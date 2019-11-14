Законопроект о домашнем насилии – угроза для России. Юлона Стоянова и Марианна Ярикова
Домашнее насилие, закон.
Юлона Стоянова и Марианна Ярикова
Что скрывает под собой на первый взгляд благовидный законопроект? Какие потери понесет семья в самом традиционном смысле? Как это коснется детей? И каким образом это развяжет руки ювенальной полиции? Ну и самое главное, как остановить угрозу, нависшую над нашей Россией? И что каждый из нас может сделать для будущего своей страны?!
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