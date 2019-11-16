Новости Украины и Новороссии 16 ноября 2019

На Украине украинский язык считают родным — 63 процента опрошенных, согласно данным движения «Пространство свободы». В то время, как общаются дома «на чистом украинском» — 46 процентов. При этом 38 процентов жителей Украины считают русский язык своим родным, а говорят на нём в быту — 28 процентов опрошенных.

По личному убеждению Владимира Зеленского, уровень украинского языка в его стране «растёт». При этом сам гарант заявил, что ещё допускает ошибки в украинском языке и «хотел бы говорить лучше». А вот лицемерие это с его стороны или нет, попробовал объяснить украинский журналист Анатолий Метлёв.

«Зеленский говорит очень искренне. Что такое искренность? Это совесть, обращённая вовне и наоборот. Человек, который совестится говорить с украинцами не на украинском, он его, конечно, выучит», — сказал Метлёв в эфире канала «Россия 1».

Ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева заметила, что «невозможно говорить искренне и честно, когда ты врёшь».

«А Зеленский врёт, рассуждая на тему того, что украинский на Украине — абсолютно незаменимый атрибут общения. Мы же знаем, что это не так.

Мы знаем, что эту идеологию исповедуют только радикалы. Фарион, например! Куда, Зеленский? Зачем он подался в эту сторону?» — обратилась она к Метлёву.

«Вот, Ольга, тьмы и тьмы всяких истин нам дороже нас возвышающих не обман, а вот такая искренность президента, понимаете? — ответил гость. — Говорят на русском везде в Киеве. Но государственный язык — хочешь в депутаты, как Спиридон (Килинкаров — прим. РВ) — учи, пожалуйста, украинский!».

Евгений Попов, российский журналист, слушая беседу своих коллег с украинской и российской стороны, отметил, что «Зеленскому впервые понадобился украинский язык в сорок лет — раз и когда он стал президентом — два».

«Вы не находите это странным?» — сказал он.

«Вас бы назначили президентом Украины — вы бы точно выучили украинский язык!» — ответил ему Метлёв.

«Я знаю украинский лучше, чем ваш президент!» — заверил гостя Попов.

Украинский политик Спиридон Килинкаров, который также присутствовал во время эфира и наблюдал за происходящим непосредственно, честно признался, что «зауважал бы Зеленского ещё больше, если бы он, проанализировав те последствия, к которым привела эта непродуманная политика, сказал: наша ошибка была в том, что мы эволюционный путь Украины и украинизацию Украины заменили — революционным путём».

«Хочешь быть депутатом — изучай язык; хочешь быть госслужащим — изучай язык. Но это не даёт оснований лишать миллионы людей права изучать русский язык», — сказал бывший депутат Рады.

И подчеркнул, что «возможности украинцев», которые владеют и украинским, и русским языком «гораздо шире», чем те, что «сужаются до рамок украинского языка».

Ольга Скабеева резюмировала всё вышесказанное. По её словам, даже при новой украинской власти на Украине «противопоставляются не только языки — русский и украинский, противопоставляются Россия и Украина».

«Национальная украинская идея какая? Какая, как вы думаете? Не быть москалём! Это же невероятно абсолютно! Это единственное, что вы выдумали для себя!» — заключила российская телеведущая.

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