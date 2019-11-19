Сводки от ополчения Новороссии 19 ноября 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки ВСУ один раз обстреляли территорию Республики.

В 19:10 вооруженные формирования 59-й бригады по приказу военного преступника Шаповалова подвергли обстрелу из вооружения БМП-1 (11 выстрелов) район н. п. Сажаровка.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Факт обстрела населённого пункта задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 59-й бригады ВСУ Шаповалова.

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Украинское оккупационное командование продолжает нарушать Минские соглашения, наращивая силы и средства вдоль линии соприкосновения.

Так, в районе населенного пункта Новозвановка выявлено нахождение двух БМП-1.

Мы не исключаем, что данное вооружение будет использовано командиром 72-й бригады Богомоловым для обстрелов населенных пунктов Республики.

Уровень хищений и воровства в подразделениях и частях ВСУ продолжает расти.

В результате работы следственной комиссии, расследовавшей причины пожара на складе вещевого имущества в ППД 59-й мотопехотной бригады в Винницкой области, выяснилось, что ЧП произошло в результате умышленного поджога.

Как стало известно нашему источнику, в планировании и организации поджога замешан сам командир бригады Шаповалов.

Предполагаемым мотивом совершения преступления является сокрытие недостачи похищенного ранее имущества.

Напомню, что убытки, причиненные в результате пожара, составили более 750 тысяч гривен.

В связи с открывшимися обстоятельствами сотрудники СБУ и военной прокуратуры совместно с офицерами тыловой службы штаба «ООС» прибыли в подразделения 59-й бригады для проведения инвентаризации имущества на всех имеющихся складах. Начальники вещевых служб и начальники складов подразделений на время проведения инвентаризации от исполнения должностных обязанностей отстранены, книги и журналы учета изъяты.

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В связи с участившимися случаями обращений военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения «ООС», с жалобами на неудовлетворительные бытовые условия, низкое качество продуктов питания и несвоевременное и неполное обеспечение вещевым имуществом, с 13 по 17 ноября сотрудниками военных комендатур в соединениях и воинских частях ОТГ «Север» осуществлена проверка вопросов состояния санитарно-бытовых условий и питания.

В результате выявленных нарушений в 46-й и 14-й бригадах ВСУ назначена внеплановая проверка комиссией штаба тыла «ООС», а ответственные должностные вызваны в штаб ОТГ «Север» для дачи объяснений.

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Морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ остается на крайне низком уровне. Подтверждением тому послужил очередной факт нарушения воинской дисциплины на фоне употребления спиртных напитков.

Так, 16 ноября командиром взвода третьего батальона 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения был избит подчинённый солдат, за то, что отказался искать добавки спиртного для своего командира, в результате чего пострадавший попал в лечебное учреждение с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой.

Данный факт тщательно скрывается командиром бригады Шаповаловым от вышестоящего командования.

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