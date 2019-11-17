«Мы и мёртвые к вам придём», — Захар Прилепин резко осадил «либеральную тусовочку»
Российский писатель и активный участник обороны Донбасса Захар Прилепин на своей официальной страничке прокомментировал скандальные заявления «интеллектуальной иконы» либерального сообщества — литератора Дмитрия Быкова.
«Из интервью Дмитрия Быкова:
— А вот Прилепин….
— Ой, давайте не будем о мертвых. Для меня этот человек духовно мертв.
Дима. Ты духовно жив. Будь спокоен.
На самом деле, Дима был неоднократно пойман за годы крымских и донбасских событий за свой трепливый, говорливый, неуёмный язык. В связи с этим он, конечно же, не желает слышать никаких вопросов о Захаре Прилепине (которые ему настырные журналисты постоянно задают). Поэтому пусть я буду мёртвый, и тогда все вопросы снимутся сами по себе.
Либералы вообще любят, чтоб их оппоненты были как-то помертвей. Они тогда чувствуют себя поживей.
Ну, ничего.
Как говорил Александр Захарченко, «мы и мёртвые к вам придём».
Мёртвые, к тому же, как известно, сраму не имут.
Чего о некоторых живых не скажешь. Некоторые живые просто не имеют стыда. А это несколько иная история», – заявил Прилепин.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1573999332
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https://danil-lubimov.livejournal.com/2887.html