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«Это законопроект о том, как развалить Россию»: Кавказ возмущен законопроектом «о домашнем насилии»

16:39. 23 ноября 2019 191 просмотр 6 коммент. Опубликовал:
Источник: РИА Катюша

В четверг в Общественной палате Чеченской республики общественники и представители органов власти большинства республик Северного Кавказа вместе с экспертами из Санкт-Петербурга, Москвы, Пятигорска, Ставрополя и даже из Испании обсудили в ходе «круглого стола» скандальный законопроект «о семейно-бытовом (домашнем) насилии. Участники слушаний не просто выразили возмущение антисемейными планами западной агентуры и феминисток, лоббирующих данный законопроект в Думе и в Совете Федерации, но назвали его угрозой государственной безопасности и территориальной целостности России.

Организатором «круглого стола» под названием «Сохранение неприкосновенным института традиционной семьи, как стратегическая задача в деле обеспечения национальной безопасности России» стал Родительский комитет Северо-Кавказского округа вместе с Общественной палатой Чечни. На мероприятие съехались более трех десятков общественников и представителей общественных палат и органов власти со всего Кавказа — из Чечни, Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Пятигорска и др., а также эксперты из Санкт-Петербурга, Москвы и даже из Испании.

Представлявший институт Общественного уполномоченного о защите семьи Андрей Цыганов и московский юрист Иван Соловьев сделали подробный анализ концепции законопроекта, который является воплощением принципов не ратифицированной Россией Стамбульской конвенции о защите женщин от домашнего насилия (на Западе эта конвенция фактически привела к уничтожению института семьи и страшным демографическим проблемам: люди просто боятся жениться и выходить замуж). Эксперты убедительно показали, что законопроект не имеет никакого отношения к защите женщин, но является механизмом разрушения семьи и государства, а также способом заработка для феминистских НКО.

Эксперт Всероссийского родительского сопротивления Максим Карев наглядно продемонстрировал прямую связь лоббистов этого законопроекта со спецслужбами США и ЕС, одновременно продвигающими содомию и пытающимися организовать майдан в России. Огромный интерес вызвал рассказ правозащитницы из Испании Веры Родионовой, которая уже более 20 лет наблюдает плоды реализации феминистской идеологии в некогда одной из самых консервативных стран Европы. По словам Веры, в России сейчас реализуются западные методички с накручиванием истерии в СМИ, тиражированием дутой статистики о жертвах семейно насилия, скупки СМИ и политиков. Результатом этой кампании в Испании стало почти полное разрушение института семьи: люди боятся создавать семьи, растет число самоубийств, страну заполняют мигранты, а женщины собираются на полумиллионные митинги, где в исступлении требуют все больше прав для сексменьшинств и ограничений влияния Церкви. По словам Веры, подавляющее количество заявлений о «семейном насилии» подают не сами пострадавшие, а госораны и НКО, причем ни «жертвы», ни «насильники» не могут отказаться от навязанных услуг психолога и примириться — мало того, местные власти поощряют выдачу охранных ордеров. «Они создают мир в котором нельзя жить», — констатировала эксперт.

В мероприятии принимали участие несколько членов Общественной палаты Чечни во главе с руководителем этой структуры Исмаилом Денильхановым и главой комиссии по образованию, культуре и духовному наследию Яхой Агаевой, представители местного министерства по делам национальностей, МВД, Уполномоченного по правам человека, а также гости из большинства республик Северного Кавказа. Все они единодушно выразили возмущение планами феминисток-лоббисток закона о домашнем насилии, расценив его как покушение на традиции и адаты ислама.

Яха Агаева заявила: «Нам повезло с менталитетом и с главой республики, который очень много делает для поддержки семьи. Но это не означает, что все, о чем говорилось здесь, к нам не относится — ведь наши дети зачастую учатся на Западе или в Москве, смотрят ТВ, интернет». Эту же мысль развил Александр Джамбатов, сопредседатель Общественной Организации «Родительский комитет Ставрополья»: «Если этот закон, не дай Бог, будет принят, будут соответствующие ФГОСы, образовательные программы. Основной удар направлен не нас, а на детей. Не секрет, что большинство детей живут не в республике, а в тех регионах, где это все одобряют. Так что беда не обойдет никого — нужно быть бдительными».

Зарият Акбаева, координатор общероссийской компании «Суд глазами граждан» в регионах СКФО и ЮФО, выступила с весьма эмоциональной речью о том, что лоббирующие этот закон феминистки не имеют понятия о том, как живет нормальная семья, в т.ч. на Кавказе, и не должны вмешиваться в воспитание детей. «Все мы против этого закона, будем в Карачаево-Черкесии с главой обсуждать, чтобы выступил против». Аналогичным образом выступила Бегум Багандова, помощник депутата ГД РФ, эксперт Общественной Палаты Республики Дагестан: «Дагестан с вами — теми, кто против этого закона. У нас, если сложная ситуации в семье, идут к имаму, а не в полицию и не в суд — и это нормально. Я не хочу, чтобы наши женщины шли в полицию, ведь им даже не говорят о последствиях: что муж может оказаться в тюрьме, а дети в детдоме».

Член Общественного Совета при МВД Чечни Лейла Аюпова и вовсе заявила: «Это не закон, а средство разрушения, нам нужно кричать SOS, по всем регионам. Мы пережили ужасы войны, нам этого не надо, народ этого не примет. Это закон, чтобы развалить Россию с ее разными народами и традициями». О полной поддержке тезисов «круглого стола» заявили также представители родительских комитетов Башкирии и Ингушетии.

Выступавшие представители уполномоченного по правам человека Чечни и министерства по делам национальности также заявили о недопустимости принятия закона о домашнем насилии, пообещав довести информацию до Рамзана Кадырова. Также участники «круглого стола» намерены организовать подобные обсуждения в своих регионах, обсудить вопрос с депутатами, сенаторами, главами субъектов федерации с тем, чтобы максимально быстро организовать поток обращений или даже законодательных инициатив в Государственную Думу, который скоро предстоит рассматривать плоды законотворческой деятельности Оксаны Пушкиной со товарищи.

Между прочем, сами феминистки также не теряют времени даром. Буквально накануне «круглого стола» в столице Чечни одна из главных лоббисток законопроекта Оксана Пушкина в интервью ИА ОСН заявила, что «от традиционалистов, которые выступают против принятия закона «О семейно-бытовом насилии», до экстремистов — один шаг»,  а ранее направила депутатский запрос в МВД, СК и ФСБ с просьбой привлечь к ответственности ряд общественников и патриотических СМИ, выступающих против её законопроекта (в том числе и РИА Катюша). Пушкина пытается вызвать сочувствие, утверждая ей чуть ли не угрожают, что против нее ведется некая проплаченная кампания. Учившейся в США Пушкиной вместе с ее подельницами-майданщицами и феминистками из НКО-иноагентов вроде пресловутого центра «Анна», сидящего на американских грантах, не понять, что она пытается воевать не с мифическими олигархами, а с многонациональным народом России, с его традициями и верой. А это очень опасные игры. Не удивительно, что законопроект о сембытнасилии и майдан продвигают одни и те же лица, оплаченные из одних и тех же западных фондов. Не удивляет также и спешка этих граждан — им кровь из носу нужно успеть продавить свой законопроект до того, как вступит в силу закон о признании иноагентами физлиц, и таким гражданам, как Пушкина или Алена Попова, будет гораздо труднее, чем сейчас объяснять свое законодательное рвение.

А пока давайте покажем всем этим лоббистам, как относится к их инициативам здоровое и консервативно настроенное большинство. Сегодня в Москве и в ряде городов страны пройдет акция «Битва за семью»,  а жителей Петербурга ждут на митинге «За суверенитет семьи» в воскресенье, 24 ноября.

РИА Катюша

Источник: https://nstarikov.ru/jeto-zakonoproekt-o-tom-kak-razvalit-rossiju-kavkaz-vozmushhen-zakonoproektom-o-domashnem-nasilii-110685

Метки: блог

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 6368 5758
    жора шапов 23 ноября 2019 в 16:45

    Слющай , не нада ! Уйду от Тебя!

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  • 10557 1055
    ХОХОЛ 23 ноября 2019 в 16:58

    акция «Битва за семью»
    Стариков хочет стать маршалом и фронтовиком и героем ))

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    -2
  • 10787 7983
    Sergeev 23 ноября 2019 в 19:54

    Дело не в законе, а в исполнении оного. Если закон будут исполнять моральные уроды то это будет уже не закон.

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  • 6683 6049
    Stelm 23 ноября 2019 в 20:01

    Ювенальная юстиция. Упыри ее проталкивают и у нас. Сейчас она действует в некоторых странах ЕС. Это страшно. Страшно то,что по доносу соседей у тебя могут отнять ребенка. Или нескольких детей. Потому что кто-то видел что ты шлепнул ребенка по попе. Что у тебя не хватило терпенья,такое случается. И государство помещает ребенка в спецприемник под присмотр “заботливого”персонала. А ты-боком. А ребенку там лучше? А его не спрашивают,государство так решило. Оно ребенку и мать и отец и все остальное в одном лице. Все это прекрасно описал Дж.Оруэлл в своем романе “1984″ лет 80 назад.

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