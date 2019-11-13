Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 ноября 2019
- 06:41 Трамп пытался «купить» Эрдогана за 100 млрд долларов.
- 06:16 «Мы откроем врата ада!» — страшный ракетный удар по столице Сирии и его последствия (ФОТО, ВИДЕО).
Трамп пытался «купить» Эрдогана за 100 млрд долларов
Сегодня, 13 ноября, начинается официальный визит президента Турции Реджепа Эрдогана в США. Как выяснилось, Дональд Трамп перед этим визитом предложил Анкаре торговую сделку объемом в $100 млрд, в обмен на урегулирование ситуации вокруг поставок российских ЗРК С-400.
Об этом сообщает американское издание The Washington Post.
«В новом письме Эрдогану на прошлой неделе Трамп сказал турецкому президенту, что торговая сделка на $100 млрд и обходной путь, который позволит избежать санкций США в связи с покупкой Турцией российских ЗРК С-400, все еще возможны», — заявили источники из числа высокопоставленных чиновников администрации.
«Мы сняли торговое предложение с повестки дня, когда турки вошли в Сирию. Но как только мы получили заверения о прекращении огня, мы решили вернуть пакет предложений, включая осуществление нынешнего визита», — уточнил один из источников.
«Во-вторых, они решают проблему С-400 к нашему удовлетворению», — добавил он.
Напомним, что приобретение Анкарой С-400, несмотря на предупреждения Вашингтона, привело к решению США исключить Турцию из производственной цепочки, а также списка покупателей американских истребителей F-35.
Кроме того, как заявил накануне советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен, если сделка по С-400 будет оставаться в силе, Турцию ждут санкции в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), которые одобрит Конгресс.
«США настроены решить проблему с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем ПВО С-400. Это было проблемой для США и Турции в течение нескольких лет. Это одна из тех очень сложных проблем, которые, по мнению президента, необходимо решать», — сообщил высокопоставленный чиновник администрации в ходе брифинга, посвященного визиту Эрдогана.
Он так же добавил, что в «двусторонних отношениях есть огромный потенциал роста в экономическом плане, ключевой частью которого является F-35 и потенциальная роль Турции в программе F-35».
«Но чтобы достичь этого, нам, как союзникам, необходимо решить этот вопрос с С-400. Один должен сделать шаг, и только после этого второй сделает шаг», — отметили в Белом доме.
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«Мы откроем врата ада!» — страшный ракетный удар по столице Сирии и его последствия (ФОТО, ВИДЕО)
Как вчера сообщала «Русская Весна», рано утром во вторник по Дамаску был нанесён ракетный удар.
Ракеты взорвались в жилом квартале Маззе-Гарбия недалеко от посольства Ливана, погибли и были ранены не менее десятка человек.
Как выяснилось позже, целью израильского агрессора было провалившееся убийство лидеров вооружённого формирования «Палестинский исламский джихад», которое ведёт борьбу против Тель-Авива. Об этом говорилось в заявлении Армии обороны Израиля.
В Израиле сообщили, что удары были нанесены по зданиям в Секторе Газа и Дамаске, в которых находились высокопоставленные командиры «Исламского джихада». Операцию одобрил лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Уточняется, что атаки в Газе и Сирии были нанесены в качестве превентивной меры благодаря информации, полученной от Службы общей безопасности ШАБАК.
Неудачная попытка ликвидации одного из старших функционеров «Палестинского Исламского джихада» в Дамаске была связана с его деятельностью в качестве «связного» между группировкой и силами «Кудс» КСИР Ирана в их противостоянии с Израилем.
Атака израильской авиации не достигла цели, в здании у аэропорта «Меззе» не было палестинского командира — Акрама Аль-Аджури. В результате авиаудара были убиты его сын, племянница и ещё несколько людей.
Все палестинские движения и организации осудили агрессию, включая ФАТХ, ХАМАС и Организацию освобождения Палестины.
В ответ палестинцы выпустили несколько десятков больших кустарных ракет по Израилю. Около половины из них были сбиты, но большая часть прорвалась сквозь хвалёную систему ПРО «Железный купол» и попала по домам и дорогам. Израильские власти закрыли школы и попросили население не выходить на улицы под рёв сирен. Граница с Сектором Газа также была закрыта.
ХАМАС и «Исламский Джихад» в совместном сообщении заявили: «Наш ответ на ликвидацию Баха Абу аль-Ата будет страшен. Это только начало».
«Израиль нарушил все договорённости! Перейдена красная черта! Мы откроем врата ада!»
Сирийское государственное агентство SANA сообщило подробности об ударе по столице САР.
«Жители западного квартала Меззе в Дамаске были разбужены от взрывов вражеских израильских ракет, направленных на жилой дом, в результате чего погибли два человека, несколько других получили ранения, в том числе женщины, дети и пожилые люди», — сообщает САНА.
«Агрессия, совершенная военными самолетами сионистского территориального образования, также привела к значительному ущербу для жилых домов, в том числе резиденции посла Пакистана в Дамаске», — добавляют журналисты.
Сотрудники агентства САНА посетили раненых, госпитализированных в Университетскую больницу «Аль-Муаса».
Мальчик, 10 лет: «Я спал, меня выбросило из моей спальни, а потом дом рухнул»
80-летняя Рабиа Хашем Аль-Халяби рассказала, как внезапно почувствовала, что дом падает прямо на неё (частично обрушилась крыша, — прим. РВ), затем из-за страха за своих детей бабушка начала кричать, потом потеряла сознание и пришла в себя через несколько часов уже в больнице.
Пострадавший мужчина Башшар Аль-Хаек говорит: «Мы спали, когда произошел первый взрыв, взрывной волной выбило все окна и двери, затем последовал второй взрыв, еще сильнее, после которого я бросился искать детей, жену и мать, которых обнаружил под обломками». Он добавил, что супруга и мама получили несколько переломов, врачи в больнице оказали им необходимую медпомощь.
Аляа Аль-Хаек, 10-летний мальчик, с ранами и ушибами на лице рассказал о своем потрясении вражеской агрессией: «Я спал, когда услышал звук мощного взрыва, взрывной волной меня выбросило из моей спальни в зал, а потом дом рухнул». Он уточнил, что получил ранения в руку и ногу, повреждение глаз, на скорой был доставлен в больницу.
Заместитель генерального директора столичной Университетской больницы «Аль-Муаса» доктор Аммар Ар-Раи рассказал, что в его медучреждение привезли двух погибших людей, а также 8 раненых, которым была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Об этом врач сообщил корреспонденту агентства САНА.
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