Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Законопроект о домашнем насилии – угроза для России. Юлона Стоянова и Марианна Ярикова

16:06. 14 ноября 2019 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Домашнее насилие, закон.

Юлона Стоянова и Марианна Ярикова

Что скрывает под собой на первый взгляд благовидный законопроект? Какие потери понесет семья в самом традиционном смысле? Как это коснется детей? И каким образом это развяжет руки ювенальной полиции? Ну и самое главное, как остановить угрозу, нависшую над нашей Россией? И что каждый из нас может сделать для будущего своей страны?!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #домашнее #насилие #закон #ювенальная #полиция #юстиция #опека #бесчеловечность #благотворительность #детство #семья #жена #муж #новый #про #дети #технологии #юю

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ДомашнееНасилие #Закон #ЮвенальнаяПолиция #ЮвенальнаяЮстиция #Дети #Опека #Юю #ЮвенальныеТехнологии #ИзСемьи #Бесчеловечность #Благотворительность #Детство #Семья #ЗаконОДомашнемНасилии #Насилие #Жена #Муж #НовыйЗаконПроДомашнееНасилие

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eJDaIgCT5mQ

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Весь мир насилья мы разрушим?
... созыва Салиёй Мурзабаевой законопроект «О семейно-бытовом насилии», который также ...угроза нанесения обид жертве или его родственнику, свойственнику или домашнему...исковая давность. Международный контроль Для неукоснительного следования государств-участников ...
Ювенальный реванш в России в дыму украинского пороха
...- лишь описание, и разъяснение: «законопроект позволит обеспечить возможность замены законного... отнесут домашнее насилие в область публичного обвинения, и тогда для возбуждения уголовного... наносит вред или содержит угрозу физическому или личностному развитию...
Ювенальная юстиция — это Инквизиция для детей и их родителей!
... случаи доказанного сексуального насилия над детьми в ..., фактически запрещающее практику домашних наказаний. В 2009... – угроза семье, обществу и государству». Поводом для проведения ...ценностей» Правовой обзор ювенальных законопроектов. ИАА «Русская линия»...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2016
... нет, для этого должна быть проделана «домашняя работа». ... нынешним Украинским Государством (насилие, террор и даже...вопросе понимания важности принятия законопроектов, предусмотренных комплексом мер... быть главной политической угрозой для Европы, чтобы стать...
Новости Украины и Новороссии 28 марта 2017
... Источник: www.youtube.com Угроза для банков. Ростислав Ищенко ВТБ ...сама по себе без насилия не работает. Уже три...инициатив главы государства, данный законопроект весьма холодно встретила не ... суд. Мера пресечения — домашний арест с браслетом. Семенченко ...
Без настоящих отцов Россия обречена
..., упомянутую в ряде законопроектов, на сегодня не существует...правовых актах использовалось преимущественно для расписывания алиментов. Право ...воспринимает семейное образование как угрозу, в то время... борьбы с пьянством, домашним насилием и другими пороками. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)