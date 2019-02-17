Гарвардские исследования доказали, что непривитые дети не создают опасности

Считается, что люди, осознанно выбирающие не прививать своих детей, ставят под угрозу окружающих. Именно эта предположение лежит в основе попыток законодательно запретить отказ от вакцинации. Этот вопрос сейчас рассматривается на федеральном и государственном уровне по всей стране. Но вы должны знать, что механизм защиты современных вакцин, включая большинство вакцин, рекомендованных Центром по контролю заболеваний (CDC), не соответствует вышеуказанному предположению.

Уважаемые законодатели, Меня зовут Тетьяна Обуханич. Я кандидат наук в области иммунологии (PhD). Я выступаю с данным обращением в надежде исправить некоторые ошибочные представления о вакцинации, чтобы помочь вам составить взвешенное и справедливое мнение, подкрепленное как общепринятой теорией о вакцинах, так и новейшими научными открытиями.



Ниже я приведу пример нескольких рекомендованных вакцин, которые не могут предотвратить распространение болезни либо потому, что они и не были для этого созданы (скорее, они предполагают ослабление симптомов болезни), либо потому, что они предназначены для незаразных заболеваний.



Непривитые указанными ниже вакцинами люди не представляют большего риска для обычного населения, по сравнению с привитыми. Это означает, что дискриминация непривитых детей в школах – не оправдана.

Инактивированная вакцина от полиомиелита (ИВП) не может предотвратить распространения вируса полиомиелита (см. исследование №1 в приложении).



В США уже более 2 десятков лет нет дикого вируса полиомиелита. Даже если он будет вновь занесен в страну, то инактивированная вакцина не сможет влиять на безопасность в общественных местах. Нужно отметить, что искоренению дикого вируса способствовала другая вакцина — оральная живая вакцина против полиомиелита (ОПВ).



Несмотря на свою способность предотвращать дикий полиовирус, использование ОПВ в США было давно прекращено и ее заменили на ИПВ из соображений безопасности.

Столбняк – не заразная инфекцией, а скорее приобретенная в следствие проникновения в глубокую колотую рану спор С. tetani. Вакцинация против столбняка (в составе комплексной вакцины АКДС) не может влиять на безопасность нахождения в общественных местах, предполагается защита только привитого человека.

Дифтерийный анатоксин (также входящий в состав комплексной вакцины), призванный предотвратить проявления дифтерии, не подразумевает борьбу с колонизацией и распространением бактерий C. diphtheriae. Вакцинация предназначена для личной защиты и не влияет на безопасность пребывания в местах скопления людей.

Используемая в данный момент в США бесклеточная вакцина против коклюша (последний компонент комплексной вакцины) заменила в 1990-х годах цельноклеточную вакцину, что вызвало небывалую волну заболеваемости коклюшем.



Экспериментальное введение бесклеточной вакцины против коклюша приматам показало ее неспособность предотвращать колонизацию и распространение бактерий-возбудителей коклюша В. Pertusiss (см. исследование №2 в приложении). Управление контроля пищевых продуктов и лекарств (FDA) выпустило предупреждение относительно этих важных данных [1].

Более того, в 2013 году на встрече коллегии научных советников в Центре по контролю заболеваний, были озвучены тревожные данные о том, что разновидность коклюша (PRN негативный штамм), циркулирующего по США, приобрела способность заражать именно тех людей, которым своевременно сделали прививку (см. документ CDC № 3 в приложении).



Это означает, что такие люди более подвержены заражению, и соответственно передаче инфекции, чем те, которые не получали вакцину.

Существует большое количества видов гемофильной палочки (H. influenzae), однако Hib вакцина эффективна только в отношении типа b. Не смотря на то, что единственной целью этой вакцины было ослабление проявлений и бессимптомное течение болезни, оказалось, что после начала ее применения стали преобладать вирусы других типов H. influenzae (типы от a до f).



Именно эти типы вызывают тяжелые болезни с агрессивным течением и увеличивают уровень заболеваемости среди взрослых, в то время как в основном вакцинируют детей (см. исследование №4 в приложении)



Нынешнее поколение гораздо сильнее подвержено инвазивным болезням, чем до кампании по Hib вакцинации. В эру, когда преобладает инфекция H. influenzae не b-типа, дискриминация детей, непривитых Hib вакциной не имеет под собой никакого научного обоснования.

Вирус гепатита В передается через кровь. Им нельзя заразиться в общественных местах, особенно детям, которые не входят в группу риска (совместное использование игл или половые связи).



Вакцинация детей от гепатита В не может значительно влиять на безопасность общества. Более того, детям-носителям хронического гепатита В не запрещено посещать школу. Препятствование допуску в образовательные учреждения непривитых детей (даже не носителей гепатита) является нелогичной и неоправданной дискриминацией.

Таким образом можно сделать вывод, что человек, непривитый по определенным причинам от полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции не представляет для общества большей угрозы, чем привитый. Ущемление прав и дискриминация таких людей не оправдана.

Как часто проявляются негативные последствия от вакцин?

Утверждается, что вакцинация редко провоцирует серьезные последствия. К сожалению, это заявление не может быть научно подтверждено.



Недавние исследования, проведенные в Онтарио, Канада, установили, что после вакцинации 1 из 168 детей попадают в приемное отделение скорой помощи в течении 12 месяцев после прививки и 1 из 730 в течении 18 месяцев (см. исследование №5 в приложении).

Когда риск поствакцинальных осложнений, требующих обращения к медикам, настолько велик, то решение о вакцинации должно оставаться за родителями, которые по понятным причинам могут не захотеть взять на себя такой риск, ради того, чтобы защитить детей от болезней, с которыми они могут и не встретиться.

Поможет ли ограничение прав семей, осознанно отказавшихся от вакцинации, предотвратить в будущем вспышку инфекционных вирусных заболеваний, например кори?

Ученые, занимающиеся исследованием кори, давно знают о так называемом «парадоксе кори». Ниже я приведу цитату из статьи Поланда и Якобсона (1994) «Несостоявшаяся попытка истребить корь: Очевидный парадокс коревой инфекции в организме привитого человека» (Arch Intern Med 154:1815-1820).

«Очевидным парадоксом является то, что по мере увеличения охвата иммунизацией населения, корь становится болезнью привитых людей» [2]

Дальнейшие исследования показали, что причиной этого парадокса являются люди со слабым иммунным ответом на вакцину. Это те, кто плохо отвечают на первую дозу вакцины против кори, на ревакцинацию против кори и через 2-5 лет они снова становятся восприимчивы к этой болезни, хотя и были полностью привиты. [3]

Ревакцинация не решает проблем в случае слабого иммунного ответа, т. к. это иммуногенетическая особенность. [4] В США процент детей со слабым ответом на вакцинацию составляет 4,7 %. [5]

При исследовании вспышек кори в Квебеке, Канада и и Китае выяснилось, что такие вспышки до сих пор случаются, не смотря на то, что уровень охвата вакцинами находится на высочайшем уровне (95-97% или даже 99%, см. исследование №6, 7 в приложении).



Это объясняется тем, что даже у людей с высоким иммунным ответом, количество антител после вакцинации со временем уменьшается. Иммунитет после вакцинации не равен пожизненному иммунитету, приобретенному после естественного перенесенного заболевания.

В документах был зафиксирован тот факт, что привитые люди, заболевшие корью — заразны. Более того, причиной двух крупнейших вспышек кори в 2011 году (в Квебеке, Канада и в Нью-Йорке), были ранее привитые от кори люди. [6]-[7]

Всё вышесказанное делает очевидным тот факт, что запрет на право отказа от прививок, которым на самом деле пользуется только небольшой процент семей, не поможет решить проблему возрождения болезней, так же как и не сможет предотвратить завоз и вспышки ранее истребленных заболеваний.

Является ли ограничение прав осознанно отказавшихся от вакцинации людей единственным практическим решением?

Большинство недавних случаев заражением кори в США (включая недавнюю вспышку в Диснейленде) были зафиксированы среди взрослых и младенцев, тогда как в допрививочную эпоху болели в основном дети от 1 до 15 лет.



После перенесенной естественным образом кори вырабатывается пожизненный иммунитет, тогда как иммунитет после прививки со временем ослабевает, оставляя взрослых незащищенными. Корь представляет большую опасность для взрослых и младенцев, чем для детей школьного возраста.

Несмотря на высокий риск развития эпидемий в допрививочную эпоху, заражение корью практически не встречалось среди детей младше 1 года, благодаря передаче стойкого иммунитета от матери.



Нынешняя восприимчивость младенцев к кори является прямым следствием длительной кампании по вакцинации прошлых лет, когда их матери, привитые в детском возрасте, не имели возможности естественно переболеть корью и тем самым приобрести пожизненный иммунитет, который бы они передали своим детям и защитил бы их в 1 год жизни.

К счастью, существует способ имитации материнского иммунитета. Младенцы и люди с ослабленным иммунитетом могут получить иммуноглобулин, как спасительную меру, обеспечивающую организм антителами против вируса для предотвращения или ослабления течения болезни во время эпидемии (см. приложение № 8).

Резюмируя вышесказанное:



Исходя из свойств современных вакцин, непривитые люди не представляют бо́льшего риска в плане распространения полиомиелита, дифтерии, коклюша и многочисленных штаммов гемофильной инфекции H. influenza по сравнению с привитыми; непривитые также не представляют опасности в плане передачи гепатита B в школьной среде, а столбняк вообще не является заразным.

Значительно повышается риск обращения в отделение неотложной помощи после вакцинации, что говорит о небезопасности прививок;

Вспышки кори не могут быть полностью предотвращены даже если охват вакцинацией будет полным;

Введение иммуноглобулина является эффективным методом предотвращения кори и других вирусных заболеваний у младенцев и людей с ослабленным иммунитетом. Он также может использоваться, когда есть высокий риск заражения.



Вышеупомянутые факты объясняют, почему дискриминация непривитых детей в общеобразовательных школах абсолютно неоправданна, т. к. отсутствие прививок у сознательных отказников не представляет особого риска для общества.

Искренне ваша, Тетьяна Обуханич, PhD

Тетьяна Обуханич – автор книги «Прививочная иллюзия» (Vaccine Illusion). Она изучала иммунологию в самых престижных медицинских университетах. Тетьяна получила свою ученую степень в области иммунологии в университете Рокфеллера в Нью-Йорке, а после этого проходила обучение в Гарвардской медицинской школе (Бостон, Масачуссетс) и Стенфордском университете (Калифорния).

ПРИЛОЖЕНИЕ

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Автор: Тетьяна Обуханич

Источник: Harvard Study Proves Unvaccinated Children Pose No Risk

Перевод: Екатерина Черепанова специально для проекта МедАльтернатива.инфо

Благодарим Екатерину Черепанову за безвозмездно оказанную помощь!

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