Гаити — мечта либерала. Олег Комолов // Простые числа

У советской пропаганды была одна проблема. Сравнивая капитализм с социализмом, она делала отсылки исключительно к богатым и развитым империалистическим державам. Главными соперниками СССР и объектами критики становились лишь Северная Америка и Западная Европа, как наиболее успешные образцы рыночных обществ. Но на них капиталистическая система 20 века не заканчивалась. В мировые рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы постоянно встраивались всё новые экономики Африки, Азии и Латинской Америки. Это позволяло их в полной мере отнести к капиталистическому миру. Однако, у нас было не принято критиковать и высмеивать бедные страны периферии. Возможно, потому что Советский Союз рассчитывал ещё побороться за их симпатии к социалистическому блоку.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=52WA50-ahHE