Проектная Цивилизация, или почему современное человечество – странный артефакт
Уважаемые друзья! Перед Вами только одна из серий огромного цикла, посвященного исследованию тайн и загадок цивилизации и мироздания, которые расшифровывает для человечества наша команда. С этим и другими подобными ему материалами цикла полностью можно ознакомиться по адресу https://tainam.net/?s=%D0%9B%D0%95%D0...
зато теперь их музыка или нечто напоминающее ее, заполонило мир своим шансоном,книги штампуют всякие Улицкие И прилепины тоннами и навязывают всем свое видение классики ,обязательно с элементами разврата, на всех театральных площадках,принимая на сцену голубоватых мироновых,не осталось мужиков на сцене.Интересная лекция .Надо бы найти продолжение про христианство.Значит мир перепрошили однажды ,что это за Конструкторы ?,когда он погряз в разврате ,может поэтому на Европу и наслали очистительную чуму.Что-то подобное и сейчас происходит,разложение общества налицо,не может дите становится товаром ,а это факт уже там и у нас голубые Семьи проповедуют и пиарят(всякие Алки с Фильками),окна Овертона распахнуты,и Аннушка льет масло вовсю.
ИИ придёт порядок наведёт.
А если губернатор или президент РОБОТ то жалуйтесь сколько угодно.
Его даже можно публично расстрелять.
)))
Цивилизация – демоническая общественная система. Её проводники,- тёмные силы, направляюают людей на самоубийственную деятельность и уничтожение природы, а не на развитие собственных способностей и умения жить в единении с природой… Противопоставляется культуре…
Откажись и едь на природу ЕДИНИТЬСЯ.
Кто мешает?
Тебя вообще стороной надо обходить…