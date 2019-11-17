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Европа была славянской землёй ещё 300 лет назад

09:42. 17 ноября 2019 154 просмотра 7 коммент. Опубликовал:
Достаточно аргументированный рассказ. А если к нему добавить показ скрытых в запасниках музеев древние славянские артефакты…




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4748655.html

Метки: археология, Европа, история, славяне, этимология, этруски

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