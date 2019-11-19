Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Гаити — мечта либерала. Олег Комолов // Простые числа

21:09. 19 ноября 2019 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

У советской пропаганды была одна проблема. Сравнивая капитализм с социализмом, она делала отсылки исключительно к богатым и развитым империалистическим державам. Главными соперниками СССР и объектами критики становились лишь Северная Америка и Западная Европа, как наиболее успешные образцы рыночных обществ. Но на них капиталистическая система 20 века не заканчивалась. В мировые рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы постоянно встраивались всё новые экономики Африки, Азии и Латинской Америки. Это позволяло их в полной мере отнести к капиталистическому миру. Однако, у нас было не принято критиковать и высмеивать бедные страны периферии. Возможно, потому что Советский Союз рассчитывал ещё побороться за их симпатии к социалистическому блоку.

Ящик для обратной связи и вопросов:
primenumbers2019@gmail.com

Канал РОТ ФРОНТ:
https://www.youtube.com/channel/UCeJF…
_____________________________

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=52WA50-ahHE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Головокружение от резервов. Олег Комолов // Простые числа
..., в экономике не всё так просто, и принцип, чем больше, тем....com/channel/UCeJF..._____________________Поддержать выпуски "Простые числа" можно здесь:https://agitblog...
Как Горбачёв создал искусственный дефицит еды
... энтузиасты шли в них с простой идеей: рефрижераторные секции с мороженым... триллионов рублей. Даже если его простят, без прямых инвестиций, поставки тракторов...
Назад в СССР: подборка фотографий
До чего же замечательно!!!!Эх, такого лишиться! Источник: nashaplaneta.su
На одном гектаре
Эдуард Лимонов о заселении Дальнего Востока. ОД «Дальневосточный гектар РФ» находится в Санкт-Петербурге почему-то, даже не в Москве, а там жила старуха из «Пиковой Дамы» и жил Герман из «Пиковой Дамы». Предлагаю поразмышлять почему в Петербурге. ...
Причины русских проблем
... другие кормятся именно с массы простых русских людей, что автоматически делает... в абстрактно-мечтательный. Пока русские мечтают, кто-то пользуется эти моментом...
Карточный домик
...новопроизведенные ракеты с ядерными боеголовками, просто не могла завершиться иначе. ...». СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА: ОПАСНЕЙШИЙ МОМЕНТ Просто ничего не менять и отсиживаться... системный либерал. Тогда крах экономики и внутренний кризис не просто продолжаются...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)