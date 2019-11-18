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Проектная Цивилизация, или почему современное человечество – странный артефакт

00:00. 18 ноября 2019 192 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

 

Уважаемые друзья! Перед Вами только одна из серий огромного цикла, посвященного исследованию тайн и загадок цивилизации и мироздания, которые расшифровывает для человечества наша команда. С этим и другими подобными ему материалами цикла полностью можно ознакомиться по адресу https://tainam.net/?s=%D0%9B%D0%95%D0...

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rbVVICLNRdI

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4687 3433
    марина 18 ноября 2019 в 9:45

    зато теперь их музыка или нечто напоминающее ее, заполонило мир своим шансоном,книги штампуют всякие Улицкие И прилепины тоннами и навязывают всем свое видение классики ,обязательно с элементами разврата, на всех театральных площадках,принимая на сцену голубоватых мироновых,не осталось мужиков на сцене.Интересная лекция .Надо бы найти продолжение про христианство.Значит мир перепрошили однажды ,что это за Конструкторы ?,когда он погряз в разврате ,может поэтому на Европу и наслали очистительную чуму.Что-то подобное и сейчас происходит,разложение общества налицо,не может дите становится товаром ,а это факт уже там и у нас голубые Семьи проповедуют и пиарят(всякие Алки с Фильками),окна Овертона распахнуты,и Аннушка льет масло вовсю.

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    1
  • 22368 19492
    Вячеслав 18 ноября 2019 в 10:34

    Цивилизация – демоническая общественная система. Её проводники,- тёмные силы, направляюают людей на самоубийственную деятельность и уничтожение природы, а не на развитие собственных способностей и умения жить в единении с природой… Противопоставляется культуре…

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    -1

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