводит к ухудшению общей надежности конструкции, ее меньшей ремонтопригодности.Северный мост AMD RS880M, чип 216-0752001Этот чип уже вошел в историю, как один из самых массовых северных мостов в ноутбуках, встречающихся на территории СНГ, и при этом самый ненадежный.Однако, говоря об этом, следует заметить, что я в своей практике видел всего несколько случаев его выхода из строя без видимых на то причин. Чаще всего поломке способствовал перегрев.Это был один из тех немногих чипов, которые мастера закупали впрок. Закажешь 10 штук из Китая, имея столько же на руках, и не успевают они прийти, как эти уже кончились. Вот настолько он был массовым, и настолько же ненадежным. Устанавливался в огромное количество моделей ноутбуков Asus, Acer, Lenovo, Samsung и многих других.Почему же этот чип так часто умирал от перегрева?Причины явления лежат в самом устройстве. Дело в том, что в отличие от персонального компьютера, где охлаждение греющихся микросхем происходит путем прямого охлаждения установленных на них радиаторов кулерами, в ноутбуке гораздо меньше места, поэтому он работает по принципу «отвода тепла», то есть, как правило, в нем находится 1-2 зависимые теплоотводные медные трубки, которые при нагреве получают на радиаторной конечной части отвод тепла вентилятором, тем самым отводя наружу избыточную температуру. Вы можете это заметить на фото ниже.Также на фото запечатлен так называемый «валенок». Это забитый пылью радиатор теплоотводящей трубки ноутбука. Вследствие такого перекрытия отвода воздуха вентилятором (кулером), радиатор начинает сильнее нагреваться, хуже отводить тепло и как результат срабатывает защита от перегрева.Да, в процессоре, в графическом адаптере, имеются термодатчики, которые следят за их температурой, и при достижении опасной для работоспособности устройства отметки, уводят ноутбук в защиту по перегреву.Это способны делать все греющиеся BGA микросхемы, кроме данного северного моста. А ведь это самое нагруженное устройство ноутбука. Через него идут потоки обмена данными между процессором, оперативной памятью, графическим адаптером, и южным мостом, то есть, основной «магистральный» поток данных. Казалось бы, следить за температурой этого устройства нужно чуть ли не тщательнее, чем за процессором, но нет. По каким-то необъяснимым причинам производитель не внес в конструкцию термодатчика. Ни в него, ни в последующие модели чипов этой линейки, до самого ее окончания.Опять же, было ли такое техническое решение случайным? Я, как специалист, считаю, что нет. Это достаточно тонкий расчет. По моим наблюдениям, система охлаждения ноутбука забивается пылью в среднем за 1 – 1.5 года. О том, что нужно проводить ее профилактику, на моей памяти не сказано ни в одной(!) инструкции по эксплуатации к ноутбуку.Отработав гарантийный ресурс, ноутбук зачастую набирает достаточно пыли, вследствие отсутствующего термодатчика на одной из ключевых микросхем, начинает греться сильнее положенного, и со временем выходит из строя, если ему не проводить профилактику системы охлаждения, с чисткой от пыли, заменой термопаст и терморезин.А теперь разберём типичный пример с телевизорами.Гамма корректоры цветопередачи AS15-G и AS15-F они же EC5575 и AS19-HG он же EC5579Это устройство, встречающееся в ЖК телевизорах нескольких поколений. Аналогично предыдущей ситуации, микросхема 216-0752001 закупалась пачками, пока эти ноутбуки не вышли из массовой эксплуатации.На любом телевизоре есть плата (или область общей материнской платы) которая называется T-CON, или, на языке технарей, просто "КОНЬ".T-CON – это такой буфер, преобразователь сигнала, называемого LVDS (англ. low-voltage differential signaling) или, по-нашему, «низковольтная дифференциальная шина передачи цифровых сигналов» в электрические сигналы, управляющие пиксельной группой матрицы.Если еще проще – в современном ЖК телевизоре, как и в компьютере, есть блок питания и материнская плата. Эта материнская плата выдает сигналы на экран в цифровом виде. Эти сигналы и называются LVDS. Но чтобы экран понимал эти сигналы, существует T-CON, который преобразует эти цифровые сигналы в… ну…. условно назовем их «аналоговыми», которые уже задают цвет каждому пикселю на экране в момент времени.На плате T-CON для коррекции цвета пикселевки используется как раз этот самый ГАММА КОРРЕКТОР, который вы видели на картинке выше.Несмотря на свои скромные размеры, эта микросхема выполняет очень важную функцию в телевизоре: обрабатывает большой поток сигналов, а следовательно, она греется, не сильно, но греется. И со временем она может частично выходить из строя. Тогда вы можете наблюдать на экране примерно вот такую картину, как на фото ниже.Почему же это происходит?Есть две основные причины, и обе они связаны с тем, что производитель телевизора сам внес эти недостатки в конструкцию.Постараюсь это доказать.На фото микросхемы (которая в начале примера) вы можете ее видеть "снизу". На ней находится металлизированное «пузо». Оно завязано на заземление микросхемы, или, технически говоря, на «GND» (от слова Ground – земля, заземление). Служит оно для того, чтобы на широкую медную дорожку на плате отводить тепло, оно припаивается туда. Для этого класса микросхем пассивного охлаждения как правило достаточно, чтобы микросхема не деградировала по перегреву со временем. Но как вы можете видеть на фото с платой, где микросхема демонтирована, часто эта площадка вовсе не имеет возможности контактировать с теплоотводом.Думаю понятно, что подобное решение не может быть простой недоработкой. На огромном количестве самых разных плат T-CON, в этой линейке я встречал всего несколько моделей, в которых данная микросхема была установлена так как надо.Лечится это очень просто: зачищается «земляная» площадка от зеленой (в данном случае) маски на плате, лудится припоем и припаивается микросхема паяльным феном. Не помню случая, чтобы после таких процедур телевизор вернулся ко мне по гарантии с этой проблемой снова, даже спустя годы.Вторая причина выхода из строя этой микросхемы менее распространена, но тоже встречается: это «нарушение схемы включения».Поясню, что это такое.Схема включения – это набор схематически включенной элементной базы компонентов, необходимых для работы микросхемы в заданных условиях.Вообще, схема включения обычно представляет из себя набор тех электронных компонентов, которые в связи с объективными обстоятельствами (чаще всего) не могли быть установлены внутри микросхемы, потому они устанавливаются снаружи, и чем дальше идет технический прогресс, тем все более новые модели тех же микросхем берут в себя свою схему включения, и все меньше нуждаются в так называемом «обвесе» вокруг себя.Для работы любой микросхемы существует техническая документация, или, иначе, «даташит» (анг. DataSheet), в которой, как правило, четко описано, как должна работать микросхема, какая у нее допустимая схема включения, в каких режимах и как она может работать.Для корректной работы микросхемы ей нужно «качественное» питание, т.е. стабильное, без скачков, а значит оно должно хорошо сглаживаться конденсаторами. Тут уже очевидно, что намеренно в схему включения установлены конденсаторы питания на пределе допустимости для работы в этом устройстве. Естественно, через какое-то время они выйдут за этот предел по тем или иным причинам, и начнут создавать сбои в работе микросхемы.Лечится это частичной заменой схемы включения микросхемы.И это тоже сделано намеренно, но так, что даже юридически придраться не к чему. Рекомендации производителя микросхемы не нарушены, в крайних пределах своих характеристик микросхемы все равно работают. Но производителю телевизора ничего не стоило в плате установить конденсаторы емкости, напряжение их работы имеет достаточный запас чтобы противостоять помехам извне работы самой микросхемы.Этот список можно продолжать долго, но не хочется утомлять читателя. Поэтому плавно переходим дальше.Программные ограниченияСамым распространенным способом вывести аппарат за границы своего ресурса работы является программное вмешательство.К примеру, Apple каждый год выпускает новую линейку своих устройств. За это время проданные год назад модели уже начинают сталкиваться с рядом проблем, как описанных выше, так и программных. Apple и другие фирмы уже неоднократно были пойманы на том, что вкачивали в старые модели устройств программные алгоритмы, цель которых была – заблокировать часть ядер процессора, и дать на них сплошную нагрузку с целью снизить скорость работы устройства и увеличить износ аккумулятора.На этом также были пойманы не только Apple, но и например Sony, с моделью смартфона Xperia Z, и не только.«Z» тем показательна, что на ее примере видно, как производители переборщили с нагрузкой, от чего телефон зачастую нагревался в кармане как печка, порой даже находясь в состоянии покоя. При этом появлялись серьезные потемнения на матрице, аппарат начинал очень медленно работать, сводя свои функции к "звонилке".Обычно производитель оправдывается тем, что с момента выхода смартфона технологии и обновления версии Android шагнули дальше, новые версии становятся все более требовательны к железу, имеют больше предустановленных программ и поэтому они его просто не тянут. При этом умалчивает, что даже в этом случае он сам формирует сборку операционной системы в пакет обновлений, и может уменьшить количество предустановленных программ.Примечательно, что смартфоны следующего поколения классом дешевле были практически равны (или порой даже более скромны по характеристикам чем «Z»), даже другого производителя, имевшие на борту тот же процессор, и прекрасно работали.Бывают более неприятные ситуации, когда в прошивку аппарата вводят так называемые «Тайминги». Впервые я с этим столкнулся (во всяком случае понял, что явление массовое) в 2015 году. Тогда в сервисные мастерские волной пошли аппараты Samsung R60. Клиенты в один голос говорили: «я его вчера вечером выключил(а), а сегодня он просто не включился». Технически устройство было в полном порядке, неполадки были исключительно в прошивке: в зашифрованной ее части кода – как предполагают некоторые коллеги – содержится алгоритм, который через определенное количество часов работы ноутбука препятствует подаче на «мультиконтроллер» сигнала, разрешающего давать старт при нажатии на эту кнопку.Проблема решалась достаточно быстро – перепрошивкой микросхемы памяти SPI программатором, которая содержит в себе BIOS ноутбука на версию, скачанной также программатором со свежего аналогичного аппарата. После этого ноутбук мог еще несколько лет трудиться, пока его тайминг снова не кончится.Этим грешит не только Samsung. Был случай, когда я с данной проблемой за день принял сразу три ноутбука в ремонт от разных клиентов.Вшитые тайминги встречаются в очень большом количестве разнообразной техники, от «умных» электрочайников и стиральных машин до всех видов вычислительной техники бытового назначения и массового потребления.В. Садонин в своем ролике «Запланированное устаревание» утверждал, что в технику намеренно не вкладывается большой ресурс работы, потому что на ее место скоро придут новые технологии. В пример он привел видеокассеты формата VHS, на смену которым пришли стандарты оптических носителей, CD и DVD, а им уже на смену -карманные твердотельные накопители NAND, проще говоря «флешки».Василий забывает о нескольких важных деталях.Сейчас мы пришли к тому, что смотрим фильмы онлайн, на мониторах компьютеров, телевизоров, с планшетов и смартфонов. Так же мы слушаем и музыку, храним информацию в облаках, а что будет дальше? Какой будет дальше стандарт хранения данных? Вы знаете? Вот и я не знаю, и производители VHS магнитофонов еще за полгода до массового вхождения на рынок «дешевых» DVD проигрывателей не знали, что их так резко сметут с рынка. И производители DVD проигрывателей и носителей не знали, что так быстро интернет станет массовым, высокоскоростным, доступным каждому, и они тоже будут вытеснены с рынка почти полностью.Сегодня часть пользователей глобальной сети смотрит фильмы по официальной платной подписке на каком-нибудь сервисе, а те, чьи доходы поменьше, смотрит их чуть позже на торрентах или пиратских онлайн-ресурсах с кучей рекламы.И, казалось бы, и те, и другие поставщики контента массам – в шоколаде, получают свою прибыть, но что будет завтра? Не окажутся ли они все не у дел? И все их сервера хранения не отправятся ли на свалку, как и те самые VHS-проигрыватели, о которых говорил Василий?Вопрос вообще не из этой плоскости. Он поставлен не правильно. Ответ на него будет неоднозначен, потому что означает лишь передел рынка в постоянно движущемся техническом прогрессе.Он не объясняет почему например мотоцикл, выпущенный в 90-х годах не ломается, а мотоцикл этого же класса, выпущенный несколько лет назад требует замены дорогих агрегатов вскоре после окончания гарантии.Василий считает, что принцип запланированного устаревания может работать только в случае, если произойдет сговор всех компаний всех типов производств (если я правильно его понял), но на деле нет никакого сговора. Это тенденция и вы все равно купите новый айфон, если вы к нему привыкли. Хотя бы еще раз купите.Ведь если сделать, например, телевизор, который прослужит вам верой и правдой 15-20 лет, вы не будете приглядываться к новым моделям пока работает этот: он вас устраивает, он показывает картинку. Может, она не такая четкая, как у модели этого года, но он работает. Вы можете подключить к нему приставку или компьютер. А производитель не хочет ждать, пока ваш телевизор устареет настолько, чтобы вы купили новый. Ему нужно выпускать миллионы единиц техники каждый год, и все это нужно продавать, а количество потенциальных покупателей на планете земля конечно.Поэтому, после развала СССР и освоения капиталом всего земного шара, расширение рынка дальше стало невозможно, появилась необходимость эксплуатировать способности уже теперь ограниченного количества покупателей, а значит, товары, которые им нужны, должны иметь все меньший и меньший ресурс работы: человек все больше и больше должен зависеть от вещей, которые потребляет.Это и называется «обществом потребления».Можно ли сказать что всё, что сейчас производится в капиталистических странах, имеет крайне ограниченный ресурс работы? Нет. Это касается лишь товаров массового народного потребления. Специализированное оборудование для производства подвержено данному явлению гораздо меньше, хотя тоже имеет место в ряде направлений и речь не только о станках и линиях производства.Например, я пользуюсь ноутбуком фирмы, у которой они почти не ломаются, но стоят эти ноутбуки очень дорого, не смотря на то, что в них принципиальных отличий от того чем пользуетесь вы, нет.Вы тоже можете его купить (чаще на заказ, в торговых сетях их не видно) и пользоваться, и, даже если вы его уроните, маловероятно, что он тут же сломается, несмотря на то, что падения в его характеристики не заложены.В своей мастерской я этого производителя и ноутбуки этой серии видел лишь дважды, причем в одном случае ноутбук упал с высоты 2-го этажа, и мной был все же восстановлен, второй утонул в ванной и тоже был восстановлен. Попробуйте выкинуть ваш МакБук из окна.Этот ноутбук представляет собой оборудование для профессиональной работы, которое подразумевает работу в цикле линий производства чего-либо, как программного обеспечения, так и в цикле заводского производства, в которое встроен человек, работающий на этом ноутбуке, а значит оторван от цикла производства пользователей общества потребления.Профессиональные системные администраторы со стажем знают и очень старые сервера, работающие круглосуточно даже десятилетиями и выключающиеся только для проведения планового технического обслуживания, потому что эти устройства делаются для предприятий, и задача их – поддерживать цикл работы предприятия на том уровне, на который настроен тот или иной сервер. Например, файловые хранилища, в которых специализированные жесткие диски SAS могут работать по 15 лет (иногда и больше), а жесткий диск в вашем компьютере начнет покрываться BADами через 1 максимум 3 года.На мой взгляд, принцип запланированного старения в капиталистическом мире необходим для того чтобы оттягивать очередной виток кризиса перепроизводства.Промышленное производство при капиталистической экономике требует постоянно растущий рынок сбыта, но когда зарождался такой принцип, авторы идеи не догадывались, что мир конечен. Им в голову не могло прийти, что появится качественный и жизненно необходимый товар в том количестве, которое невозможно будет продать: либо потому, что он у всех есть, либо потому, что потребитель его не сможет себе позволить.Поскольку с каждым годом технологии увеличивают производительность труда во всем мире, товаров народного потребления становится все больше, по сложившейся логике капитализма, они должны работать все меньше, и вы все больше и чаще должны их покупать.Но так не может продолжаться вечно. На данный момент, если раз в год работяга может себе позволить купить новый мобильный телефон, то раз в месяц он делать этого не сможет, так как его заработок на это не рассчитан.А значит, мировой кризис перепроизводства не за горами.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9437321.html