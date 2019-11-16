Видеосолянка. 16.11.2019
02:16. 16 ноября 2019 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Интересные и познавательные видео накопившиеся за неделю, которые могу рекомендовать к просмотру.
1. Ультраправый переворот в Боливии.
Достаточно толковый объемный разбор причин фашистского переворота в Боливии.
Рассматриваются как действия противников Моралеса внутри и за пределами Боливии, так и его собственные ошибки, которые облегчили путчистам захват власти.
На тему ошибок Моралеса есть еще неплохая статья "Как они свергли Моралеса" http://revistaanfibia.com/ensayo/como-derrocaron-a-evo/, где разбирается такое явление как "каудилизм", которые существовал как до Моралеса, так и его правления. К сожалению только на испанском, так что читать можно только через Гугло-перевод. Если кто-то сделает нормальный перевод на русский, выложу для читателей.
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2. Сирийские демократические силы и проблемы краткосрочного мышления.
О проблеме курдских отрядов самообороны, которые оказались у разбитого корыта после того, как США их фактически бросили, а Россия и Турция заключили сделку по северо-восточной Сирии, которая окончательно похоронила проект независимого или полностью автономного сирийского Курдистана.
Теперь решается вопрос, на каких условиях они будут вынуждены встроиться в структуры всеми любимого офтальмолога.
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3. Гаити – мечта либерала.
Про "отличную жизнь" на Гаити. "Не то, что в тоталитарном социалистическом аду Венесуэлы".
Тем более тут как раз недавно в комментариях вопили "Что, нечего сказать про Гаити?!" Есть чего.
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4. Космическая Одиссея робота Федора.
Для тех, кто жаловался, что все время про забугорных роботов, а когда про наших.
Вот официальный отчет Роскосмоса о полете робота Федора в космос.
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5. Дебаты о левом движении.
Нашумевшие в узких кругах на тему левого движения. Из всех выступавших читаю только Даню Кузьмичева (всегда нравился его саркастический стиль) + иногда смотрю обзоры "Дяди Джо".
Сами дебаты получились ни о чем, а вот в общении после дебатов проскакивали интересные мысли.
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6. Мао Цзедун 1949.
Новый китайский байопик посвященный Мао Цзедуну.
События фильма продолжают отличный китайский сериал "В Пекине все спокойно". Про него можно почитать вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5305204.html.
Про новый фильм можно уже почитать вот здесь https://prorivists.org/39_mao1949/
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7. Кантриболз. Русско-японская война.
Анимированые "страны-шары" на тему русско-японской войны. Некоторые моменты очень душевные получились.
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8. Шэнчжень технологический.
Технологическая выставка в Шэнчжене и сам город, который расположен рядом с Гонконгом, являясь своеобразной витриной социализма с китайской спецификой на фоне пока еще не приведенного к общему знаменателю Гонконга.
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9. Почему началась позиционная война?
Толковый разбор причин возникновения позиционного фронта на первом этапе Первой мировой войны, когда первоначальные планы сторон оказались разрушены суровой реальностью.
У автора на канале есть еще ряд неплохих роликов на тему – про план Шлиффена и его крах, про "Бег к морю" и т.п. + уже выкладывал ролики посвященные поражению Италии в войне с Эфиопией. Автор пилит весьма годный исторический контент.
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10. Стратегия Морской Силы Альфреда Мэхэна.
Сжатый разбор основных тезисов теории Мэхэна о роли морской силы в историческом процессе.
Эта теория, несмотря на ряд очевидных слабых мест, оказала огромное влияние на военную мысль первой половины XX века.
Всегда хотел иметь книгу Мэхана у себя в библиотеке, но толкового издания пока что так и не нашел.
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Партия и правительство благодарят читателей за присылаемые материалы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5428266.html