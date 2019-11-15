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Сергей Глазьев: Доллар больше не является для России полноценной валютой

19:28. 15 ноября 2019 195 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Источник: Изборский клуб

Доллар больше не является для России полноценной валютой, потому что он токсичен, транзакции в долларах опасны для российских предприятий, считает министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

В ходе своего выступления на форуме молодых дипломатов в Москве, он заявил, что американцы используют свое доминирование в финансовой системе, как оружие.

«Доллар сегодня стал средством политической борьбы. Пятикратная эмиссия доллара сопровождается новой гонкой вооружений. Объем американских военных расходов больше, чем у остальных стран мира вместе взятых. И финансируют они эти расходы за счет денежной эмиссии доллара, которую наполовину потребляют другие страны. Чтобы эта агрессия не привела к глобальной катастрофе, нам необходимо агрессора сдерживать», — пояснил спикер.

Он отметил, что лучшим способом сдерживания «агрессора» является «демонстрация непоправимого ущерба для него». «Для того, чтобы нам мирно перейти в новый мирохозяйственный уклад и выйти на устойчивые темпы роста, прекратить гибридную войну, необходимо отказаться от использования доллара в качестве мировой валюты. Мы сегодня это делаем в рамках евразийской интеграции. Доллар больше не является для России полноценной валютой, потому что это токсичный инструмент. Транзакции в долларах опасны для российских предприятий», — считает он.

Глазьев добавил, что сегодня невозможно держать резервы в долларах без риска того, что они будут конфискованы и арестованы. «И мы переходим на расчеты в национальных валютах, потому что это требование элементарной национальной безопасности», — пояснил Глазьев.

Он выразил уверенность, что новая мировая валюта будет основана на международном договоре. «К этому надо идти. И это как раз одна из задач, которую в рамках евразийской интеграции мы должны будем решать», — заключил министр.

Источник: https://nstarikov.ru/sergej-glazev-dollar-bolshe-ne-javljaetsja-dlja-rossii-polnocennoj-valjutoj-110376

Метки: чит.клуб

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