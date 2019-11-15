Расшифровка разговора Трампа с Зеленским от 21.04.2019

Вы послужили для нас отличным примером.

Мы надеемся добиться тех же результатов, что и вы. Вы всегда будете оставаться отличным примером для многих. Вы — отличный пример для наших управленцев.

Администрация Трампа выложила расшифровку переговоров Трампа с Зеленским от 21 апреля 2019 года. Ту самую, которую демократы требовали обнародовать, пытаясь уличить Трампа в давлении на Зеленского. Никакого криминала не обнаружилось, кроме очевидных заискиваний Зеленского перед Трампом.С такими "уликами" Трампа в оставку не отправить.Стоит также отметить, что продолжается практика публикация личных переговоров, что объективно будет затруднять общение Трампа с другими мировыми лидерами, так как теперь нельзя быть уверенным в том, что приватные разговоры или соглашения, не будут опубликованы в рамках американской внутриполитической борьбы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5427452.html