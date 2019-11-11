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«Воруют сотнями миллионов!» — Путин устроил разнос на совещании с правительством (ВИДЕО)

13:25. 11 ноября 2019 148 просмотров Один комментарий Опубликовал:
«Воруют сотнями миллионов!» — Путин устроил разнос на совещании с правительством (ВИДЕО) | Русская весна

Процесс строительства космодрома Восточный в очередной раз вызвал шквал критики со стороны президента России Владимира Путина.

Российский лидер возмущен тем, что, несмотря на десятки уголовных дел и громкие «посадки», навести там порядок в полной мере так и не удаётся.

Речь об этом, наряду с другими вопросами, шла в понедельник, 11 ноября, на совещании президента с правительством РФ.

Обсуждая необходимость обеспечить строго целевое и прозрачное использование бюджетных средств при закупках в оборонной сфере, Владимир Путин заявил, что он неоднократно высказывал подобные требования в отношении и других крупных проектов.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов!

Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — возмутился глава государства.

Владимир Путин отметил, что надеется: в сфере диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе «всё будет выстроено должным образом».

«Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же как и контрольное управление президента», — отметил президент России.

В завершение он потребовал «наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок» в сфере ОПК.

Справка РВ

Напомним, космодром Восточный — первый российский космодром гражданского назначения на Дальнем Востоке (в Амурской области). Полномасштабные строительные работы по созданию инфраструктуры и технологических объектов космодрома стартовали вблизи города Циолковского в 2012 году.

Планировалось, что космодром Восточный позволит обеспечить России независимый доступ в космос, а также гарантировать выполнение международных и коммерческих космических программ, сократить затраты на космодром Байконур.

Строительство космодрома с самого начала сопровождалось многочисленными проблемами.

По данным Генпрокуратуры, в период с 2014 г. по 2018 г. было выявлено 17 тыс. различных нарушений при создании Восточного, по факту обнаружения нарушений было возбуждено 140 уголовных дел.

По информации надзорного ведомства, общий ущерб был оценен в 10 млрд рублей.

По разным статьям десятки человек, в том числе бывший глава «Дальспецстроя» (генеральный подрядчик строительства в 2009–2016 годах — прим. РВ) Юрий Хризман, уже осуждены.

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На видео с 24:47

Источник: https://rusvesna.su/news/1573464985

Метки: Новости

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