Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 ноября 2019

Северо-западная часть Сирии остается сейчас одним из самых напряженных регионов страны. В провинцию Идлиб все последние годы стекался весь недобитый сброд со всей Сирии.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Здесь и джихадисты из-под Дамаска, и террористы из Дейр-эз-Зора, и недобитые боевики из Алеппо — в общем, все, кто долгие годы воевал против правительства и терроризировал всю страну. Сейчас в Идлибской зоне деэскалации находится более 50 различных группировок. Неудивительно, что в такой сборной солянке у боевиков нет и не может быть единства. Все бандформирования поделены на два основных лагеря — протурецкая Сирийская национальная армия и «нусровская» «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), но это не спасает их от крупных противоречий.

Вся эта ситуация подогревается стремлением Турции выдавить «Джебхат ан-Нусру»* из провинции Идлиб, в результате чего в провинции постоянно вспыхивают боестолкновения между боевиками. Да и новые налоги, введенные Правительством спасения (под контролем ХТШ) на сбор оливок, не добавляют популярности террористам, что также выливается в митинги и протесты.

Как и всегда, в противостоянии интересов главарей группировок страдают не только мирные жители, но и рядовые боевики, которые все чаще стали покидать ряды бандгрупп в попытках вернуться к мирной жизни. Наверное, определенную роль в этом играет и постоянное усиление Сирийской арабской армии на границе зоны деэскалации. Правительственные войска при поддержке российских ВКС в любую минуту могут начать новое освободительное наступление на Идлиб, и тогда шансов вернуться к мирной жизни у боевиков уже не будет.

Как сейчас обстоят дела внутри группировок в Идлибе, в интервью «Русской Весне» рассказал один из боевиков, который недавно перешел на сторону правительства.

Из его рассказа понятно, что амбиции Турции в провинции не находят поддержки у большинства боевиков, да и распределение материальных средств внутри группировки нередко становится причиной недовольств рядовых членов бандформирований.

Необходимо отметить, что по мере усиления разногласий между группировками и нарастания мощи правительственных войск количество таких перебежчиков будет только увеличиваться.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.