Демократические лидеры Южной Америке и гос.перевороты
19:51. 11 ноября 2019 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Замечательная и показательная фотография. Левые лидеры Южной Америки.
1. Леволиберальный президент Гондураса Мануэль Зелайя – свергнут в результате военного переворота в 2009 году.
2. Левый президент Эквадора Рафаэль Корреа – был вынужден передать власть Ленину Морену в 2017, котороый предал всех и задружился с американцами, а Корреа был вынужден бежать из страны.
3. Президент Венесуэлы Уго Чавес – пережил попытку военного переворота в 2002 году, умер от рака, при этом высказывались подозрения, что он был отравлен в ходе одного из покушений организованных спецслужбами США.
4. Президент Никарагуа Даниэль Ортега – пережил попытку военного переворота в 2018 года, находится под санкциями США, которые не оставляют надежды свергнуть Ортегу.
5. За Ортегой можно заметить будущего президента Венесуэлы Николаса Мадуро – в 2018-2019 годах пережил несколько попыток военного переворота и покушений, объявлен главным врагом США в Южном Америке.
6. Президент Боливии Эво Моралес – свергнут по "венесуэльскому сценарию" в ноябре 2019 года в результате военного переворота.
Такое вот верховенство права и демократии в Южной Америке.
К этой фотке не хватает бразильского социалиста Лулы да Силвы (с Лулой я протормозил, его оказывается на той неделе выпустили из тюрьмы https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc5e5e59a7947ed58c5f149), легендарного Фиделя Кастро (тогда еще был живой, несмотря на десятки попыток покушений) и перонистки Кристины Киршнер (которая не так давно вернулась к власти)
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5417095.html