Гарвардские исследования доказали, что непривитые дети не создают опасности
Уважаемые законодатели, Меня зовут Тетьяна Обуханич. Я кандидат наук в области иммунологии (PhD).
Я выступаю с данным обращением в надежде исправить некоторые ошибочные представления о вакцинации, чтобы помочь вам составить взвешенное и справедливое мнение, подкрепленное как общепринятой теорией о вакцинах, так и новейшими научными открытиями.
Представляют ли непривитые дети бо́льшую опасность для населения, чем привитые?
Считается, что люди, осознанно выбирающие не прививать своих детей, ставят под угрозу окружающих.
Именно эта предположение лежит в основе попыток законодательно запретить отказ от вакцинации. Этот вопрос сейчас рассматривается на федеральном и государственном уровне по всей стране.
Но вы должны знать, что механизм защиты современных вакцин, включая большинство вакцин, рекомендованных Центром по контролю заболеваний (CDC), не соответствует вышеуказанному предположению.
Ниже я приведу пример нескольких рекомендованных вакцин, которые не могут предотвратить распространение болезни либо потому, что они и не были для этого созданы (скорее, они предполагают ослабление симптомов болезни), либо потому, что они предназначены для незаразных заболеваний.
Непривитые указанными ниже вакцинами люди не представляют большего риска для обычного населения, по сравнению с привитыми. Это означает, что дискриминация непривитых детей в школах – не оправдана.
Инактивированная вакцина от полиомиелита (ИВП) не может предотвратить распространения вируса полиомиелита (см. исследование №1 в приложении).
В США уже более 2 десятков лет нет дикого вируса полиомиелита. Даже если он будет вновь занесен в страну, то инактивированная вакцина не сможет влиять на безопасность в общественных местах. Нужно отметить, что искоренению дикого вируса способствовала другая вакцина — оральная живая вакцина против полиомиелита (ОПВ).
Несмотря на свою способность предотвращать дикий полиовирус, использование ОПВ в США было давно прекращено и ее заменили на ИПВ из соображений безопасности.
Столбняк – не заразная инфекцией, а скорее приобретенная в следствие проникновения в глубокую колотую рану спор С. tetani. Вакцинация против столбняка (в составе комплексной вакцины АКДС) не может влиять на безопасность нахождения в общественных местах, предполагается защита только привитого человека.
Дифтерийный анатоксин (также входящий в состав комплексной вакцины), призванный предотвратить проявления дифтерии, не подразумевает борьбу с колонизацией и распространением бактерий C. diphtheriae. Вакцинация предназначена для личной защиты и не влияет на безопасность пребывания в местах скопления людей.
Используемая в данный момент в США бесклеточная вакцина против коклюша (последний компонент комплексной вакцины) заменила в 1990-х годах цельноклеточную вакцину, что вызвало небывалую волну заболеваемости коклюшем.
Экспериментальное введение бесклеточной вакцины против коклюша приматам показало ее неспособность предотвращать колонизацию и распространение бактерий-возбудителей коклюша В. Pertusiss (см. исследование №2 в приложении). Управление контроля пищевых продуктов и лекарств (FDA) выпустило предупреждение относительно этих важных данных [1].
Более того, в 2013 году на встрече коллегии научных советников в Центре по контролю заболеваний, были озвучены тревожные данные о том, что разновидность коклюша (PRN негативный штамм), циркулирующего по США, приобрела способность заражать именно тех людей, которым своевременно сделали прививку (см. документ CDC № 3 в приложении).
Это означает, что такие люди более подвержены заражению, и соответственно передаче инфекции, чем те, которые не получали вакцину.
Существует большое количества видов гемофильной палочки (H. influenzae), однако Hib вакцина эффективна только в отношении типа b. Не смотря на то, что единственной целью этой вакцины было ослабление проявлений и бессимптомное течение болезни, оказалось, что после начала ее применения стали преобладать вирусы других типов H. influenzae (типы от a до f).
Именно эти типы вызывают тяжелые болезни с агрессивным течением и увеличивают уровень заболеваемости среди взрослых, в то время как в основном вакцинируют детей (см. исследование №4 в приложении)
Нынешнее поколение гораздо сильнее подвержено инвазивным болезням, чем до кампании по Hib вакцинации. В эру, когда преобладает инфекция H. influenzae не b-типа, дискриминация детей, непривитых Hib вакциной не имеет под собой никакого научного обоснования.
Вирус гепатита В передается через кровь. Им нельзя заразиться в общественных местах, особенно детям, которые не входят в группу риска (совместное использование игл или половые связи).
Вакцинация детей от гепатита В не может значительно влиять на безопасность общества. Более того, детям-носителям хронического гепатита В не запрещено посещать школу. Препятствование допуску в образовательные учреждения непривитых детей (даже не носителей гепатита) является нелогичной и неоправданной дискриминацией.
Таким образом можно сделать вывод, что человек, непривитый по определенным причинам от полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции не представляет для общества большей угрозы, чем привитый. Ущемление прав и дискриминация таких людей не оправдана.
Как часто проявляются негативные последствия от вакцин?
Утверждается, что вакцинация редко провоцирует серьезные последствия. К сожалению, это заявление не может быть научно подтверждено.
Недавние исследования, проведенные в Онтарио, Канада, установили, что после вакцинации 1 из 168 детей попадают в приемное отделение скорой помощи в течении 12 месяцев после прививки и 1 из 730 в течении 18 месяцев (см. исследование №5 в приложении).
Когда риск поствакцинальных осложнений, требующих обращения к медикам, настолько велик, то решение о вакцинации должно оставаться за родителями, которые по понятным причинам могут не захотеть взять на себя такой риск, ради того, чтобы защитить детей от болезней, с которыми они могут и не встретиться.
Поможет ли ограничение прав семей, осознанно отказавшихся от вакцинации, предотвратить в будущем вспышку инфекционных вирусных заболеваний, например кори?
Ученые, занимающиеся исследованием кори, давно знают о так называемом «парадоксе кори». Ниже я приведу цитату из статьи Поланда и Якобсона (1994) «Несостоявшаяся попытка истребить корь: Очевидный парадокс коревой инфекции в организме привитого человека» (Arch Intern Med 154:1815-1820).
«Очевидным парадоксом является то, что по мере увеличения охвата иммунизацией населения, корь становится болезнью привитых людей» [2]
Дальнейшие исследования показали, что причиной этого парадокса являются люди со слабым иммунным ответом на вакцину. Это те, кто плохо отвечают на первую дозу вакцины против кори, на ревакцинацию против кори и через 2-5 лет они снова становятся восприимчивы к этой болезни, хотя и были полностью привиты. [3]
Ревакцинация не решает проблем в случае слабого иммунного ответа, т. к. это иммуногенетическая особенность. [4] В США процент детей со слабым ответом на вакцинацию составляет 4,7 %. [5]
При исследовании вспышек кори в Квебеке, Канада и и Китае выяснилось, что такие вспышки до сих пор случаются, не смотря на то, что уровень охвата вакцинами находится на высочайшем уровне (95-97% или даже 99%, см. исследование №6, 7 в приложении).
Это объясняется тем, что даже у людей с высоким иммунным ответом, количество антител после вакцинации со временем уменьшается. Иммунитет после вакцинации не равен пожизненному иммунитету, приобретенному после естественного перенесенного заболевания.
В документах был зафиксирован тот факт, что привитые люди, заболевшие корью — заразны. Более того, причиной двух крупнейших вспышек кори в 2011 году (в Квебеке, Канада и в Нью-Йорке), были ранее привитые от кори люди. [6]-[7]
Всё вышесказанное делает очевидным тот факт, что запрет на право отказа от прививок, которым на самом деле пользуется только небольшой процент семей, не поможет решить проблему возрождения болезней, так же как и не сможет предотвратить завоз и вспышки ранее истребленных заболеваний.
Является ли ограничение прав осознанно отказавшихся от вакцинации людей единственным практическим решением?
Большинство недавних случаев заражением кори в США (включая недавнюю вспышку в Диснейленде) были зафиксированы среди взрослых и младенцев, тогда как в допрививочную эпоху болели в основном дети от 1 до 15 лет.
После перенесенной естественным образом кори вырабатывается пожизненный иммунитет, тогда как иммунитет после прививки со временем ослабевает, оставляя взрослых незащищенными. Корь представляет большую опасность для взрослых и младенцев, чем для детей школьного возраста.
Несмотря на высокий риск развития эпидемий в допрививочную эпоху, заражение корью практически не встречалось среди детей младше 1 года, благодаря передаче стойкого иммунитета от матери.
Нынешняя восприимчивость младенцев к кори является прямым следствием длительной кампании по вакцинации прошлых лет, когда их матери, привитые в детском возрасте, не имели возможности естественно переболеть корью и тем самым приобрести пожизненный иммунитет, который бы они передали своим детям и защитил бы их в 1 год жизни.
К счастью, существует способ имитации материнского иммунитета. Младенцы и люди с ослабленным иммунитетом могут получить иммуноглобулин, как спасительную меру, обеспечивающую организм антителами против вируса для предотвращения или ослабления течения болезни во время эпидемии (см. приложение № 8).
Резюмируя вышесказанное:
- Исходя из свойств современных вакцин, непривитые люди не представляют бо́льшего риска в плане распространения полиомиелита, дифтерии, коклюша и многочисленных штаммов гемофильной инфекции H. influenza по сравнению с привитыми; непривитые также не представляют опасности в плане передачи гепатита B в школьной среде, а столбняк вообще не является заразным.
- Значительно повышается риск обращения в отделение неотложной помощи после вакцинации, что говорит о небезопасности прививок;
- Вспышки кори не могут быть полностью предотвращены даже если охват вакцинацией будет полным;
- Введение иммуноглобулина является эффективным методом предотвращения кори и других вирусных заболеваний у младенцев и людей с ослабленным иммунитетом. Он также может использоваться, когда есть высокий риск заражения.
Вышеупомянутые факты объясняют, почему дискриминация непривитых детей в общеобразовательных школах абсолютно неоправданна, т. к. отсутствие прививок у сознательных отказников не представляет особого риска для общества.
Искренне ваша, Тетьяна Обуханич, PhD
Тетьяна Обуханич – автор книги «Прививочная иллюзия» (Vaccine Illusion). Она изучала иммунологию в самых престижных медицинских университетах. Тетьяна получила свою ученую степень в области иммунологии в университете Рокфеллера в Нью-Йорке, а после этого проходила обучение в Гарвардской медицинской школе (Бостон, Масачуссетс) и Стенфордском университете (Калифорния).
ПРИЛОЖЕНИЕ
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Автор: Тетьяна Обуханич
Источник: Harvard Study Proves Unvaccinated Children Pose No Risk
Перевод: Екатерина Черепанова специально для проекта МедАльтернатива.инфо
Благодарим Екатерину Черепанову за безвозмездно оказанную помощь!
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Обучение в универе Рокфеллера и в медицинской школе Гарвардской синагоги это круче некуда. Видимо, поэтому у нашего кандидата и не возникло мысли, что именно вакцины и являются источником всякой заразы…
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Главный аргумент против вакцинации в том, что известный “регулятор” численности населения Гейтс своих детей НЕ ПРИВИВАЕТ СОВСЕМ…
Что скрывают производители вакцин?
Чем больше вакцинированных, тем больше эпидемий
Сегодня в очередной раз в Думе пытаются протащить закон «Об общей вакцинации». В этот раз он звучит немного по-другому — о том, что будут наказывать медицинских работников, которые агитируют против прививок. Это уже не в первый раз этот закон протаскивают, и эти люди не остановятся, пока не добьются своего.
Я хочу вам рассказать о своей точке зрения на эту тему. Я считаю, что попытки протаскивания такого закона уже сами по себе преступны. Закон будет преступный. И я считаю, что люди, которые это делают, должны нести уголовную ответственность. Потому что им народ доверил заботиться о своём здоровье, а они фактически проявляют халатность, невежество или это, может быть, объясняется их коррумпированностью от крупнейших фармацевтических компаний.
А теперь, почему на это такой жёсткий взгляд?
Рассмотрим такой факт. Япония. Несколько лет тому назад там случились крупные скандалы и суды по поводу серьёзных последствий после массовой вакцинации населения. Япония долгое время была в первой двадцатке развивающихся стран по младенческой смертности. После всех этих скандалов и судов правительством было принято решение отменить обязательную вакцинацию младенцев. И что же после этого произошло? Через пару лет Япония переместилась на последнее место по младенческой смертности. Это очень показательный факт!
Очень интересная вещь произошла на Украине. В 2013-2014 годах: охват прививитых от кори в эти годы был менее 30%. То есть, маленький. При этом корь практически ушла. Случаи её были просто единичны. Но вакцинаторы стали беспокоиться, что корь якобы может вернуться. И тогда, уже в 2016-2017 гг, на Украине провели вакцинацию, которая охватила около 90%. И уже в 2018 году в Украине случилась эпидемия кори. На что вакцинаторы сказали: «Вот видите, корь вернулась, надо вакцинировать ещё больше!». Вот такая логика у вакцинаторов. При этом, ещё раз напомню, в 2013-2014 годах, когда охват был маленький, практически не было кори.
Одна из самых крупных вспышек кори была в США лет пять тому назад, о которой писали все ведущие газеты и говорили об этом телеканалы. Но при этом они почему-то забыли сказать, что на самом деле более 90% заболевших тогда — это были дети, привитые от кори! И что у больных детишек нашли именно вакцинный штам кори!
Главный миф вакцинаторов
Против вакцин люди борются уже более ста лет. Фактически с момента создания первой вакцины Эдвардом Дженнером началось это движение. Когда в Англии, в одной из первых стран, где ввели поголовную вакцинацию, начались бунты. После этого в некоторых городах отменили вакцины. И сразу после этого в них были замечены резкие снижения заболеваемости оспой. И так было несколько раз только в Англии.
На чём основывают вакцинаторы своё это желание навязать вакцины людям? На мифах. Самый главный из них — это то, что вакцины якобы спасли мир от тяжелейших болезней. Этот миф легко опровергнуть. Достаточно лишь взглянуть на графики заболеваемости оспой и другими болезнями: к началу ХХ века общая заболеваемость оспой резко снизилась и к моменту начала внедрения вакцин она упала в среднем на 98%.
То есть, оспа фактически исчезла благодаря улучшенным санитарным условиям, лучшему питанию, лучшему уходу и изоляции больных. Поэтому никакого эффекта на уменьшение заболеваемости оспой и другими болезнями вакцины не оказали. Более того, после начала массовой вакцинации заболеваемость оспой и другими болезнями резко повысилась. Как, например, это случилось в Америке с полиомиелитом. Когда вакцина «Салка» была применена, то сразу же вспыхнула эпидемия полиомиелита.
Что тогда сделал медицинский истеблишмент? Они поменяли критерии определения заболевания полиомиелитом, две частые формы его проявления: вялый паралич и энцефалит — они убрали их из определения полиомиелита.
Корь, краснуха и другие детские болезни — не опасны и даже полезны для укрепления иммунитета
Следующий миф — о якобы коллективном иммунитете. Почему коллективный иммунитет не работает с вакцинами? Потому что иммунитет после вакцин длится около 3-5 лет. И это, если предположить, что наличие антител, которые вызывают вакцины, на самом деле даёт защиту. А мы знаем — не даёт! Так вот, если иммунитет за 3-5 лет уходит, значит, мы не можем говорить о коллективном иммунитете. Мы не можем обвинять не привитых детей в появлении эпидемии. Не привитый ребёнок не может заразить тем, чего у него нет. Если он не болен — он никакой опасности не представляет. Как и взрослые, которые не привиты. Поэтому все эти голословные обвинения не привитых детишек во всех эпидемиях — это просто невежество.
Следующий миф — безопасность вакцин. Чтобы убедиться в том, что вакцины вовсе не безопасны, достаточно только посмотреть на огромное количество родителей, чьи детишки погибли или стали инвалидами после вакцинации. Их такое количество, что просто ужас!
Ещё одним мифом вакцинаторов является то, что детские болезни якобы смертельно опасны. Такие болезни как корь, краснуха и им подобные — не опасные болезни. Более того, они имеют свой позитивный эффект. Например, давно доказано, что корь уменьшает у взрослых онкологию, причём значительно. И она является как бы этапом, скачком в формировании иммунитета. Кстати, очень часто родители отмечают, что после кори, когда ребёнок переболел — у него происходит скачок в интеллектуальном развитии. Так что эти болезни не смертельные.
Научной базы у вакцинаторов нет
На чём ещё базируются мифы вакцинаторов? На научных работах (как они говорят). На самом деле — это научный подлог. Многие знают, что золотым стандартом в научной медицине является двойное, слепое, рандомизированное исследование. Которое, по идее, должно проводиться и с вакцинами. На самом деле, с вакцинами этого не происходит. Если научно исследовать, например, вакцины, то должна быть группа детишек не привитых и группа детишик, которых привили. И посмотреть, как это будет действовать. Но с вакцинами всё происходит иначе: вводят одной группе детишек старую вакцину, а другой — новую вакцину. Или: одной группе дают адъювант, который находится в вакцине, а другой — саму вакцину. Это я называю «научным подлогом». Потому что таким образом невозможно оценивать воздействие вакцин.
До сих пор не существует исследований о влиянии на ребёнка всего графика вакцинаций. Нет исследований, как влияют различные токсины, содержащиеся в какой-либо конкретной вакцине. В принципе, даже нет исследования, как вообще влияют токсины в вакцинах. Из сорока самых частых ингредиентов вакцин исследовали только один или два. Причём, и эти исследования очень спорные. Например, нет исследований о коммуникативном (совместном) действии токсинов из разных вакцин. Например, известно, что ртуть, соединяясь с алюминием, имеет такой коммуникативный эффект. Если ребёнок получил одну вакцину с тиомерсалом (солью ртути), а другую с алюминием, то их токсичность значительно усиливается. Но таких исследований нет. Нет исследований о влиянии вакцин на мутагенность, на фертильность. То есть, научной базы у вакцинаторов на самом деле нет. Хотя врачей учат говорить, что это доказательная медицина.
Основатель вакцин — шарлатан, купивший медицинский диплом
Теория вакцинации базируется на лженауке. Сама идея вакцинирования пошла от Эдварда Дженнера, основателя вакцин. Вакцинаторы очень любят его цитировать, рассказывать о нём, как о великом учёном. На самом деле это был шарлатан, купивший медицинский диплом. Дженнер провёл всего одно исследование на собственном сыне: он его привил «коровьей оспой». Сын немного поболел, у него была лихорадка, небольшие симптомы. А через несколько недель его отец привил оспой и ребёнок после этого не заболел. Однако, он умер через несколько лет. Вот на этом факте и основывается вся теория вакцинаций.
Что ещё сделал Эдвард Дженнер? Когда он эту идею свою внедрил и люди стали болеть оспой, они заметили, что эта вакцина играет негативную роль — люди после вакцинации чаще болели оспой. И Дженнер стал людей прививать «конским мокрецом» — это жидкость, которая выделяется из копыт лошадей. Он привил одного ребёнка, который умер. Тогда Дженнер стал сочетать «коровью оспу» и этот вот «конский мокрец». Привил шестерым детям, результаты этого «эксперимента» нам не известны, однако известна статья Дженнера, в которой он заранее, не дожидаясь итога этого «эксперимента» сообщил, что ему очевидно, что результат подобного действа будет хороший, хотя самих результатов в статье не было указано. Вот на чём базируется «научная» основа вакцинаторов. И это ни что иное, как лженаука.
Чем выше интеллект и образование у родителей, тем чаще они отказываются от вакцинации своих детей
На чём основано движение против вакцин? В первую очередь, это печальный опыт многих родителей, чьи дети были вакцинированы. Когда дети становятся инвалидами или гибнут после вакцин — это один момент. Другой момент — это то, что родители могут сравнивать здоровье вакцинированных и не вакцинированных детей. Сейчас много семей, где, например, есть вакцинированный старший ребенок и не вакцинированный младший. И родители собственными глазами видят эту разницу. Также эту разницу замечают многие преподаватели, педиатры и тренеры спортивных школ.
Сегодня все больше людей, в том числе ученых и специалистов, которые становятся на сторону противников вакцинаторов. Что полностью развевает другой миф вакцинаторов о том, что только невежественные люди могут быть против вакцин. Противниками вакцин становятся разного рода специалисты, учителя, учёные, врачи, которые не с чужих слов, а на практике знакомы с этим вопросом, и они сделали свой сознательный выбор.
Один из главных аргументов вакцинаторов: они утверждают, что нет ни одной научной работы, которая бы подтвердила, что вакцины вызывают осложнения или аутизм. Посмотрите сайт MedAlternativa.info, – там выложены ссылки на 130-140 научных работ, доказывающих связь вакцин с аутизмом. Около 400 научных работ, доказывающих связь вакцин с серьёзными осложнениями.
Так, например, во Франции было произведено любопытное исследование, где изучали образовательный уровень родителей, которые отказываются от вакцинаций. И выяснилось, что их интеллектуальный и образовательный уровень выше, чем у тех родителей, кто вакцинирует своих детей. Уже только этот факт разбивает миф о том, что только невежественные, низкообразованные люди отказываются вакцинировать своих детей.
Также было проведено одно крупно-статистическое исследование, в котором сравнивались дети вакцинированные с не вакцинированными. В итоге выяснилось, что у вакцинированных детей вероятность заболеть аутизмом, онкологией, атопическим дерматитом и серьёзными кишечными заболеваниями от двух до тридцати раз (!) выше! Кстати, что интересно, это убийственное для вакцинаторов исследование сейчас из интернета убрали, хотя в каких-то группах его ещё можно найти.
«К смертельным ядам добавляют живой или мёртвый патоген, а потом объявляют этот раствор вакциной»
Теперь, давайте ещё раз поговорим о составе вакцин. Что там интересного? В вакцине содержится много различных ингредиентов. Совершенно неправильно думать, что там только ослабленный или мёртвый патоген. Там находятся очень серьёзные токсины. Но что любопытно? Если вы решите все эти ингредиенты, находящиеся в вакцинах, по отдельности ввести своему ребёнку, то вас за это привлекут к уголовной ответственности и обвинят в попытке убийства. Почему? Потому что токсины эти — смертельные яды. Но когда вы к ним «магически» добавляете мёртвый или живой патоген, то после этого такой раствор объявляется вакциной, которая якобы помогает ребёнку получить иммунитет! Вот такая странная логика у вакцинаторов.
Информацию о содержащихся в вакцине токсинах можно найти в приложении к ней. Но врачи это приложение родителям не дают и не показывают. Вместо этого они дают им лифлеты — глянцевую рекламку-памятку в несколько небольших сложенных страничек. Поэтому каждый родитель должен требовать список противопоказаний и ингредиентов той вакцины, которую врачи собираются колоть его ребенку. Потому что любой здравомыслящий человек, прочитав длинный список осложнений и побочных эффектов вакцины, не будет подвергать своего ребёнка такому риску.
Следует помнить, что помимо тех ингредиентов, которые прописаны в таких приложениях к вакцинам, в них содержатся и другие токсичные ингредиенты, которых в этом списке нет. Почему? Потому что это нано-частицы тяжёлых металлов.
Итальянские учёные провели недавно исследования и с удивлением узнали, что из 40 самых распространённых в мире вакцин 39 содержат нано-частицы тяжёлых металлов. К сведению: эти нано-частицы способны проходить в ткани, проникать в здоровые клетки и даже в их органеллы и вызывать патологические изменения в их работе. И, кстати, пора уже отходить от классического понимания токсикологии, согласно которому токсичный эффект увеличивается при увеличении дозировки. Это не так. Сегодня уже известный факт, что иногда очень маленькие дозировки могут вызывать токсичный, патологический эффект.
Как они, эти нано-частиты тяжёлых металлов, попали в вакцины? Я думаю, что это было сделано специально.
Фермент «нагалаза», содержащийся в вакцинах, разрушает синтез белка и убивает иммунитет
Кроме нано-частиц тяжёлых металлов, итальянские учёные также обнаружили в вакцинах очень опасный фермент «нагалаза». Этот фермент вырабатывается раковыми клетками и патогенными вирусами. Он обладает имунно-подавляющим действием, разрушает синтез белка «джиси-маф» (Gc-Maf), который является одним из самых главных белков в моделировании работы иммунной системы. Как он попадает в детские организмы? Ответ на этот вопрос я предоставляю дать вам самим.
Ещё один интересный момент, связанный с «нагалазой». Группа американских учёных собиралась выйти с заявлением об обнаружении «нагалазы» в вакцинах. Но им это не удалось. Большинство из них были убиты или пропали без вести. Об этом написана статья, которая размещена на сайте https://medalternativa.info/entry/za-chto-ubivayut-vrachej-naturopatov/, она называется «За что убивают врачей-натуропатов?». Пожалуйста, почитайте.
То есть, кроме нано-частиц тяжёлых металлов, которые не указываются в составах вакцин, там присутствует также и ещё один неафишируемый ингредиент — «нагалаза», вызывающий серьёзнейшие патологические изменения в организме, в иммунной системе. Но и это ещё не всё.
ДНК животных в вакцинах — вот вам и аутоиммунная реакция, аллергия…
Также в составе вакцин не указываются другие, не менее опасные ингредиенты. Такие, например, как частицы молекул ДНК животных (коров, свиней, обезьян), человека (абортированных эмбрионов) — вакцины делаются на их сыворотке. Их невозможно очистить, поэтому эти частицы через вакцины попадают в организм. И, опять же, не существует ни одного исследования, как эти частицы влияют на человеческий и, в особенности, детский организм.
«Если для вас считается нормальным, что ваш ребёнок после прививки будет иметь пониженный интеллект…»
У вакцинаторов нет ни моральной, ни научной базы навязывать нам вакцинацию. Необходимо обратиться к той массе людей, родителей, которые всё ещё заблуждаются или просто невежественны относительно вакцинации, поскольку эту тему ещё не изучили. Если для вас считается нормальным, что ваш ребёнок после прививки будет иметь повышенный риск возникновения аутизма, в десятки раз повышенную вероятность приобретения онкологического заболевания, если он будет иметь подрезанный IQ (то есть пониженный интеллект), а также пониженный энергетический уровень, если для вас считается нормой, что у вашего ребёнка увеличится риск возникновения атопического дерматита, серьёзного поражения кишечника или астмы, то вы можете и дальше прививать своих детей. Но вы не имеете права навязывать это нам, тем, кто знает, какие последствия могут быть у детей после вакцин. Причём, даже если вы не ведаете, что творите с собственными детьми, это всё равно является преступлением перед вашими же детьми, которое не может оправдать ваше невежество.
Если этот закон не с этого раза, а с другого удастся всё-таки протащить, то на этом они не остановятся. Вначале протаскивают такие законы, где сначала родителей штрафуют за то, что они не позволяют вакцинировать своих детей, а потом у них детей отбирают за то, что родители якобы плохо заботятся — получается такой медицинский киднеппинг.
Например, у ребёнка появилась какая-то сильная реакция на вакцину. Родители везут его в больницу. В больнице его начинают лечить — долго и безуспешно. Если вдруг родители захотят ребёнка забрать из больницы, чтобы отвести туда, где им могут помочь, они этого сделать не смогут, потому что госпиталь их ребенка не отпускает. Почему? Потому что врачи, вакцинаторы понимают свою вину и, как только у какого-то ребенка возникли поствакцинальные осложнения, сразу же, во избежание серьезных штрафов, привлекают к этому делу адвокатов. И поэтому бедные по сравнению с фармкомпаниями родители в судах обычно проигрывают свои дела. Таких случаев в Англии много. А после, выиграв суд, они этого покалеченного ребенка убивают, проводя эвтаназию, и объясняют несчастным родителям, что это для их больного ребенка — проявление гуманности. И родители ничего не могут сделать.
Так вот всё это будет и у нас, если только позволить вакцинаторам и их лобби в Думе вводить в действие их античеловеческие законы. Поэтому необходимо проявлять активную гражданскую позицию, если мы действительно волнуемся о здоровье своего ребенка и будущем наших детей.
Родителям не нужно волноваться по поводу кори и большинства других детских болезней — все они не смертельные и являются этапом в развитии иммунитета самого ребёнка. Лучший путь — это всё-таки чтобы у ребёнка иммунитет был развит естественным образом.
В заключение можно отметить, почему эти попытки протащить закон «Об общей вакцинации» преступными. Если нет научной базы, если нет никаких доказательств безопасности этих вакцин, то это значит, что над нами проводят чудовищный эксперимент. А это грубейшее нарушение Нюрнбергского кодекса, который был установлен после Нюрнбергского процесса — когда немецких врачей и учёных за это судили. Нельзя проводить эксперименты над людьми!
http://russkievesti.ru/novosti/zdorovie/chto-skryivayut-proizvoditeli-vakczin.html