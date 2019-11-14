Главная » Невероятное в мире, Политика

Военный переворот в Боливии. Фотографии

23:06. 14 ноября 2019 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Немного фотографий происходящего в Боливии.




Протесты против переворота.


































Есть уже и группы со стрелковым оружием.


Депутаты нижней палаты парламента, которая не признает путчистов.


Палата парламента, где Аньес объявила себя президентом. Более 2/3 депутатов просто отсутствовали.


"Это не военный переворот".


Фашики топчут флаг коренных народов Боливии.


Путчисты.














Министры назначенные путчистами.


А это вишенка на торте. Племянник самозваного "президента" Боливии в 2017 году попался https://revistaforum.com.br/global/sobrinho-de-autoproclamada-presidenta-da-bolivia-foi-preso-no-brasil-com-480-quilos-de-cocaina/ в Бразилии во время попытки ввоза из Боливии 480 килограмм кокаина.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5425279.html

Метки: аньес, боливия, военный переворот, империализм, моралес, протесты, фотографии, южная америка

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Демократические лидеры Южной Америке и гос.перевороты
Замечательная и показательная фотография. Левые лидеры Южной Америки.1. ...-2019 годах пережил несколько попыток военного переворота и покушений, объявлен главным врагом... в Южном Америке.6. Президент Боливии Эво Моралес - свергнут по "венесуэльскому...
Штрихи к портрету лидеров боливийского переворота
..."Азов".Государственный переворот в Боливии во главе с лидером военно-христианского фашистского ... августе Камачо выложил в Твиттере фотографию со своим «великим другом»...запасом оружия.Позже правительство опубликовало фотографии Роза-Флореса и соучастника, ...
«Диас-Канель, конечно, задаст янки жару!»
... державе-гегемону размещением военных баз, предоставлением ресурсов...задействуется план дискредитации, мягкий переворот, тенденциозная юстиция с подменой... победы левых в Боливии и Аргентине, героическое...PS2. На заглавной фотографии посещение Диас-Канелем ...
Россия и Бразилия, невидимая война
..., по ошибке заходит на военный объект. Лёгкое административное правонарушение ...прессой. Венесуэла, Боливия и Эквадор не признают "государственный переворот" и рвут ...отсутствием фактов эту ложь иллюстрируют фотографиями паспортов полностью оправданных месяц ...
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
...поступил принципиально, назвав переворот переворотом и не согласившись считать... задержать самолет президента Боливии Моралеса с целью ...первого в России федерального военного мемориального кладбища:«Челобитьево –...семейные тайны, все фотографии вас и ваших ...
"Венесуэльский меморандум"
....html.На заглавной фотографии перед вами Срджа ... трех попытках переворота. Там, где военные считали, что... им достаточно поддержки, но общественность их не поддерживала, переворот... США по Венесуэле военного преступника Эллиота Абрамса...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)