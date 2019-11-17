Главная » Мировоззрение, Политика, Творчество

«Мы и мёртвые к вам придём», — Захар Прилепин резко осадил «либеральную тусовочку»

22:23. 17 ноября 2019 131 просмотр Один комментарий Опубликовал:
«Мы и мёртвые к вам придём», — Захар Прилепин резко осадил «либеральную тусовочку» | Русская весна

Российский писатель и активный участник обороны Донбасса Захар Прилепин на своей официальной страничке прокомментировал скандальные заявления «интеллектуальной иконы» либерального сообщества — литератора Дмитрия Быкова.

«Из интервью Дмитрия Быкова:

— А вот Прилепин….
— Ой, давайте не будем о мертвых. Для меня этот человек духовно мертв.

Дима. Ты духовно жив. Будь спокоен. 

На самом деле, Дима был неоднократно пойман за годы крымских и донбасских событий за свой трепливый, говорливый, неуёмный язык. В связи с этим он, конечно же, не желает слышать никаких вопросов о Захаре Прилепине (которые ему настырные журналисты постоянно задают). Поэтому пусть я буду мёртвый, и тогда все вопросы снимутся сами по себе.

Либералы вообще любят, чтоб их оппоненты были как-то помертвей. Они тогда чувствуют себя поживей.
Ну, ничего. 

Как говорил Александр Захарченко, «мы и мёртвые к вам придём».
Мёртвые, к тому же, как известно, сраму не имут.

Чего о некоторых живых не скажешь. Некоторые живые просто не имеют стыда. А это несколько иная история», – заявил Прилепин.

Читайте также: Зеленский на КПП «Чонгар»: хотел проехать в Крым и забыл паспорт?

Источник: https://rusvesna.su/news/1573999332

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 19 мая 2018
... буквально 70–80 метров. Мы ведь с вами неделю назад — 11 мая... Захарченко на похоронах «Гиви»: «Мы и мёртвые к вам придём». «На место каждого павшего встанут...профессиональную и качественную работу! Так держать! Мы хотим победить. Мы можем победить. Мы ...
Пророчество Гоголя. Духовный сказ в поэме «Мёртвые души»
... по письмам и отдельным заметкам писателя, касающихся его Поэмы, мы придём к бесспорному заключению... вам: мне это нужно для моего сочинения, для этих самых «Мёртвых ... без некоторого волнения, ответа. − «Вам нужно мёртвых душ?» спросил Собакевич очень просто...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
...ребёнок после купания и вечернего кормления засыпает мёртвым сном. И никуда ходить ...мир несправедлив к вам? Да неужели! И у таких «пустышек», которыми мы привыкли заменять...только временная передышка и оттягивание наказания. Мол, погоди, придём домой, всыплю ...
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
...миром Яви и Нави, Жизни и Смерти. Если избушка повёрнута к вам входом, значит...Огромная толпа уродливых и озлобленных существ уже пересекла мёртвый лес и выжженную землю... - Чудо-богатырь! – закричала Катя. – Мы снова придём сюда и напишем не одну удивительную...
Краткая аналитика возможных событий на территории России в период конца 2009 – до 2012 года включительно.
....                                                                                            … И живые позавидуют мёртвым…   Складывая мозаику политических ... этот вопрос, мы неизбежно придём к выводу о том... большая надежда. За вами пойдёт ваш народ.  ...
Можно ли изменить конституционный строй, не прибегая к насилию?
... функционирование всех ветвей власти. К такому выводу мы неизбежно придём, последовательно раскручивая цепочку...от одного судьи к другому. Наконец дело сдвинулось с мёртвой точки, ещё.... Надеюсь, что статья будет вам полезна и даст пищу для размышлений. Вообще...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)