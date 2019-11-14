КАК БЫ ТЫ ПОСТУПИЛ НА ИХ МЕСТЕ ?

В современном обществе все привыкли осуждать и высмеивать. На этом построены всевозможные реалити и ток-шоу, новостные выпуски и так далее. Однако мало кто акцентирует внимание на добрых делах и на отважных поступках.

Об этом не трубят телепередачи, топовые развлекательные каналы на ютубе. Ну что ж, восполним этот пробел и покажем самые удивительные истории. Поехали

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Это – Иван Ткаченко. Все все мы знаем о футболистах-миллионерах, которых сажают за пьяный дебош, но Иван был скромным хоккеистом, анонимно переводившим большие деньги на лечение онкобольных детей. Последний перевод на 500 тысяч он сделал 7 сентября 2011 за 15 минут гибели в авиакатастрофе, унёсшей всю команду ярославского “Локомотива”. Общая сумма его переводов более 10 млн.

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Это Милана Юсупова из Дагестана, в возрасте всего 9-ти лет она вошла в горящий дом и вывела оттуда двоих детей. За проявленную отвагу её наградили медалями «За мужество в спасении» в рамках всероссийского проекта «Дети-герои».

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А это Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Те самые пилоты, которые экстренно посадили пассажирский самолёт в кукурузном поле, избежав гибели людей. После взлёта самолёта он потерял управление из-за отказа двигателей, в которые попали птицы. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин сумели посадить машину, на борту которой находились 226 человек — все они живы и здоровы. B Cypгyте об этом даже есть граффити на cтене жилoго дoма.

Что интересно, Дамир Юсупов решил стать пилотом в 32 года, а до прихода в авиацию несколько лет работал юристом в Фонде жилья и ипотеки Сызрани. Многие ли из нас способны самостоятельно в таком зрелом возрасте идти к своей мечте, даже если это мечта о небе, не жалуясь на государство, родителей или несправедливую жизнь?

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Это мама девятерых детей Мария Львова-Белова. 10 лет назад она узнала страшную правду – в России у инвалидов из детских домов нет будущего. Ребята оттуда переходят в дома престарелых и по статистике живут там лет пять. Потом умирают.

В 2014 году Мария решилась создать первую в России площадку, которая поможет этим ребятам устроиться в жизни. Так появился “Квартал Луи” . Его первые подопечные уже окончили университет, работают и живут интересной жизнью. Некоторые даже стали поэтами, актерами и выпустили собственные книги! Эти достижения вдохновили Марию на создание пансиона «Дом Вероники».

В нем живут люди с инвалидностью, которым пожизненно необходим уход. А на втором этаже находится хостел, где работают ребята-инвалиды. Заехать туда может любой желающий. Сейчас перед Марией стоит большая цель – под Пензой строится посёлок «Новые берега», полностью адаптированный для проживания людей с инвалидностью. Пожелаем от всей души Марии сил и добрых помощников для реализации этого уникального проекта.

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А это Максим Бобко́. Он спас из горящей квартиры 87-летнюю пенсионерку, а также её любимого кота по кличке Пухан. Произошёл случай в Благовещенске. Но этот выпуск – не про профессиональных спасателей, ведь гораздо интересней, когда люди идут на подвиг не потому, что осознанно выбрали такую профессию – рисковать своей жизнью ради спасения других, а потому, что считают совершенно естественным помогать другому человеку в беде.

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Сварщик Артём Подвербных из Пермского края так описывает свой случай: «Я в тот день на обеде шёл в магазин… Смотрю – в окне на подоконнике на первом этаже два малыша ревут. Внизу у дома стоят четыре женщины и охают. Окно было приоткрыто, валил густой черный дым. Разбежался, подпрыгнул, ухватился за выступ у окна, на руках подтянулся и влез в окно. Там высоко было – больше двух метров. Поэтому дети и боялись прыгать вниз… Я схватил старшего за руки, и начал его из окна подавать …подошедшим женщинам. Пожарные потом подъехали. А я пошёл по своим делам дальше, в магазин”.

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А это водитель мусоровоза Александр Несяев. Он услышал крики о помощи из окна квартиры на первом этаже. Дверь оказалась заблокирована огнём, а на окне была железная решётка. Александр так описывает, что произошло в тот день: “Я взял из машины лом и бегом решетку выбивать, мучился-мучился, толку никакого. Достал из машины трос железный, подцепил и вырвал с корнем”. Таким образом, Александр вытащил из огня 5-летнего мальчика, потом его сестренку, а затем помог выбраться маме.