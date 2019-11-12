Тоталитарный Дайджест. 12.11.2019
20:34. 12 ноября 2019 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из накопившихся ссылок присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".
В последние дни просто таки в товарных количествах шлют. Из того что могу рекомендовать к ознакомлению:
1. Статистический анализ выборов в Боливии - http://cepr.net/press-center/press-releases/no-evidence-that-bolivian-election-results-were-affected-by-irregularities-or-fraud-statistical-analysis-shows – Вашингтонский исследовательский центр отрицает наличие серьезных искажений на выборах в Боливии (текст на английском)
2. Тест на совместимость - https://bitly.su/Z9Wh1Xi (украинские СМИ пытаются анализировать удручающие для Украины результаты недавнего соц.исследования на Донбассе, который свидетельствует о том, что для жителей Донбасса Украина в целом уже отрезанный ломоть)
3. Уничтожение речного транспорта - https://vk.com/sacred90s?w=wall-188126992_107 (о последствиях демократии и святых 90х для отечественного речного транспорта).
4. Некоторые итоги военной кампании РФ в Сирии - https://topwar.ru/164467-nekotorye-itogi-voennoj-operacii-v-sirii.html – несколько запоздавший к 4-й годовщине начала операции ВС РФ в Сирии обзор военных составляющих кампании.
5. О плате об эвакуации детей из Блокадного Ленинграда – https://comprosvet.livejournal.com/1193377.html – разбор вброса либерального блогера Митрича о том, что из блокадного Ленинграда детей эвакуировали за деньги.
6. Китай ввел коммендантский час для "несовершеннолетних геймеров" – https://russian.rt.com/inotv/2019-11-08/Independent-Kitaj-vvyol-komendantskij-chas – китайский тоталитаризм лютует и запрещает детям играть по ночам в компьютерные игры. Все на митинг!
7. Революция не была ошибкой - http://www.rospisatel.ru/bashmakov-rev.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com – об историческом значении Великой Октябрьской Социалистической Революциии.
8. Как Сталин подытожил речь Геббельса - https://picturehistory.livejournal.com/4895979.html – Знатный троллинг радиослушателей нацистской Германии, когда сразу после речи Геббельса поставили передачу Совинформбюро.
9. Политический доклад Чжоу Энлая 1956 года – https://prorivists.org/doc_enlai-1956/ – О том, каким видели будущее китайского и мирового социализма китайские коммунисты в ранние годы Китайской Народной Республики.
10. "Демократические" активисты поджигают человека в Гонконге – https://andrei-bt.livejournal.com/video/album/407/?mode=view&id=63053 – с интересом жду, когда Пекину это надоест и он устроит там локальный Тянаэньмэнь.
11. Интеллигенция и борьба за коммунизма – http://proriv.ru/articles.shtml/ivanov?intell63 – о расхлябанности и чванстве отечественной интеллигенции. Это кстати характерная черта как позднесоветской, так и современной пост-советской интеллигенции.
12. Где в Крыму самые яркие звезды – https://sverdlovskavia.livejournal.com/203510.html – фоторепортаж с Крымской астрофизической обсерватории РАН.
13. "Единая Россия сдохла" - https://www.yaplakal.com/forum28/topic2025537.html – Забавное (по своему) видео, где краснодарские чиновники обсуждают судьбу "Единой России", строят планы против КПРФ и обсуждают возможность поддержать кандидата от Ходорковского. Прекрасно все.
14. Упор делать на убийстве Кирова – http://istmat.info/files/uploads/61942/rgaspi._f.17._op.171._d.235_konspekt_obvinitelnoy_rechi.pdf – План-конспект обвинительной речи Вышинского на процессе 1936 года с авторскими пометками, что не надо слишком размазывать обвинение и о том, что надо упирать на убийство Кирова.
15. Ужасающая русская игра - https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/syrian-warfare-video-game-russia-19176575 – Британская статья на английском, где ругают отечественную игру Syrian Warfare, за "возможность бомбить мирные города ракетами. Статья 2016 года, но до сих пор очень смешная, особенно после событий последних лет.
16. Причины реставрации капитализма в СССР по китайской версии – https://prorivists.org/38_ussrcollapse_china/ – Мнение китайской академии общественных наук о причинах реставрации капитализма в СССР
17. Без срока давности: История финских концлагерей: насилии и голод – https://ria.ru/20191024/1560145307.html – О финских концлагерях для советских граждан имени "достойного русского офицера" Маннергейма.
18. Антикоррупционные ролики, которые мы заслужили – https://leeloo2525.wordpress.com/2019/10/20/antikorrupcionnie-videoriliki/ – Дно социальной рекламы. Но деньги освоили.
19. Ренато Усатый жалуется на социалистов - https://ru1.md/blog/entry/usatyj-socialisty-pytayutsya-vtyanut-rossiyu-v-gryaznuyu-predvybornuyu-kamp – Сторонники Усатого жаловались, что я выкладываю материалы только в пользу Додона. Для тех кому интересно, точка зрения Усатого на ситуации в Молдавии в контексте отношений с РФ.
20. Как американцы кинули Бомарше - https://nickol1975.livejournal.com/10112293.html – Интересный факт – во время войны за независимость США, борцы за независимость получили оружие из Франции от Бомарше, но потом несколько десятилетий не хотели за него платить.
На заглавной картинке – "Христос-партизан". Кубинская картина 1969 года.
PS. Плюс для тех, кто не в курсе о чем сыр-бор – скачать бесплатно книгу Соколова "Армия Наполеона" http://militera.lib.ru/h/0/pdf/sokolov_ov02a.pdf
Краткая история взаимоотношений Пскова с Ливонским орденам. А что ты знаешь об упорстве?
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5420003.html