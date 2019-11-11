Новости Украины и Новороссии 11 ноября 2019
- 07:58 В Одессе осквернили ещё одну памятную доску маршалу Жукову (ФОТО).
- 06:49 Украина похвасталась способностью самостоятельно отразить «нападение» России.
- 06:30 Стало известно, какие условия Вашингтон выдвигал новым украинским властям.
- 06:00 Как разваливается Украина: 10 фактов о пути в пропасть.
- Вчера 19:52 Помойка, закройся.
- Вчера 18:27 “Мужик из Рубежного” и разведение.
В Одессе осквернили ещё одну памятную доску маршалу Жукову (ФОТО)
В Одессе ещё раз осквернили памятную доску маршалу Георгию Жукову. На этот раз на улице Новосельского, 64, акт вандализма произошёл в ночь с 9 на 10 ноября.
Об этом, не скрываясь, рассказали в соцсетях сами неонацисты.
«В очередной раз получили по электронной почте фотоотчет от неизвестных патриотов. «Ко дню украинского языка и письменности написали короткий диктант», — отметили неизвестные патриоты.
Очевидно, чем быстрее власть выполнит закон Украины «О декоммунизации», тем скорее прекратится недовольство потомков замученных «Жукова-Ленина», — таким издевательским текстом сопроводили неонацисты фото с традиционно закрытыми лицами.
В здании, на котором установлена эта доска, Жуков работал с 3 июня 1946 года по февраль 1948-го, будучи командующим Одесским военным округом.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина похвасталась способностью самостоятельно отразить «нападение» России
Глава минобороны Украины Андрей Загороднюк утвердительно ответил на вопрос о том, сможет ли страна самостоятельно защититься в случае «нападения» России.
Загороднюк сообщил, что изучаются «разные сценарии». По его словам, у Киева «есть отработанный ответ» и «на этот сценарий».
Глава минобороны Украины отметил, что Киев продолжает сотрудничество с членами НАТО, которые предоставляют «оружие, технику и услуги», включая «учения и подготовку бойцов».
По его мнению, сейчас сотрудничество со странами НАТО «даже усилилось».
Напомним, при президентстве Петра Порошенко украинские власти из года в год старательно запугивали народ своей страны якобы приближающейся войной с Россией.
Общие расходы на оборону в бюджете 2020 года на Украине достигнут 245 млрд гривен (около 10 млн долларов). Это 5,4% от ВВП и 23% от доходной части бюджета.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Стало известно, какие условия Вашингтон выдвигал новым украинским властям
Обвиняемый в США партнер личного адвоката президента США Руди Джулиани — Лев Парнас — ездил в Киев незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, чтобы предупредить новое руководство страны, что США заморозят помощь Украине, если не будет открыто расследование в отношении вице-президента США Джо Байдена и его сына, пишет New York Times.
По данным газеты, во встрече, которая прошла в Киеве 20 мая, приняли участие Парнас, другой партер Джулиани Игорь Фруман и приближенный Зеленского Сергей Шефир. Адвокат Парнаса Джозеф Бонди рассказал газете, что его подопечный сообщил представителю приступающего к власти правительства, что они должны начать расследование в отношении отца и сына Байденов, иначе США заморозят военную помощь Украине, а вице-президент США Майк Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского. По его словам, Парнас должен был передать это послание по наставлению Джулиани, который, в свою очередь, действовал по указанию президента Дональда Трампа. Сам Джулиани эту информацию отрицает. Посол США в ЕС Гордон Сондленд в показаниях конгрессу также говорил, что Трамп не увязывал оказание помощи Украине с расследованием в этой стране «дела Байдена».
Сообщается, что эти утверждения ставят под сомнения то, как излагали события Трамп и украинские чиновники, а также доказывают, что Джулиани был причастен к угрозам украинской стороне.
Вместе с тем газета отмечает, что несмотря на важность показаний Парнаса, никто из причастных и не отрицал, что встреча проводилась, при этом только он говорит, что ее целью было предъявление ультиматума украинскому руководству.
Граждане США Парнас, Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое — выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампа, заявляя, что он давил на руководство Украины, требуя в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил президента Украины Владимира Зеленского «изучить» дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
Задержка военной помощи Киеву летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президенту Дональду Трампу. Демократы предполагают, что Трамп ставил условием предоставления помощи, чтобы Киев начал расследование против политического оппонента Трампа Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает.
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Как разваливается Украина: 10 фактов о пути в пропасть
Глобальные процессы хорошо видны с течением времени. Какой была Украина в 1991 после обретения независимости? Мощным государством, с 52 млн чел. населения, с развитой промышленностью, с отсутствием враждебных соседей.
Путь Украины — это путь потерь: то, что было вначале, со временем исчезает (теряется, приходит в негодность, продается, отбирается и так далее).
У Украины был мощный торговый флот — где он сейчас?
У Украины была мощная судостроительная, авиастроительная и ракетостроительная отрасли — где они сейчас?
Где минимум 10 млн чел. населения? Сейчас на Украине проживает уже меньше 40 млн человек.
Что Украина сделала из того, чего не было у страны в 1991? Ничего.
Что Украина сохранила из того, что у нее было в 1991 году? Частично — территории, сельское хозяйство и газотранспортную систему.
В 1991 году у Украины не было долгов, а теперь их много.
Какие перспективы у Украины? В 1991 году страна сравнивала себя с Германией и Францией, теперь страна сравнивается с Польшей и Чехией.
Зато у граждан Украины есть свобода — они свободно выбирают себе президента (утвержденного за рубежом) и парламент (подвластный президенту), они свободно могут уехать в Европу или Россию (на заработки), они свободно могут ругать Россию (но не могут ругать США и ЕС)!
Граждане Украины могут свободно возмущаться территориальными претензиями России на Киев, Польши — на Львов, Румынии — на Ужгород!
Граждане Украины могут свободно хотеть возврата Крыма, возврата Донбасса, свободно мечтать о распаде России и свободно надеяться на помощь со стороны США.
Рождаемость в стране уже давно примерно 1,5 ребенка на одну женщину — Украина вымирает, но зато свободно, без большой войны!
Так разваливается Украина, — или кто-то скажет, что Украина укрепляется именно таким необычным образом?
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Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»
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Помойка, закройся
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“Мужик из Рубежного” и разведение
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