Законопроект о домашнем насилии – угроза для России. Юлона Стоянова и Марианна Ярикова

Домашнее насилие, закон.



Юлона Стоянова и Марианна Ярикова



Что скрывает под собой на первый взгляд благовидный законопроект? Какие потери понесет семья в самом традиционном смысле? Как это коснется детей? И каким образом это развяжет руки ювенальной полиции? Ну и самое главное, как остановить угрозу, нависшую над нашей Россией? И что каждый из нас может сделать для будущего своей страны?!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eJDaIgCT5mQ