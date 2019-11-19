Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 19 ноября 2019

15:23. 19 ноября 2019 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Карта обстрелов ЛНР 19.11.2019

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Пожар в бригаде ВСУ, замешан комбриг, каратели в ужасном положении на Донбассе: сводка ЛНР (ВИДЕО)

Пожар в бригаде ВСУ, замешан комбриг, каратели в ужасном положении на Донбассе: сводка ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки ВСУ один раз обстреляли территорию Республики.

В 19:10 вооруженные формирования 59-й бригады по приказу военного преступника Шаповалова подвергли обстрелу из вооружения БМП-1 (11 выстрелов) район н. п. Сажаровка.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Факт обстрела населённого пункта задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 59-й бригады ВСУ Шаповалова.

Читайте также: МОЛНИЯ: Кремль ответил на сообщения о встрече «нормандской четвёрки» 9 декабря

Украинское оккупационное командование продолжает нарушать Минские соглашения, наращивая силы и средства вдоль линии соприкосновения.

Так, в районе населенного пункта Новозвановка выявлено нахождение двух БМП-1.

Мы не исключаем, что данное вооружение будет использовано командиром 72-й бригады Богомоловым для обстрелов населенных пунктов Республики.

Уровень хищений и воровства в подразделениях и частях ВСУ продолжает расти.

В результате работы следственной комиссии, расследовавшей причины пожара на складе вещевого имущества в ППД 59-й мотопехотной бригады в Винницкой области, выяснилось, что ЧП произошло в результате умышленного поджога.

Как стало известно нашему источнику, в планировании и организации поджога замешан сам командир бригады Шаповалов.

Предполагаемым мотивом совершения преступления является сокрытие недостачи похищенного ранее имущества.

Напомню, что убытки, причиненные в результате пожара, составили более 750 тысяч гривен.

В связи с открывшимися обстоятельствами сотрудники СБУ и военной прокуратуры совместно с офицерами тыловой службы штаба «ООС» прибыли в подразделения 59-й бригады для проведения инвентаризации имущества на всех имеющихся складах. Начальники вещевых служб и начальники складов подразделений на время проведения инвентаризации от исполнения должностных обязанностей отстранены, книги и журналы учета изъяты.

Читайте также: «Мы и мёртвые к вам придём», — Захар Прилепин резко осадил «либеральную тусовочку»

В связи с участившимися случаями обращений военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения «ООС», с жалобами на неудовлетворительные бытовые условия, низкое качество продуктов питания и несвоевременное и неполное обеспечение вещевым имуществом, с 13 по 17 ноября сотрудниками военных комендатур в соединениях и воинских частях ОТГ «Север» осуществлена проверка вопросов состояния санитарно-бытовых условий и питания.

В результате выявленных нарушений в 46-й и 14-й бригадах ВСУ назначена внеплановая проверка комиссией штаба тыла «ООС», а ответственные должностные вызваны в штаб ОТГ «Север» для дачи объяснений.

Читайте также: Планировал похищение защитника Республики: завербованный СБУ житель ЛНР получил срок

Морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ остается на крайне низком уровне. Подтверждением тому послужил очередной факт нарушения воинской дисциплины на фоне употребления спиртных напитков.

Так, 16 ноября командиром взвода третьего батальона 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения был избит подчинённый солдат, за то, что отказался искать добавки спиртного для своего командира, в результате чего пострадавший попал в лечебное учреждение с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой.

Данный факт тщательно скрывается командиром бригады Шаповаловым от вышестоящего командования.

Читайте также: По Boeing МН17 скрывают сенсационные доказательства, найденные детективом

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ на участке разведения сил

Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ на участке разведения сил | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.

«Украинская сторона не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в районе участка разведения сторон Богдановка — Петровское. Так, за текущие сутки противник неоднократно обстреливал н. п. Петровское в пределах участка разведения, применив при этом автоматические гранатометы и снайперское вооружение. Данные нарушения были также зафиксированы сотрудниками СЦКК ДНР.

Отмечаем, что украинская сторона целенаправленно открывала огонь в момент осуществления работ по разминированию саперами МЧС ДНР.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Мы призываем международных наблюдателей СММ ОБСЕ вмешаться в происходящее и оказать влияние на ВФУ с целью принуждения их к соблюдению устойчивого режима прекращения огня и взятых на себя обязательств».

Читайте также: Российский поэт заявил, что финансирует карателей ВСУ, и готов помочь американской армии оккупировать Россию

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2015
... 15:19 Сводка МО ДНР за 16 ноября. 15:14 ...службе СММ ОБСЕ."Двенадцатого ноября в подконтрольном правительству населенном...Сводка МО ДНР за 16 ноября Сводка МО ДНР за 16 ноября... вчерашних сводок. Из группы "Сводки ополчения Новороссии" "Этим вечером укры снова ...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
... дома (ВИДЕО, ФОТО). Сводка МО ДНР за 29 ноября Сводка МО ДНР за... 29 ноября К оглавлению | Источник... действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на улицу...
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
... - Фронт под Донецком. Ноябрь 2015. 18:03 Сводка МО ДНР за 4... ограничены в средствах, поэтому в ноябре удалось выделить для закупки комплектующих... найти необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на тему...
Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2015
... 15:55 Сводка МО ДНР за 23 ноября. 15:53...группы в Минске 24 ноября обсудит необходимость документальной фиксации...Сводка МО ДНР за 23 ноября Сводка МО ДНР за 23 ноября...кратковременные атаки артиллерии и бронетехники ополчения Новороссии. Более длительные бои, ...
Сводки от ополчения Новороссии 05 ноября 2015
...ополченцам. Сводка МО ДНР за 5 ноября Сводка МО ДНР...журналистам заместитель начальника штаба ополчения ДНР Эдуард Басурин. «...Валентина Гетьманчук – снайпер ополчения Донбасса, которая не ...Группа помощи раненым бойцам Новороссии действует в Санкт-Петербурге...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... Сводка военных событий в Новороссии за 28.05.2015 Сводка военных событий в Новороссии...(нем. Ernst Julius Röhm; 28 ноября 1887, Мюнхен, Бавария, Германская империя...снайперская дуэль. По информации командиров ополчения, на том направлении находятся ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)