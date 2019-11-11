Главная » Невероятное в мире, Политика

Демократические лидеры Южной Америке и гос.перевороты

19:51. 11 ноября 2019 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Замечательная и показательная фотография. Левые лидеры Южной Америки.

1. Леволиберальный президент Гондураса Мануэль Зелайя – свергнут в результате военного переворота в 2009 году.
2. Левый президент Эквадора Рафаэль Корреа – был вынужден передать власть Ленину Морену в 2017, котороый предал всех и задружился с американцами, а Корреа был вынужден бежать из страны.
3. Президент Венесуэлы Уго Чавес – пережил попытку военного переворота в 2002 году, умер от рака, при этом высказывались подозрения, что он был отравлен в ходе одного из покушений организованных спецслужбами США.
4. Президент Никарагуа Даниэль Ортега – пережил попытку военного переворота в 2018 года, находится под санкциями США, которые не оставляют надежды свергнуть Ортегу.
5. За Ортегой можно заметить будущего президента Венесуэлы Николаса Мадуро – в 2018-2019 годах пережил несколько попыток военного переворота и покушений, объявлен главным врагом США в Южном Америке.
6. Президент Боливии Эво Моралес – свергнут по "венесуэльскому сценарию" в ноябре 2019 года в результате военного переворота.

Такое вот верховенство права и демократии в Южной Америке.
К этой фотке не хватает бразильского социалиста Лулы да Силвы (с Лулой я протормозил, его оказывается на той неделе выпустили из тюрьмы https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc5e5e59a7947ed58c5f149), легендарного Фиделя Кастро (тогда еще был живой, несмотря на десятки попыток покушений) и перонистки Кристины Киршнер (которая не так давно вернулась к власти)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5417095.html

Метки: империализм, США, южная америка

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
КРЫМ ПРОТИВ ФАШИЗМА
..., КНДР и Южная Америка, а и Румыния. Правоту своих лидеров оценили народы: ...Университета Оттавы М.Чоссудовски «Украинский «демократический государственный переворот»: убийство гражданских лиц...установили растяжки из гранат, а Гос. служба охраны им всячески ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 февраля 2016
... время, даже гос.ресурсов в виде...друзей — англосаксов. Америка давно скатилась от ...прослушиванием АНБ европейских лидеров в интересах ...заявили представители «Сил демократической Сирии». Они отметили... там вполне договороспособный «Южный фронт», 15 тысяч...
Бэкграунд, выпуск-263 за 30 июня 2012
...с подачи, кстати, лидера пробуржуазной партии прогрессистов ....  Апофеозом  «торжества демократической  мысли» на данном... неоспоримому мировому господству Америки, с наступлением которого...освещен яркими лучами южного солнца и ...чтоб только взять на гос. учёт, я ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 сентября 2018
...террористов прошла сходка лидеров группировок: "Хайат ... что "Голос Америки" еще со времен... "свободных и демократических медиа" в поддержку...серьезного ущерба нет), гос.учреждения, офис губернатора,...экономический фактор - южные районы Ирака обеспечивают...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
...покупку и продажу гос.облигаций[4]. ...вот Олимпиада в Южной Корее скоро, как...HR3364 - Противодействие противникам Америки посредством закона о ... созданию новой страны «демократического социализма»? — Да,...переговоры с мировыми лидерами фармацевтической отрасли, ...
Ноктюрн об Апокалисписе: мы ждём гостей?
...опыт работы в гос.аппарате), отвечает на... пешеходный бульвар Красноярска «Южный берег» На фото:...геноцида коренного населения Америки, и заканчивая сколачиванием...взятых стран и лидеров, чтобы страны ещё...осознанное). Тогда как "демократические СМИ" поливают его ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)