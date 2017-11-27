За гранью Всемирного банка: жизнь на сумму менее $1,9 в день

Нищета — вечный бич человечества. Мечты о равенстве и отсутствии различий в доходе и возможностях — всего лишь мечты, и, скорее всего, таковыми и останутся. Условно можно разделить человечество на несколько групп: богатые, люди со средним доходом, и нищие. Не буду уточнять нюансы вроде “выше/ниже среднего”, просто немного обобщу. Так вот, на планете, в более развитой ее части, преобладает средний уровень дохода, но вместе с тем около 2 млрд людей по всему миру живут по ту сторону черты бедности. Это не тот уровень достатка, когда нет возможности купить новую машину, а состояние перманентного голода.

Видно, в понедельник их мама родила

Когда-то Всемирным банком был установлен уровень дохода, обозначающий абсолютную черту бедности — $1,9 в день. Если человек существует на меньшее, значит, он на грани. Однако в Африке есть страны, где и доллар в день — богатство, причем не на одного человека, а на целую семью. Первая страна “с конца” — Бурунди. Мало того, что они бедствуют, — они еще и считают себя выброшенным на обочину жизни, обделенным благами народом. Рад бы в рай, да грехи не пускают — 90% бурундийцев готовы уехать сию секунду, неважно куда, лишь бы подальше от родины, только вот пешком идти далековато, а набрать хоть сколько-нибудь значимую сумму на миграцию в Бурунди нереально.

В стране довольно дешевые продукты, только большинство не может себе их позволить. Жизнь в самолепных хибарах, в которых отсутствует электричество и отопление, не прибавляет оптимизма. Для того, чтобы согреться и приготовить незамысловатую пищу, используют дрова, которых с каждым годом все меньше — лес вырубается колоссальными темпами, и, если такая скорость сохранится, то деревья в Бурунди перестанут существовать.

Что касается местной кухни, то в основном это лепешки. Муку делают из корнеплодов. Мясо? Не, не слышали. Ну, если и слышали, то очень и очень редко. Рядом пруд, речка или озеро? Да вы богаты! Это же рыба, которую тоже можно съесть!

Чай и кофе, точнее, их выращивание и переработка — единственный доход бурундийцев. Их экспорт составляет большую часть дохода государства. Жители редко доживают до преклонного возраста, всего 47 лет для мужчин и около 50 для женщин. Этому способствует отсутствие медицины, голод, тяжелая работа и, помимо прочего, регулярные межплеменные стычки. Казалось бы, ну что там можно делить? Но нет, хуту и тутси, местные народности, регулярно находят повод для свары. Благодаря всему вышеперечисленному 8 миллионов бурундийцев считаются не только самыми бедными, но и самыми несчастными в мире.

Противоположности притягиваются?

А вот Центральная Америка. Остров Эспаньола, ныне известный, как Гаити. Курс географии услужливо подсовывает на поверхность памяти Доминиканскую республику, землю обетованную для десятков, а то и сотен тысяч туристов, желающих ощутить все прелести шикарного курорта.

Но на том же острове с раем соседствует настоящий ад, — республика Гаити. Основные “туристы” — военные, волонтеры и сотрудники гуманитарных организаций, появляющиеся в этой части острова исключительно после того, как ее в пух и прах раскатало очередное стихийное бедствие.

Республике “везет" на землетрясения и ураганы, она вечно оказывается в самом эпицентре. Мировое сообщество никогда не остается в стороне: после очередной катастрофы в страну отправляется помощь в виде приличной суммы денег. То, что она не доходит до населения, а оседает в карманах правящей верхушки — это уже другой вопрос. Представитель “Тойоты” как-то поведал миру, что в 2010 году, после очередного природного месива, чиновники республики скупили огромное количество внедорожников класса “люкс” — как раз после того, как в страну прибыл очередной гуманитарный “кусок миллиона”.

60% населения — безграмотны. Столько же голодает и находится за чертой бедности, зарабатывая меньше установленных сытыми дядями из Всемирного банка $1,9. Предел мечтаний — уехать в США или Францию. США ближе по расстоянию, а Франция — по корням, так как Гаити — бывшая французская колония. В свое время господа завоеватели подчистую вывели коренное население, и завезли чернокожих рабов. Забавно, но, несмотря на желание уехать в страны, где большинство жителей — светлокожие, гаитяне ненавидят “бледнолицых” всей душой. Конечно, ведь именно они виноваты в коррупции и разрухе. Улицы патрулируют международные военные патрули, но белому человеку все равно лучше не выходить из дому, ибо он не только источник всех бед, но и кошелек с ножками, обчистив который, можно довольно длительное время спасать семью от голода.

Туризм во спасение

Совсем недавно в Азии было свое беднейшее государство — Восточный Тимор. Благодаря разработке нефтяного шельфа жителям удалось немного выкарабкаться, буквально на ступеньку выше, уступив свое место Непалу.

Непальцы — довольно гордый народ. В частности, гордятся они тем, что никогда и никем не были завоеваны или колонизированы. На этом поводы для задирания носа заканчиваются. Только 20% населения худо-бедно живут, остальные — выживают. Читать и писать умеет только половина мужчин, и примерно треть женщин. Негусто. Существует мнение, что жизнь горцев весьма продолжительна, но в Непале эта гипотеза не срабатывает: голод и нулевой уровень медицины укорачивают жизнь мужчин до 65, а женщин до 67 лет.

Непальцы существуют на средства, получаемые от продажи сельскохозяйственной продукции. Гордясь независимостью, они, по сути, являются подобием колонии, и экономика страны зиждется на скупании Индией практически всей продукции, которую в состоянии произвести Непал. Еще один источник дохода — туризм. Изумительная природа и отсутствие преступности делают страну весьма благоприятной для посещений.

Каждый гость значительно повышает благосостояние Непала, каждый доллар милостыни или “чая” позволяет ещё одной семье прожить несколько дней в относительной сытости.

Аристократы Южной Америки

На этом материке расположены государства, большинство которых и так не может похвастать нормальным доходом на душу населения, но даже на таком фоне выделяется Гайана. Коренного населения в лице индейцев уже не осталось: некогда британские переселенцы выкосили его подчистую, готовя почву для колонии. Теперь там живут индусы и чернокожие — потомки рабов переселенцев, в соотношении примерно 50/50.

Половина населения добывает пропитание и средства к существованию простейшим способом — грабя вторую половину, трудящуюся на сахарных плантациях или рисовых полях. Честные труженики стараются сберечь нажитое непосильным трудом, пряча добро за глухими ставнями и колючей проволокой по забору, и такая система имеет место даже в столице.

Еще одна причина для высоких оград — тропические леса, точнее, их жители. Во времена правления Британии, когда процветало рабство, многие невольники стремились на свободу. В Гайане самый прямой путь к ней был в тропических лесах, куда рабы сбегали в великом множестве. Сбежавших впоследствии заменили индусы, работающие на контрактной основе, а “лесные негры” основали множество крохотных деревушек, рассеянных по джунглям. Они существуют до сих пор, но потомки тех рабов не желают идти на контакт с цивилизацией, предпочитая жить по давно устоявшемуся сценарию, поэтому находиться в их вотчинах, которыми они считают гайанские леса, опасно для жизни.

Нищета не мешает гайанцам считать себя особым государством, со статусом, отличающимся от прочих южноамериканских стран. Дело в том, что Гайана — единственная англоязычная страна на материке. Правда, этот “аристократизм” не мешает ее жителям при первой же возможности уезжать в США или европейские страны. Это основная причина уменьшения численности населения.

Справедливости ради надо отметить, что, несмотря на статус беднейшей в Южной Америке страны, смерть от голода в Гайане — редкость, а ВВП на душу населения примерно в 10 раз больше, чем в Бурунди.

Первая снизу в европейском списке

Одна из бывших советских республик, Молдова, гораздо выше по уровню жизни населения, чем перечисленные выше, но 148-е место в рейтинге Всемирного банка не добавляет оптимизма. Средний доход работающего человека — всего $80 в месяц, а те, кто живет на социальное пособие или пенсию, оказываются за чертой бедности, если принимать за точку невозврата $1,9 в день. Результаты проводимых опросов показывают, что более 60% населения считает себя нищими.

Именно поэтому идёт колоссальный отток работающих людей, которые уезжают в Россию и страны Евросоюза, чтобы прокормить семьи. Конечно, в Молдове никто не умирает с голоду, но все познается в сравнении: если житель этой страны попадет, скажем, в Бурунди, то сочтет это за ад на земле, а бурундиец, коли звезды сойдутся должным образом и он окажется в Молдове, почувствует себя с точностью до наоборот.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru