Новости Украины и Новороссии 16 ноября 2019
- 09:49 Новые сказки о Донбассе на Украине.
- 09:15 Белый дом врал о Зеленском с самого начала.
- 07:42 Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли.
- 05:54 Новая реформа взорвёт Украину: В города хлынет поток бедных людей (ВИДЕО).
- 05:02 Украинский против русского: Зачем Зеленский так схватился за мову? (ВИДЕО).
- 03:21 Придурковатый прокурор Зеленского продолжает.
- 02:50 «Ваше НАТО будет гадить в штаны»: Почему Коломойский начал шантажировать США и хвалить Россию (ВИДЕО).
- 01:32 «Ту-22 бил по Одессе, а рядом гулял бронепоезд»: жуткие рассказы командующего ВМС Украины.
- Вчера 22:59 В ЕС отреагировали на заявление Путина о риске прекращения транзита газа через Украину.
- Вчера 22:08 Комик хороший, слуги плохие.
- Вчера 21:19 Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины.
- Вчера 19:24 Неожиданная история одного героя.
Новые сказки о Донбассе на Украине
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Белый дом врал о Зеленском с самого начала
Обнародованная вчера стенограмма первого разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским не совпадает по содержанию с ранним сообщением пресс-службы Белого дома об этом же разговоре.
Об этом пишет украинское издание «Европейская правда», указывая, что в сообщении пресс-службы Белого дома от 22 апреля говорится, что Трамп обсуждал с Зеленским «реформы, борьбу с коррупцией и территориальную целостность Украины».
Однако в распространенной накануне Белым домом реконструкции разговора нет никаких упоминаний об этом.
Документ носит название «меморандум» (информационно-справочный документ), однако фактически текст является не расшифровкой аудиозаписи, а реконструкцией на основе записей и воспоминаний госслужащих, присутствовавших во время разговора. Поэтому можно предположить, что какие-то эпизоды беседы могли быть упущены в «меморандуме», предположили украинские журналисты.
Добавим, что пресс-служба Зеленского не сообщала о том разговоре своего шефа с Трампом. Он состоялся в день второго тура выборов 21 апреля, а первое сообщение на сайте президента датируется 20 мая, это сообщение об инаугурации Зеленского.
Напомним, предыдущая стенограмма разговора Трампа и Зеленского была опубликована 25 сентября. После этого в США инициировали процедуру импичмента Трампа.
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Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
До проведения саммита в «нормандском формате», намеченного на начало декабря, Москва вернет Киеву три военных корабля, которые осенью прошлого года были задержаны российскими силовиками за незаконное пересечение границы в Керченском проливе. Об этом пишет «Коммерсант», отмечая, что страны уже договариваются о месте и времени передачи судов.
Речь идет о бронированных катерах «Бердянск» и «Никополь», а также о буксире «Яны Капу». Два информированных источника подтвердили изданию, что принято принципиальное решение вернуть эти суда. Однако передача произойдет не в порту, а в море, куда их отбуксируют российские суда, а встретят украинские.
Отмечается, что личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), изъятые на кораблях, останутся в России. Все это фигурирует в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента.
Ране сообщалось, украинский МИД направил Москве очередную ноту с требованиями вернуть корабли. Этот демарш Киева в своем Facebook прокомментировала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она призвала мировое сообщество надавить на Россию, чтобы заставить ее вернуть суда.
Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации и корабли, и 24 моряка были задержаны.
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Новая реформа взорвёт Украину: В города хлынет поток бедных людей (ВИДЕО)
В среду депутаты от партии «Слуга народа» большинством голосов и под крики оппозиции: «Ганьба!» — таки добились принятия законопроекта о создании земельного рынка. Это значит, что Украину ждёт большая распродажа.
Однако украинский политолог Руслан Бортник считает, что отсутствие государственного контроля за состоянием чернозёмов, которые перейдут в частную собственность того, кто их купит, может негативно сказаться на экологии страны.
«Волнует использование этих земель в будущем и отсутствие государственного контроля за изменениями экологического характера.
Ведь всё, что заливается в эти земли — мы этим дышим. Мы это пьём потом. Государство не создаёт механизма контроля», — сказал Бортник.
Второе, что волнует эксперта, — это то, что после земельной реформы «изменится социальная структура украинского общества». Это значит, что жители сёл будут вынуждены переехать в города или уехать за границу.
«Это будет новый всплеск миграции, однозначно. Часть людей поедет в город. Вы должны планировать, как развязывать социальные проблемы этих людей, которые приедут в город. Это в основном — бедные люди, об этом тоже надо думать», — сказал эксперт.
Он добавил, что не только политика изменится, но и «смыслы будут меняться». Поэтому важно «стратегически планировать эту земельную реформу».
«С точки зрения не двух-трёх лет и допинга для бюджета. А с точки зрения — 10, 15, 20 лет, чтобы не получить аргентинский сценарий», — заключил украинский эксперт.
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Украинский против русского: Зачем Зеленский так схватился за мову? (ВИДЕО)
На Украине украинский язык считают родным — 63 процента опрошенных, согласно данным движения «Пространство свободы». В то время, как общаются дома «на чистом украинском» — 46 процентов. При этом 38 процентов жителей Украины считают русский язык своим родным, а говорят на нём в быту — 28 процентов опрошенных.
По личному убеждению Владимира Зеленского, уровень украинского языка в его стране «растёт». При этом сам гарант заявил, что ещё допускает ошибки в украинском языке и «хотел бы говорить лучше». А вот лицемерие это с его стороны или нет, попробовал объяснить украинский журналист Анатолий Метлёв.
«Зеленский говорит очень искренне. Что такое искренность? Это совесть, обращённая вовне и наоборот. Человек, который совестится говорить с украинцами не на украинском, он его, конечно, выучит», — сказал Метлёв в эфире канала «Россия 1».
Ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева заметила, что «невозможно говорить искренне и честно, когда ты врёшь».
«А Зеленский врёт, рассуждая на тему того, что украинский на Украине — абсолютно незаменимый атрибут общения. Мы же знаем, что это не так.
Мы знаем, что эту идеологию исповедуют только радикалы. Фарион, например! Куда, Зеленский? Зачем он подался в эту сторону?» — обратилась она к Метлёву.
«Вот, Ольга, тьмы и тьмы всяких истин нам дороже нас возвышающих не обман, а вот такая искренность президента, понимаете? — ответил гость. — Говорят на русском везде в Киеве. Но государственный язык — хочешь в депутаты, как Спиридон (Килинкаров — прим. РВ) — учи, пожалуйста, украинский!».
Евгений Попов, российский журналист, слушая беседу своих коллег с украинской и российской стороны, отметил, что «Зеленскому впервые понадобился украинский язык в сорок лет — раз и когда он стал президентом — два».
«Вы не находите это странным?» — сказал он.
«Вас бы назначили президентом Украины — вы бы точно выучили украинский язык!» — ответил ему Метлёв.
«Я знаю украинский лучше, чем ваш президент!» — заверил гостя Попов.
Украинский политик Спиридон Килинкаров, который также присутствовал во время эфира и наблюдал за происходящим непосредственно, честно признался, что «зауважал бы Зеленского ещё больше, если бы он, проанализировав те последствия, к которым привела эта непродуманная политика, сказал: наша ошибка была в том, что мы эволюционный путь Украины и украинизацию Украины заменили — революционным путём».
«Хочешь быть депутатом — изучай язык; хочешь быть госслужащим — изучай язык. Но это не даёт оснований лишать миллионы людей права изучать русский язык», — сказал бывший депутат Рады.
И подчеркнул, что «возможности украинцев», которые владеют и украинским, и русским языком «гораздо шире», чем те, что «сужаются до рамок украинского языка».
Ольга Скабеева резюмировала всё вышесказанное. По её словам, даже при новой украинской власти на Украине «противопоставляются не только языки — русский и украинский, противопоставляются Россия и Украина».
«Национальная украинская идея какая? Какая, как вы думаете? Не быть москалём! Это же невероятно абсолютно! Это единственное, что вы выдумали для себя!» — заключила российская телеведущая.
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Придурковатый прокурор Зеленского продолжает
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«Ваше НАТО будет гадить в штаны»: Почему Коломойский начал шантажировать США и хвалить Россию (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — о нашумевшем высказывании олигарха Коломойского в адрес России.
Интервью Игоря Коломойского американскому изданию «The New York Times» стало настоящей информационной атомной бомбой. Неужели тот человек, который еще пять лет назад платил по 10 000 $ за «русского сепаратиста», теперь вдруг решил повернуться к России лицом? Конечно нет.
Но что же тогда стоит за этим заявлением? Неужели пустой блеф и шантаж? Тоже нет.
На самом деле американцы своими действиями так досадили Бене, что тот реально готов сотрудничать с Путиным. Но не раньше, чем американцы сами сожгут за собой мосты.
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«Ту-22 бил по Одессе, а рядом гулял бронепоезд»: жуткие рассказы командующего ВМС Украины
Есть попрошайки, которые поют песни в переходах. Однако Украина полнится другими попрошайками. Теми, которые поют свои песни о «российском вторжении и угрозе» на международной арене, надеясь, что им подкинут какую-нибудь копеечку. Бредни меняются, но цель остается прежней — выпросить денег.
На третьей Международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что минувшим летом российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 отрабатывал ракетный удар по Одессе. Такие пространные мысли ничуть не смутили украинского военного, поэтому он пошёл дальше.
Воронченко считает, не имея при этом доказательств, что условный пуск был совершен в 60 километрах от Одессы, а после бомбардировщик отправился в сторону пролива Босфор.
Но, видимо, полагая, что навел достаточно мало жути, украинский адмирал заявил, что в постоянной готовности к вторжению на Украину находится 30 батальонных тактических групп. То есть около 15 тысяч подготовленных военных, которые, видимо, растянулись хороводом возле границы с «незалежной».
Реакция на подобные заявления была соответствующей и более чем очевидной. Политолог Виталий Третьяков пошутил, что ещё рядом с Украиной ходил бронепоезд по основному пути, чтобы в случае чего не терять время даром. Это уже не первый раз, когда мы слышим о многотысячной армии, готовящей нападение на «незалежную», а после — реплики вроде «дайте денег».
Интересно, когда эта совершенно глупая схема наконец-то перестанет работать? Но, с другой стороны, Западу нужно как-то поддерживать антироссийскую повестку, а придумывать какие-то новые поводы для обвинений они устали, поэтому и делают вид, что продолжают верить в совершенно безумные фантазии Киева.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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В ЕС отреагировали на заявление Путина о риске прекращения транзита газа через Украину
В высшем органе исполнительной власти Европейского союза отреагировали на заявление президента России об имеющихся серьёзных проблемах с транзитом газа через Украину.
Официальный представитель Еврокомиссии от Болгарии Мина Андреева в ходе брифинга прокомментировала слова Владимира Путина о рисках прекращения транзита газа через украинскую территорию.
Глава пресс-службы ЕК сообщила, что в этой ситуации власти Евросоюза продолжают «сохранять спокойствие».
«Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трёхсторонних переговоров по газовому, чтобы выработать решение», — пояснила Мина Андреева.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в четверг во время саммита глав стран БРИКС в столице Бразилии Владимир Путин заявил, что в вопросах транзита голубого топлива через украинскую территорию далеко не всё зависит от Москвы, а потому риск его прекращения существует. Глава государства подчеркнул, что Москва готова взаимодействовать с Киевом как по транзиту, так и по поставкам газа.
Президент России уточнил, что наша страна может снизить цену на топливо на 25 процентов при условии прямых поставок. Он также подчеркнул, что претензии украинского «Нафтогаза» к «Газпрому» лишь накаляют ситуацию.
Действующий контракт на поставку и транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019-го года. Возможность заключения нового договора и его условия стороны недавно начали обсуждать на трёхсторонних переговорах с участием уполномоченных от Москвы, Киева и Еврокомиссии.
В России поясняли, что контракт должен быть финансово выгодным, а Украина обязана представить план модернизации своей газотранспортной системы. «Газпром» и «Нафтогаз» также должны уладить имеющиеся споры в международных судебных инстанциях.
Перед этим Путин призвал обнулить взаимные претензии по газовому вопросу и «избавиться от абсурда». В национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» дерзко ответили, что намерены взыскать с российской стороны 22 млрд долларов, но не видят готовности со стороны «Газпрома» «обнулить» что-либо на сопоставимую сумму.
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Комик хороший, слуги плохие
И снова царь хороший, а бояре плохие.
Нардеп "Слуги народа"; рассказала о зарплатах в конвертах для депутатов и о секретном шифре Разумкова
Сегодня из фракции "Слуги народа" исключили Анну Скороход, которая взбунтовалась и не проголосовала принудительно-добовольно за нужное Зеленскому решение о распродаже украинских земель.
В ответ Анна рассказала про "зарплаты" депутатам по 5 тысяч баксов в конвертах.
Глава фракции Давид Арахамия обвинял ее в том, что она на Комитете якобы раздавала по 3 тысячи долларов за провал закононопроекта по анбандлингу "Нафтогаза" (отделение функций транспортировки газа от добычи).
«Я ему прямо сказала – вы когда что-то придумываете, старайтесь, чтобы эти выдумки были правдоподобными. Какие 3 тысячи долларов за закон, если в зале прямо конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов раздавали», – ответила на это Анна.
Она же ещё рассказала о секретном шифре, который использует спикер Рады Дмитрий Разумков, призывая депутатов к голосованию.
«Прошу определиться и голосовать» – когда надо голосовать против проекта закона.
«Прошу поддержать и голосовать» – когда надо отдать голос за законопроект.
https://asd.news/articles/ukraina/annushka-razlila-maslo-v-verkhovnoy-rade/ – полностью по ссылке.
Революция гидности она такая. С каждой новой итерацией гидности становится все больше и больше. Уже из ушей лезет.
Осталось узнать, какому именно народу служит "Слуга народа". А сколько наивных людей бегали по сети с рассказами, что "при Зеленском все поменяется и будет не так, как при Порошенко". Что тут сказать – аха-ха-ха.
PS. И еще из этой же оперы. Сегодня был освобожден тот самый Герман, которого объявили "организатором убийства Бабченко". Не долго он сидел за "организацию убийства по заказу ФСБ".
Человек скрывающийся под личиной покойного журналиста Бабченко бежал в Израиль, а "организатор" вышел на свободу, хотя в прошлом году ему дали 4,5 года.
Вот такая чудесная история имени Грицака и Луценко, которые даже такое нехитрое дело как убийство Бабченко умудрились провалить, выйдя в результате "расследования" на самих себя.
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Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом, передает RT.
Он заявил, что «очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными», так как, по его словам, «это фактически витрина» Украины, которая «наглядно демонстрирует: Украина — это круто, безопасно, человечно».
Ранее сообщалось, что КПП Украины «Каланчак» и «Чонгар» возобновят работу 15 ноября.
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Неожиданная история одного героя
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