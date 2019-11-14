Военный переворот в Боливии. Фотографии
23:06. 14 ноября 2019 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Немного фотографий происходящего в Боливии.
Протесты против переворота.
Есть уже и группы со стрелковым оружием.
Депутаты нижней палаты парламента, которая не признает путчистов.
Палата парламента, где Аньес объявила себя президентом. Более 2/3 депутатов просто отсутствовали.
"Это не военный переворот".
Фашики топчут флаг коренных народов Боливии.
Путчисты.
Министры назначенные путчистами.
А это вишенка на торте. Племянник самозваного "президента" Боливии в 2017 году попался https://revistaforum.com.br/global/sobrinho-de-autoproclamada-presidenta-da-bolivia-foi-preso-no-brasil-com-480-quilos-de-cocaina/ в Бразилии во время попытки ввоза из Боливии 480 килограмм кокаина.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5425279.html