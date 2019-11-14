Что и требовалось доказать: современные вакцины направлены на уменьшение народонаселения

Даже если вакцинирование действительно помогало предохранить человека от заразных заболеваний, то откуда вам известно, что сегодня предлагаемые вакцины не содержать потенциально опасных для здоровья человека веществ??? Ведь элементарная логика, доступная и врачам, буквально вопиёт: многочисленные западные фонды, вроде фондов Гейтса или Клинтонов, уже не говоря о «Фонде ООН» Теда Тэрнера занимаются как раз разработкой и повсеместным внедрением вакцин! Уже один этот факт должен максимально насторожить порядочных медиков и неглупых родителей! Ведь и Гейтс, и Тернер – открытые человеконенавистники. Оба публично заявляли, что желают уменьшить число жителей на планете. Ну ведь это же известные факты, тут даже и особо рыться-то в Сети не обязательно – подлинники выступлений находятся сразу! А уж „желающая добра людям” Клинтон – это даже не смешно…

Ещё раз хотелось бы обратить внимание не только родителей, но и медиков на следующее соображение

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Вакцины обычно формулируются с абортированными человеческими эмбриональными клетками, известными как MRC-5 и WI-38. CDC открыто перечисляет некоторые из вакцин, которые используют эти «человеческие диплоидные» клетки, включая Twinrix (Hep A / Hep B), ProQuad (MMRV) и Varivax (ветряная оспа / ветряная оспа).

Итальянские ученые из организации Corvelva обнаружили в вакцине Priorix Tetra (Корь-свинка-краснуха-ветряная оспа, сокращенно – MMRV) полный геном человека со всеми хромосомами индивидуума мужского пола. То есть, фактически это означает, что MRC-5 получена из абортированного плода мужского пола.



Опубликованные FDA листы со вставками вакцин, такие как Varivax, также открыто признают использование абортированных линий человеческих эмбриональных клеток MRC-5:

«Продукт также содержит остаточные компоненты клеток MRC-5, включая ДНК и белок, а также следовые количества неомицина и бычьей сыворотки теленка из культуральной среды MRC-5».

Даже на этом листе с вакциной GlaxoSmithKline открыто обсуждается использование абортированных человеческих эмбриональных клеток в его вакцине Priorix-Tetra (MMRV):

«Каждый штамм вируса продуцируется отдельно либо в клетках куриных эмбрионов (свинка и корь), либо в диплоидных клетках MRC5 человека (краснуха и ветряная оспа)».

Тем не менее, что удивительно, почти никто из представителей общественности не знает, что абортированные человеческие эмбриональные клетки обычно используются в вакцинах. Ложные фальшивые средства массовой информации настаивают на том, что такие разговоры являются «теорией заговора», даже несмотря на то, что CDC, FDA и производители вакцин открыто заявляют, что ингредиент используется в многочисленных вакцинах.

Теперь итальянская лаборатория провела полное секвенирование генома этой клеточной линии MRC-5, которая намеренно включена в несколько вакцин. То, что они нашли за гранью шока… это ужасно.

Команда Corvelva резюмировала свои выводы следующим образом:



Клеточная линия представляет себя очень старой, что соответствует заявленной линии 1960-х годов.



Геномная ДНК человека, содержащаяся в этой вакцине, является несомненно ненормальной, представляя собой важные несоответствия с типичным геномом человека, то есть с геномом здорового человека.



Существуют вариации, последствия которых даже не известны, но которые все еще влияют на гены, участвующие в индукции рака человека.



Что также явно ненормально, так это избыток генома, показывающий изменения в количестве копий и структурных вариантах.



560 раковых генов, аномальная ДНК, генетическая “модификация” потенциально опасных генов, но обязательная для введения каждому ребенку.

Источник изображения: net-privivke.ru

Что ясно из этого генетического секвенирования, так это то, что вакцинная промышленность прививает детей раком. Как объясняет Children’s Health Defense (CHD), вакцины намеренно разработаны с использованием генов, вызывающих рак, которые были специально модифицированы для развития раковых опухолей:

«Кроме вакцин, которые вводились в течение десятилетий, является присутствие все более генетически модифицированной ДНК, и неконтролируемые количества были разрешены …

… ДНК, содержащаяся в этих вакцинах, потенциально является опухолевой и что руководящие принципы, к которым обращаются надзорные органы, не являются адекватными. Кроме того, мы публично осуждаем серьезное упущение в принятии тех мер предосторожности, которые, с другой стороны, настоятельно требуются в отношении антацидных препаратов».

Мало того, что этот пораженный раком генетический код вставлен во все эти детские вакцины, но и доза зараженной раком ДНК опасно высока. Как объясняет CHD:

…Контаминантная фетальная ДНК, присутствующая во всех анализируемых образцах в различных количествах (таким образом, неконтролируемая), до 300 раз превышает предел, установленный ЕМА для канцерогенной ДНК (10 нг/доза, соответствующая ДНК, содержащейся примерно в 1000 опухолевых клетках, полученная из статистического расчета, в то время как предел предосторожности составляет 10 ПГ/доза), предел, который должен также применяться к фетальной ДНК MRC-5, которая неизбежно загрязняет Priorix tetra.

“Модификации” генов, ассоциированных c раковыми опухолями

Секвенирование генома также показало, что сотни генов, связанных с раковыми опухолями, были изменены. Как пояснили авторы исследования:

…Для всех 560 верифицированных генов были идентифицированы важные модификации генов, которые, как известно, связаны с различными формами опухоли; кроме того, существуют варианты, последствия которых неизвестны, но которые, однако, влияют на гены, участвующие в индукции рака человека.

Это указывает на то, что абортированные МРК-5 эмбриональные клетки человека, по-видимому, были преднамеренно модифицированы, чтобы сделать их более опухолевидными… т. е. более вероятными для возникновения раковых опухолей у людей-реципиентов инъекций вакцины.

Это, конечно, обеспечит долгосрочные доходы лекарств от рака, которые также производятся и продаются теми же фармацевтическими гигантами, которые производят и продают вакцины. Повторный бизнес, в конце концов, является очень прибыльной бизнес-моделью, и, если вы можете связать вакцины с генетическими чертежами для долгосрочного рака, вы можете убедиться, что очень высокий процент сегодняшних детей в конечном итоге диагностируется рак, после чего они становятся прибыльными клиентами для больших фармацевтических препаратов от рака.

Секвенирование генома MRC-5 “человеческих диплоидных” клеток, используемых в вакцинах, даже описывается исследователями как” аномальное ” по сравнению со здоровым человеком. Из заключения исследования:

Геномная ДНК человека, содержащаяся в вакцине Priorix lot. n. A71CB256A является аномальным, представляя собой важные несоответствия по сравнению с типичным геномом человека, т. е. геном здорового человека. Существует несколько неизвестных вариантов (не отмеченных в общедоступных базах данных), и некоторые из них расположены в генах, участвующих в раке. Что также очевидно аномально, так это избыток генома, который показывает изменения в количестве копий (CNV) и структурных вариантах (SV), таких как транслокации, вставки, делеции, дупликации и инверсии, многие из которых включают гены.

Этот вывод, по-видимому, подтверждает, что линии клеток MRC-5, используемые в вакцинах, были генетически модифицированы, чтобы сделать их более вероятными для возникновения рака у реципиентов вакцины. Впоследствии мандаты на вакцинацию фактически заставляют детей вводить гены рака, чтобы они стали будущими клиентами коммерческих “решений ” для лечения рака Big Pharma, которые невероятно токсичны для здоровья человека.

Другими словами, человеческим детям вводят генетически модифицированную ДНК другого абортированного человеческого ребенка для того, чтобы вызвать рак в общенациональном масштабе, и все это в интересах всей фармацевтической промышленности, которая настаивает на тотальной цензуре в отношении любой критики вакцин или вакцинных ингредиентов.

“Дефектные” вакцины, которые ” потенциально опасны для здоровья человека”

В результате получается, что эти вакцины, которые преднамеренно загрязнены аномальными, пораженными раком генами человека, являются “дефектными”, согласно анализу ВПС:

«Как следствие, эта вакцина должна считаться дефектной и потенциально опасной для здоровья человека, в частности для детского населения, которое гораздо более уязвимо к генетическому и аутоиммунному повреждению».



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