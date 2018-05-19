Сводки от ополчения Новороссии 19 мая 2018
- 11:02 Донецк прощается с «Мамаем» (+ВИДЕО, ФОТО).
- 10:30 Несмотря на брутальную внешность, Мамай был ранимым мягким человеком, — Бородай (ФОТО).
- 10:23 По Калиновскому району Горловки нанесен удар ВСУ, впервые с 2015 года.
- 08:23 «Пятнашка» отомстит за своего командира.
- Вчера 23:57 ОБСЕ не способно самостоятельно повернуть ситуацию на Донбассе в мирное русло – Хуг.
- Вчера 22:32 Сдал всех. Ярош назвал убийц Мамая.
- Вчера 21:23 В результате обстрела Трудовских сгорел жилой дом.
Донецк прощается с «Мамаем» (+ВИДЕО, ФОТО)
Утром 19 мая в Донецком театре оперы и балета началась церемония прощания с легендарным командиром батальона «Пятнашка» Олегом Мамиевым («Мамаем»).
Мамиев погиб при защите рубежей ДНР 17 мая: на авдеевской промке в результате обстрела ВСУ он получил смертельные ранения. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но оказались бессильны.
19 мая в Республике объявлен день траура. После прощания тело командира доставят на его родину — в Северную Осетию, где «Мамай» и будет похоронен.
Читайте также: Ярош назвал имена убийц комбата «Пятнашки»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Несмотря на брутальную внешность, Мамай был ранимым мягким человеком, — Бородай (ФОТО)
Экс-премьер ДНР рассказывает о майоре Олеге Мамиеве, командире батальона «Пятнашка», погибшем 17 мая на авдеевской промке под Донецком.
— Есть ли у вас информация о том, как и где погиб Олег? После ранения, как мы знаем, он попал на операционный стол. Почему врачи не смогли спасти ему жизнь?
— Начну с последнего вопроса. Не смогли спасти, потому что ранения были несовместимы с жизнью. Тяжелые ранения в живот, в грудь, в голову. Говорят, что попал под АГС.
Расстояние от украинских позиций небольшое — буквально 70–80 метров. Мы ведь с вами неделю назад — 11 мая — были на этой позиции и видели, что противник рядом.
А то, что там летает постоянно, то тут, увы, ничего не поделаешь — закон войны. Во время нашей последней встречи, помните, он говорил нам, что постоянно несет тут потери 200-ми и 300-ми. К сожалению, это правда. Сейчас в списках потерь оказался и он.
Читайте также: Александр Бородай впервые спустя 3,5 года посетил Донбасс (ФОТО, ВИДЕО)
— Он был смертельно ранен вечером 17 мая?
— Да. Точного времени я не знаю. В последние недели обстрелы наших позиций стали обыденным делом.
— Сегодня утром я разговаривал с руководителем крымского отделения СДД Дмитрием «Морячком». Из разговора я понял, что тело Мамиева доставят на родину — в Северную Осетию.
— Действительно, хоронить Олега будут на родине. Подробности пока мне неизвестны. Мне также пока неизвестно и точное место, где тело будет предано земле. Если нужна будет организационная и техническая помощь, мы ее, безусловно, окажем. У нас там есть представительство, и наш представитель там уже работает.
— Как вы познакомились с Мамаем?
— Познакомился с ним весной 2014 года. Честно говоря, при каких обстоятельствах не помню. Тогда он находился при Александре Ходаковском в батальоне «Восток» и был кем-то вроде начальника службы безопасности и адъютанта.
Ходаковский чувствовал себя в присутствии Мамая максимально надёжно, поэтому они почти всегда были вместе. Редко расставались. Мамай практически всегда знал о тайнах и секретах командира «Востока».
© РИА Новости, Михаил Воскресенский
Через некоторое время между Мамаем и Ходаковским наступило сильное охлаждение в отношениях.
— Из-за чего?
— Из-за действий Ходаковского. Я считаю, что говорить сейчас на эту тему неуместно. В общем, в 2014 году через 2–3 месяца после начала активной фазы боевых действий пути Мамая и командира «Востока» разошлись.
Потом Олег вышел на некоторое время в Россию. В 2015 году он стал одним из учредителей Союза добровольцев Донбасса и членом совета командиров СДД.
— Он был 26 мая 2014 года в донецком аэропорту?
— Он сражался и там. Некоторое время спустя участвовал и в неудачной попытке захвата КПП «Мариновка» на украинско-российской границе. Едва там не погиб. Вместе с Ходаковским они вдвоем вытаскивали раненого бойца. Ситуация тогда была очень сложная — Олег получил ранение. Был задет глаз и повреждена рука.
— Каким человеком он был?
— Несмотря на свою брутальную внешность и легкую угрюмость, он был человеком очень добрым и, на самом деле, мягким и исключительно ранимым.
Поскольку Мамай был человеком чести, очень блюдущим свою репутацию, то я всегда предупреждал своих штабных работников: с Мамаем не шутить, Мамай может обидеться, Мамая обижать нельзя.
Олег был близким всем нам человеком. Все знали эти его слабости и периодически над ним подтрунивали. Я с ним никогда не ссорился, а вот его конфликты с другими добровольцами мне приходилось периодически урегулировать.
Причем, надо сказать, что Мамай ничего не говорил в ответ людям, он просто на них обижался и замыкался в себе на некоторое время. Потом его приходилось тормошить: Олег, что такой грустный, что случилось?
Он в ответ: ничего, ничего, Юрьич. Потом, конечно, начинает рассказывать о том, на кого обиделся.
Мамай был добрый как ребенок. Не в смысле — инфантильный, а в смысле — ранимый и добрый. Он был светлым человеком.
Лучше всего для его характеристики подходит слово «трогательный». Он был сильным, смелым, самостоятельным человеком, но при этом очень трогательным.
Читайте также: Ярош назвал имена убийц комбата «Пятнашки»
— Мы знаем, что последняя его должность в ДНР — командир знаменитого батальона «Пятнашка». Как он попал в это подразделение, ведь он к тому моменту больше не воевал в Донбассе.
— Его позвал на тот момент командир «Пятнашки» — Ахра Авидзба, чтобы Олег помог ему командовать батальоном. Не помню, то ли в конце 2016-го это было, то ли в начале 2017 года. Постепенно Ахра отошел от командования «Пятнашкой», и Мамай занял его место, став для своих бойцов непререкаемым лидером. С тех пор Олег находился в ДНР, хотя часто приезжал в Россию.
— СДД будет помогать вдове и маленькому сыну Мамиева?
— Конечно, мы поможем. Я думаю, что и многие другие будут рады оказать помощь семье Олега Мамиева.
Олег был человеком, которого очень многие любили, и его семья не останется без поддержки.
Александр Чаленко
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
По Калиновскому району Горловки нанесен удар ВСУ, впервые с 2015 года
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Пятнашка» отомстит за своего командира
(Фото: novorosinform.org)
В Донбассе результате артобстрела погиб командир 2-го батальона спецназа ДНР (Интернациональная бригада «Пятнашка») Олег Мамиев («Мамай»). В связи с этим 19 мая указом Главы ДНР объявлено в республике днем траура.
Сообщается, что Мамиев вечером 17 мая получил тяжелые ранения на передовой и умер во время операции в госпитале.
По словам его предшественника на посту командира этого батальона Ахры Авидзбы («Абхаз»), комбат получил осколочное ранение в голову, живот и грудь в районе Авдеевки. Врачи до последнего боролись за его жизнь…
Защищать Донбасс Олег Мамиев приехал из Северной Осетии вскоре после вооруженного переворота в Киеве зимой 2014-го года. Изначально воевал в батальоне «Восток», участвовал во многих боевых операциях подразделения, всегда оказываясь на самых опасных участках. Затем перешел в «Пятнашку» и вскоре стал ее командиром. Возглавляемое им подразделение несло службу на окраине Донецка — между Ясиноватой и Авдеевкой — на одном из самых важных и самых опасных направлений, которое регулярно подвергается обстрелу украинской стороной.
«Отличным мужиком и настоящим воином» назвал погибшего комбата на своей странице в Facebook шеф-редактор «Свободной прессы», писатель и замкомбата одного из батальонов ДНР Захар Прилепин.
«Помню его только как профи и аномально спокойного человека», — рассказал Прилепин и добавил, что Мамиев был на этой войне с самого начала.
По его мнению, батальон, которым руководил Мамай, был «одним из самых яростных и профессиональных подразделений» армии ДНР, наравне с легендарными «Спартой» и «Сомали».
Прилепин вспоминает слова преемника «Моторолы» на посту командира «Спарты» «Вохи»: «Горечь есть, уныния не будет, работаем». Кроме того, он цитирует главу ДНР Александра Захарченко на похоронах «Гиви»: «Мы и мёртвые к вам придём».
«На место каждого павшего встанут десять живых», — пишет Прилепин. «Памятники Мотору, Гиви и Мамаю, и всей братве будут стоять в России и на Украине».
«Тяжело говорить о хорошем товарище в прошедшем времени», — комментирует гибель Мамиева Мария Коледа, руководитель информационного отдела «Союза добровольцев Донбасса», членом правления которого был Олег Мамиев.
«Это сложно сразу понять и принять. «Мамай» был сложной личностью. Честным, верным другом, отличным командиром, который знал по именам всех своих бойцов. В его воюющий батальон, который всегда стоит на передовых позициях, стремились люди. И сам «Мамай» всегда был воюющим командиром, который вместе с бойцами на передовых позициях. Вместе под пули, вместе за б/к, вместе на парад.
Мамай приехал на Донбасс добровольцем, был во многих боевых операциях: аэропорт, Мариновка, оборона Донецка…
Всегда впереди. Как знамя для своих бойцов. Весь батальон, вся республика, где на 19 мая объявлен траур, скорбит о потере боевого командира, настоящего добровольца Олега Мамиева.
Однако нельзя позволить горю дать нам опустить руки.
Его «Пятнашка» будет стоять на позициях также крепко, как и при «Мамае». Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, на регулярные попытки прорыва — враг не пройдет.
Случайность ли это? Как говорил классик — «беда в том, что человек внезапно смертен»… Любая гибель и случайность, и закономерность. Все, кто находятся на передовых позициях, рискуют жизнью. Каждый день, каждый час, каждую минуту”.
— Рассказывая об Олеге Мамиеве хочется избежать общих фраз, — говорит донецкий политолог, историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.
— Вряд ли стоит пересказывать его биографию и боевой путь: эта информация не в дефиците. Важно другое: осетинский народ лучше многих знает, что такое борьба за воссоединение. Поэтому неудивительно, что осетинские добровольцы в числе первых пришли на помощь Донбассу в 2014 году.
Возглавляемая им «Пятнашка» очень скоро стала одним из лучших воинских подразделений ДНР. Здесь, безусловно, сказались и воинские традиции народов Кавказа (у истоков подразделения стояли закалённые в борьбе с тифлисскими «ястребами» осетинские и абхазские добровольцы), и яркая личность командира. «Пятнашке» доверяли самые ответственные участки фронта: авдеевская промзона (или как у нас говорят — «промка»), где и случилась трагедия — один из них. Для незнакомых с географией Донбасса: «промка» — это стык Донецка (столицы ДНР), Макеевки (второго по числу жителей и значимости города ДНР) и Ясиноватой (крупнейшая железнодорожная станция Европы). Это то место, где прорыв бандеровцев может иметь для Донбасса пусть не катастрофические, но весьма неприятные последствия. Поэтому держать оборону здесь доверяют наиболее подготовленным бойцам и подразделениям.
Гибель Олега Мамиева — огромное горе, но не повод для паники. Сейчас не весна 2014 года, когда убийство предводителя ополченцев могло повлиять на исход сражения. В условиях выстроенной армейской вертикали смерть командира не способна привести к расстройству всего механизма: Донбасс потерял героя, но живы те, кто его дело продолжит.
На что рассчитывали бандеровцы, убивая наших прославленных командиров? Если они думали, что им удастся посеять панику, то глубоко ошиблись. А с точки зрения информационной войны трагические моменты подобного рода однозначно играют против Киева: когда проститься с погибшим приходят десятки тысяч дончан и гостей города — одно это моментально расставляет все акценты. Ведь бандитам, террористам и оккупантам посмертную овацию никто не устраивает.
Стоит особо подчеркнуть, что подразделение Мамиева действительно занимало один из наиболее сложных участков обороны миллионной столицы ДНР. Насколько потеря командира отразится на боеспособности отряда? Опыт показывает, что другие известные подразделения армии ДНР «Спарта» и «Сомали» продолжают воевать не хуже, чем это было при жизни их основателей — Арсения Павлова («Моторола») и Михаила Толстых(«Гиви»).
Тем не менее, сложность участка, где держит оборону батальон, происходящие там ежедневные столкновения оставляют немало вопросов о развитии ситуации. Отметим, что в ходе того же обстрела, при котором погиб Мамиев, был ранен звукооператор ВГТРК Игорь Уклеин.
— Это один из ключевых участков — поясняет советник главы ДНР Александр Казаков.
— «Пятнашка» во главе с «Мамаем» давно там стоит. Они постоянно в огневом контакте, потому что на этом участке находится несколько точек, контроль над которыми дает доминирование. «Мамай» был действительно очень талантливый военачальник, он эти точки и контролировал. Обстрелы там были постоянные, в том месяце попал под обстрел депутат Госдумы Журавлев. Такова военная судьба.
«СП»: — Повлияет ли потеря командира на боеспособность подразделения?
— Конечно, от командира многое зависит. Бывают такие харизматические личности, с уходом которых подразделения меняются. Но это не тот случай. «Пятнашка» воюет с 2014-го года, у батальона были разные командиры, но подразделение всегда было одним из самых боеспособных. Думаю, в данном случае, бойцы, наоборот, захотят отомстить за командира, воевать будут еще злее.
«СП»: — Как, по-вашему, будет в дальнейшем развиваться ситуация на этом участке фронта?
— Безусловно, будут новые попытки прорыва с украинской стороны, они и так происходят регулярно. Это попытки занять более удобные для будущего наступления позиции: высоты, терриконы. Но в настоящий момент, особенно после гибели «Мамая», я бы им не советовал этого делать, потому что ответный огонь будет ураганным.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
ОБСЕ не способно самостоятельно повернуть ситуацию на Донбассе в мирное русло – Хуг
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сдал всех. Ярош назвал убийц Мамая
Лидер радикальной националистической группировки «Правый сектор*», депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош назвал позывные бойцов ВСУ, причастных к гибели командира батальона «Пятнашка» Олега Мамиева (Мамая).
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
В результате обстрела Трудовских сгорел жилой дом
К оглавлению | Источник: www.youtube.com