Европа была славянской землёй ещё 300 лет назад

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... Европыбыли населены в прошлом тем же славянским народом... уже несколько сотен лет. По крайней мере...несколько дней назад они откопали славянскую деревянную ладью ...вчера снова засыпали её землёй. - Как?.. Зачем ...к этому интереса... Ещё одно замечание. Даже...
Верно. На территории Восточной Европы жили и по сей день живут славяне. И они “просыпаются”, и начинают видеть кто есть кто.
Да их там до фига жило, но мало известно о них, ни чем не прославились.
Югославия, Венгрия, Болгария, Украина, Белоруссия, Польша, Чехия, часть Германии – все, что создано этими государствами и народом – и есть то, чем они прославились.
Что именно?
Культурой, образованием, научными достижениям. Представьте страх запада, точнее власть держащих кучек на западе, страх в том, что рано или поздно западные славяне “проснутся”, и Россия станет “матушкой” не только для Югославии, которая никогда не забывала этого, но и для всех остальных стран Восточной Европы. Все, что они наработали вольется в научные и культурные достижения России и обогатит культуру, собрав воедино то, что когда то было раздробленно и разделено. И это будет цивилизацией славян на планете Земля.
Ну и где теперь Югославия?
Там же, где и была все это время.