Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе: взгляд источниковеда
Тема: Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе: взгляд источниковеда Спикер: Данилевский Игорь Николаевич Доктор исторических наук, ординарный профессор, руководитель академической программы в НИУ ВШЭ И.Н. Данилевский, известный отечественный историк, специалист по истории Древней Руси, покажет, как с точки зрения академического ученого, надо рассматривать на школьных уроках истории тему образования Древнерусского государства, опираясь на имеющиеся документы
У славян было не государство, а Держава… Государство – это территория, где пасутся го (коровы – говядина). Первое государство возникло в Индии, когда серые начали скрещиваться с дравидами и нагами. Первые государи, чтобы показать свою нужность давали “приватизированный” скот в аренду. У нас сейчас не государство, а “ротшельдфроинд” – территории Ротшильда.
Принято считать, что где-то в VIII веке дикие безмозглые и ни на что не годные славяне, бродящие табунами по лесам, призвали к себе викинга Рюрика и сказали: «Владей нами, о великий европейский сверхчеловек, а то мы, идиоты, сами ничего не можем». (Вольное изложение учебника по истории). Hа самом деле, Рюрик — внук новгородского князя Гостомысла, сын его дочери Умилы и одного из соседних князей рангом помельче. Был призван вместе с братьями, поскольку все 4 сына Гостомысла умерли или погибли в войнах. Был принят по уговору со старейшинами, и зело потрудился, чтобы заслужить уважение на Руси. Источник: Иоакимовская летопись, российская история по Татищеву, «Брокгауз и Ефрон» и т. д…
Ладно, пока “ординарные профессоры” из пиндоВШЫ учат, как в школах российские дебилы должны усваивать фуфло на темы истории, которые то ли были, то ли, что скорее всего, не были, – взрослым дядям и тётям может следует заняться делом, чтобы всякое фуйло не учило их детей всякому фуфлу?..