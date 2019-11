Мои постоянные читатели уже знают, что пару месяцев назад я написал книжку-сборник статей по физике "Что есть истина в науке о Природе?". А неделю назад мне позвонили из московского издательства, предложили издать его в бумажном варианте. Дело хорошее и радостное, поэтому я решил ещё раз все перечитать, чтобы проверить, нет ли в сборнике ошибок, неточностей и тому подобного. Потому как, сами знаете, всяко бывает! В ходе вычитки стало понятно, что финальную главу надо почти полностью переделывать, как принято говорить, "в связи со вновь открывшимися обстоятельствами". И вот сегодня, наконец, работа завершена. Предлагаю вашему вниманию эту последнюю главу книги:

«Контрольный «выстрел»

Сегодня я хочу подвести итоговую черту под серией своих статей по физике, объединённых в книгу под названием «Что есть Истина в науке о Природе?»

Итак, мы уже точно знаем, что свет — это волны. С наглядной очевидностью это доказывает поставленный ещё в 1801 году опыт английского учёного Томаса Юнга, который демонстрирует явление интерференции света, то есть наложение двух и более когерентных волн света одна на другую, что приводит в одних местах к усилению энергии волн, а в других местах — к ослаблению энергии волн.

Уже само по себе явление интерференции является признаком волнового процесса.

Наиболее наглядная картина интерференции волн, конечно же, наблюдается на поверхности воды:

Однако, как установил Томас Юнг, аналогичная интерференционная картина возникает и при наложении друг на друга когерентных световых волн и при наложении друг на друга звуковых волн.

Также мы узнали, что, несмотря на большое сходство между звуковыми волнами и световыми волнами, между ними есть и громадное различие, которое обусловлено особенностью той среды, в которой распространяются волны света.

К тому, как распространяется звук в воздухе, в воде или в любом твёрдом теле, у физиков давно нет вопросов. Это упругие продольные волны, представляющие собой чередование сжатий и разрежений воздуха, которые происходят в направлении движения волны.

Звуковые волны.

Картина радиоволн, которые излучает «вибратор Герца», если рассматривать их «магнитную составляющую», по своей форме абсолютно ничем не отличается от картины продольных звуковых волн. В нашем случае это такие же волны со сферическим фронтом.

Радиоволны, создаваемые «вибратором Герца».

Когда Томас Юнг проводил в 1801 году свой знаменитый опыт, он наблюдал интерференцию именно таких волн со сферическим фронтом, только оптического диапазона:

Что интересно, в 1803 году Томас Юнг нашёл простой метод вычисления ширины световых волн, образующих свет различных цветов. Юнг понял, что ширину этих волновых колебаний (сейчас учёные предпочитают говорить о длинах волн) он может определять по положению тёмных полос, возникающих на экране в его опыте. Юнг нашёл, что для вычисления ширины волновых колебаний, образующих тот или иной цвет, надо всего лишь измерить расстояние между центрами отверстий в экране с двумя щелями и угол, под которым на экране для наблюдений виден первый минимум (тёмная полоса). Значение ширины волновых колебаний светоносной среды, образующих конкретный цвет, как установил Юнг, можно найти по формуле λ = 2d sin Θ.

По этому поводу Юнг написал в свой работе: «Из сравнения различных экспериментов представляется, что ширина волнообразных движений, составляющих крайний красный свет, должна считаться равной в воздухе около одной 36-тысячной дюйма, а волнообразных движений, составляющих крайний фиолетовый свет, – около одной 60-тысячной; средняя ширина по всему спектру с учётом интенсивности света равна примерно одной 45-тысячной дюйма. Из этих величин следует, если вести расчёт по известной скорости света, что за одну секунду в глаз должны попадать почти 500 миллионов миллионов самых медленных из таких колебаний…». (Г.М. Голин и С.Р. Филонович «Классики физической науки». Работа Т. Юнга «Курс лекций по натуральной философии и механическим ремёслам», лекция XXXIX «О природе света и цветов», Москва, «Высшая школа», 1989, с. 292-293).

Частота колебаний «500 миллионов миллионов» в современном исчислении называется 500 ТераГерц. Длина волны фиолетового света, равная одной 60-тысячной дюйма, как установил Юнг, это 416 нм. Современные данные по фиолетовому свету — от 380 до 440 нм.

Как видите, Томас Юнг не только открыл явление интерференции света, дотошно изучил его, но и догадался, как можно вычислить с приемлемой точностью длины световых волн!!! И ему это удалось.

Однако, если свет – это волны, как тогда объяснить давно открытое явление поляризации света?!

Самым первым, это явление открыл ещё в 1669 году датский учёный Расмус Бартолин. Он изучал кристаллы известкового шпата (кальцита), которые чаще всего имеют форму правильного ромбоэдра.

Исландский шпат (Кальцит).

Однажды Бартолин с удивлением обнаружил, что луч света при прохождении сквозь кристалл расщепляется на два луча (называемых теперь обыкновенным и необыкновенным).

Бартолин провёл тщательные исследования обнаруженного им явления двойного лучепреломления, однако объяснения ему дать не смог.

Спустя 20 лет этим открытием Э. Бартолина заинтересовался нидерландский учёный Христиан Гюйгенс. Он стал исследовать свойства кристаллов исландского шпата и дал объяснение явлению двойного лучепреломления на основе своей волновой теории света.

Из истории физики: «В своих опытах Гюйгенс пошёл дальше Бартолина, пропуская оба луча, вышедшие из кристалла исландского шпата, сквозь второй такой же кристалл. Оказалось, что если оптические оси обоих кристаллов параллельны, то дальнейшего разложения этих лучей уже не происходит. Если же второй ромбоэдр повернуть на 180 градусов вокруг направления распространения обыкновенного луча, то при прохождении через второй кристалл необыкновенный луч претерпевает сдвиг в направлении, противоположном сдвигу в первом кристалле, и из такой системы оба луча выйдут соединёнными в один пучок. Выяснилось также, что в зависимости от величины угла между оптическими осями кристаллов изменяется интенсивность обыкновенного и необыкновенного лучей».

Эти исследования вплотную подвели Гюйгенса к открытию явления поляризации света, однако решающего шага он сделать не смог, поскольку световые волны в его теории предполагались продольными…» (Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Поляризация_волн).

И вот, после того, как в 1801-1804 годах Томас Юнг наглядно доказал учёному сообществу, что свет это всё-таки волны, физики стали думать над тем, как же им объяснить явления, происходящие при прохождении света через некоторые кристаллы?

В 1808 году французский учёный Этьен Малюс назвал такой «особенный свет» поляризованным, а само явление поляризации он весьма убедительно обосновал тогда же с помощью популярной в то время «корпускулярной теории света»: «частицы в солнечном свете ориентированы по всем направлениям, при прохождении же двоякопреломляющего кристалла или при отражении от плоской поверхности они ориентируются определённым образом…»

В 1816 году другой французский физик Огюст Френель попытался объяснить явление поляризации света через волновую теорию. Он высказал предположение, что «волна, связанная со светом, носит характер смещения, перпендикулярного направлению распространения света».

В 1817 году и сам Томас Юнг, открывший явление интерференции света, высказал подобную гипотезу: «свет, исходящий из кристалла исландского шпата, следует рассматривать не как продольные, а как поперечные волны…».

С того момента в науке, изучающей свет, началось едва ли не сумасшествие. Физики стали строить всевозможные фантастические теории и даже додумались предположить существование «эфирных струн», в которых, как им казалось, и могут возникать бегущие со скоростью света поперечные волны, объясняющие явление поляризации.

И вот наступил 1820 год, датский учёный Ханс Эрстед совершает давно ожидаемое всеми открытие — он обнаруживает магнитное действие электрического тока, и вместе с тем в ходе исследования электромагнетизма он приходит к выводу, что электрический ток «образует вихрь вокруг проволоки». В описании к своему открытию Эрстед сообщил: «Именно вихрям свойственно действовать в противоположных направлениях на двух концах одного диаметра. Вращательное движение вокруг оси, сочетающееся с поступательным движением вдоль этой оси, обязательно даёт винтовое движение…»

Дальнейшие слова Эрстеда для нас сейчас наиболее интересны: «Я убеждён, что в этих движениях будет найдено объяснение явлений, известных под названием поляризации света…». (Г.М. Голин и С.Р. Филонович. «Классики физической науки», Москва, «Высшая школа», 1989, с. 311. Статья Г.Х. Эрстеда «Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку», перевод с латинского выполнен Я. Г. Дорфманом).

Спустя почти 40 лет после этого открытия Эрстеда английский учёный Джеймс Максвелл решает обобщить все эти разрозненные знания о природе света, добытые до него другими учёными, а также все их смелые гипотезы, чтобы составить единую теорию света. Особенно в сознание Максвелла запали слова Эрстеда про вихревые движения вокруг проводника с током, которые впоследствии Майкл Фарадей назвал «вихревым магнитным полем».

И если Эрстед был убеждён, что в этих вихревых движениях «будет найдено объяснение явлений, известных под названием поляризации света», то и Максвелл тоже именно в природе электромагнетизма увидел объяснение всех явлений, известных под названием поляризации света. В 1865 году в своей «Электромагнитной теории света» Максвелл написал, объясняя своё видение процесса: «…Эта волна состоит полностью из магнитных возмущениий, причём направление намагничения находится в плоскости волны. Никакое магнитное возмущение, направление намагничения которого не находится в плоскости волны, вообще не может распространяться как плоская волна*…

* Возможно, Д.К.Максвелл, говоря о «плоских волнах», имел в виду волны с линейной поляризацией.

Иллюстрация к словам Д.К.Максвелла.

Далее Д.К.Максвелл написал: «…Отсюда магнитные возмущения сходятся со светом в том отношении, что возмущения в любой точке поперечны к направлению распространения и такие волны могут обладать всеми свойствами поляризованного света» .

В 1887 году немецкий учёный Генрих Герц, работая с электрическими разрядниками, которые облучались ультрафиолетом, открыл явление внешнего фотоэффекта, а в 1888 году он открыл радиоволны.

В 1888-1890 годах явление внешнего фотоэффекта исследовал русский учёный Александр Столетов и отрыл один из его законов.

В 1900—1902 годах немецкий физик Филипп Ленард открыл второй закон фотоэффекта: «Кинетическая энергия фотоэлектронов линейно зависит от частоты падающего света и не зависит от его интенсивности».

1900 году немецкий учёный Макс Планк, исследуя тепловое и световое излучение сильно нагретого чёрного тела, открыл новую физическую постоянную (h), равную отношению энергии Е излучения к частоте v излучения — h = E/v, и сделал вывод, что излучение чёрного тела происходит не непрерывно, а дискретно, порциями, кратными h, которые имеют величину 4•10−15 эВ•с или 6•10−34 Дж•с.

В 1903 году английский учёный Джозеф Джон Томсон, тот самый, который открыл в 1897 году электроны, высказал неожиданную для всех мысль об игольчатом строении рентгеновского излучения. Рассматривая прохождение рентгеновских лучей через газы и определяя их ионизирующую способность, он отметил, что обнаруженные при этом закономерности можно объяснить лишь в одном случае, если предположить, что рентгеновские лучи обладают вместе с волновыми свойствами, также ярко выраженными корпускулярными свойствами.

Томсон написал, что трудности в объяснении явления прохождения рентгеновских лучей через газ отпадают: «если вместо того, чтобы рассматривать фронт рентгеновской волны однообразным, мы предположим, что он состоит из очень ярких пятен, разделённых промежутками, где яркость очень мала...». (Томсон Дж. Дж. Электричество и материя. М.—Л., 1928, с. 46—47).

Казалось бы, наконец-то, хотя бы одному физику в начале ХХ века пришла в голову здравая идея, способная устранить острые противоречия между волновой и корпускулярной теориями света, и более того, способная свести эти две теории воедино, да ещё совсем иначе объяснить явление поляризации света, без привлечения идеи поперечных колебаний!

Если свет распространяется в светоносном эфире, а эфир состоит из частиц-корпускул, причём, возможно, самых маленьких образований в Природе, то почему следом нельзя было предположить, что им свойственно вращаться вокруг своей оси?!

А если частицы эфира вращаются, то вот вам и причина, почему свет может быть поляризованным!

И второй момент: если частицам эфира свойственно вращаться, то они являются самыми главными в Природе аккумуляторами кинетической энергии. Этакие микро-микро-микро маховики.

И третий момент: если светоносный эфир состоит из частиц, которые могут приводиться во вращение, например, при взаимодействии с электронами, то энергия «электромагнитных волн» естественным образом складывается из тех микро-«порций» энергии («квантов»), которые несут в себе частицы эфира, участвующие в образовании каждой конкретной «электромагнитной волны».

Вот так всё просто, на мой взгляд, устроено! Такое понимание устройства Природы может дать всем нам совершенно иное мировоззрение, нежели даёт современная безэфирная физика, и мне лично в этой связи на ум приходят евангельские слова Христа-Спасителя про «Царствие Небесное», которое все ищут в окружающем нас Космосе, и не могут найти, потому что оно сокрыто в микромире! А ведь мессия дал намёк, где надо это «Царство» искать!

«Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое … меньше всех семян…» (Мф. 13: 32-33)).

Последние три слова: «...меньше всех семян…» и есть подсказка к пониманию того, где находится «Царство Бога-Творца»!

Однако, после того, как английский учёный Джозеф Джон Томсон поделился с другими учёными своей догадкой о дискретности («игольчатости») рентгеновского излучения, увы, описанного выше научного прозрения не случилось...

В 1905 году, неожиданно для всех, ведущим физиком №1 стал Альберт Эйнштейн, который опубликовал в научном журнале статью «Zur Elektrodynamik der bewegter Korper», где он выразил своё ведущее мнение, ставшее тогда доминирующим над мнением всех других учёных: «введение светоносного эфира в науку... является излишним». (Собр. науч. тр. М.: Наука. 1965. Т.1. С. 7–8. Zur Elektrodynamik der bewegter Korper. Ann. Phys., 1905, 17, с. 891-921).

В том же научном журнале с помощью идеи М.Планка о «квантованности» света и с помощью идеи Дж.Дж.Томсона об «игольчатом строение рентгеновского излучения» Альберт Эйнштейн объяснил «второй закон фотоэффекта», открытый немецким физиком Филиппом Ленардом: «Кинетическая энергия фотоэлектронов линейно зависит от частоты падающего света и не зависит от его интенсивности».

Эйнштейн выдвинул гипотезу, что не только испускание света происходит порциями (как предположил М.Планк), но «и само излучение существует только в виде отдельных объектов (как предположил Томсон) — квантов света с энергией hv» . (Спасский Б. И. История физики. Ч. II. Учеб. пособие для вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Высш. школа», 1977, с.) Более того: «Согласно этому сделанному здесь предположению, энергия пучка света, вышедшего из некоторой точки, не распределяется непрерывно во всё возрастающем объёме пространства, а складывается из конечного числа локализованных в пространстве неделимых квантов энергии, поглощаемых или возникающих только целиком».

Это была совершенно здравая идея! Но только, если подразумевать, что «кванты энергии» — это возбужденные частицы эфира, корпускулы, участвующие в образовании «электромагнитных волн». Только в этом случае волновая теория света чётко увязывается с корпускулярной теорией.

Однако, А.Эйнштейн, которого сильные мира сего назначили ведущим учёным, неожиданно для всех других учёных оторвал энергию (и как понятие, и как явление) от какого бы то ни было материального носителя, и даже такое понятие как масса частицы у него претерпело изменения! Масса стала вдруг эквивалентом энергии! Надеюсь, читатель помнит, что в неправильной формуле Е=mc2, которой Эйнштейн задурил всем мозги, скорость света — с — константа, а переменные величины Е (энергия) и m (масса) оказались эквивалентны друг другу! Е=m!

На основе этого математического фокуса, секрет которого кроется в том, что за множителем m скрыта ещё одна математическая формула, описывающая вращательную энергию частицы эфира с массой m1, А.Эйнштейн проделал в науке о Природе ещё один чисто умозрительный фокус, смысл которого объясняет вот эта иллюстрация:

Спрашивается, если эфир как светоносная среда отсутствует, а есть только «кванты» самых разных энергий, движущиеся в пустоте, чем тогда объяснить, что их скорость для «пустого пространства» — константа?!

Когда физики имели представление о распространении света и других радиоизлучений в среде, вопрос о постоянстве скорости света не подвисал в воздухе, как сейчас. В 1865 году Д.К.Максвелл в своей «электромагнитной теории света» написал: «…Исходя из явлений тепла и света, мы имеем основание полагать, что имеется какая-то эфирная среда, заполняющая пространство и пронизывающая все тела, которая обладает способностью приводиться в движение, передавать это движение от одной своей части к другой и сообщать это движение плотной материи, нагревая её и воздействуя на неё различными способами. Энергия, сообщённая телу нагреванием, должна была ранее существовать в движущейся среде, ибо волновые движения оставили источник тепла за некоторое время до того, как они достигли самогò нагреваемого тела, и в течение этого времени энергия должна была существовать наполовину в форме движения среды и наполовину в форме упругого напряжения. Исходя из этих соображений, профессор В. Томсон (лорд Кельвин) доказал, что эта среда должна обладать плотностью, сравнимой с плотностью обычной материи, и даже определил нижнюю границу этой плотности. Поэтому мы можем как данное, выведенное из отрасли науки, независимой от той, с которой мы имеем дело, принять существование проникающей среды, обладающей малой, но реальной плотностью и способностью приводиться в движение и передавать движения от одной части к другой с большой, но не бесконечной скоростью…» (Г.М. Голин и С.Р. Филонович. «Классики физической науки», Москва, «Высшая школа», 1989, с. 479-480. Труд Д.К. Максвелла «Динамическая теория электромагнитного поля», часть I. Перевод с английского выполнен З.А. Цейтлиным).

Новая физическая наука — «квантовая механика», в основу которой положены идеи А.Эйнштейна, высказанные им в 1905 году, равно как и «современная физика», уже более века отказываются давать ответ на вопрос о причинах конечной скорости прямолинейного (!) движения «квантов света» в так называемом «свободном пространстве». Этот вопрос общественности игнорируется представителями двух «современных физик» до сих пор!

Почему так, я могу сказать.

Всё дело исключительно в том, что тогда сильные мира сего испугались, что с развитием науки и технического прогресса может стать общедоступным знание «о Боге, который есть Дух» (это фраза из учения Христа), потому-то в физике, дабы пресечь со стороны некоторых учёных «Богоискательство» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Богоискательство) была совершена научная революция, кардинально изменившая её парадигму. Таким образом, представителями «власти тьмы» (это, кстати, библейский термин) мировой эфир с его фантастическим сочетанием свойств был предан хуле и дискредитирован в глазах мирового сообщества, а его место в модели Мироздания заняла абсолютная пустота — «физический вакуум».

Далее за короткое время все учебники физики были переписаны, как это уже не раз происходило с историческими книгами. И эта вновь образованная в начале ХХ века «безэфирная наука о природе» стала официально называться «современной физикой».

Альберт Эйнштейн как представитель «власти тьмы» выступил тогда «застрельщиком эфира». Он исполнил это в буквальном смысле дьявольское дело, оставшись в народной памяти с выражением лица, которое запечатлено на этой полюбившейся ему фотографии.

В центре с высунутым языком запечатлён Альберт Эйнштейн.

Однако, сегодня никто не мешает нам вернуться к тому месту в истории физики, где произошёл уход от истины, и прислушаться к голосу учёного, который внёс огромный вклад в развитие всей нашей цивилизации. Я имею в виду Николу Тесла.

Трёхфазные генераторы переменного тока всех электростанций мира, высоковольтные линии электропередач, которые питают электричеством города и страны, трёхфазные электродвигатели переменного тока на заводах и в нашем быту, — всё это мы имеем благодаря его гениальному новаторскому уму!

Никола Тесла также занимался исследованиями в области беспроводной передачи энергии на расстояние и многое в этом направлении постиг. Кажется даже невероятным, что первую в мире демонстрационную модель корабля под радиоуправлением он сделал ещё в 1898 году!

В 1932 году, читая в США лекции студентам, Тесла в числе прочего сказал: «Я показал, что универсальная среда является газообразным телом, в котором могут распространяться только продольные импульсы, создавая переменное сжатие и расширение, подобно тем, которые производятся звуковыми волнами в воздухе. Таким образом, беспроводный передатчик не производит волны Герца, которые являются мифом! Но он производит звуковые волны в эфире, поведение которых похоже на поведение звуковых волн в воздухе, за исключением того, что огромная упругость и крайне малая плотность данной среды делает их скорость равной скорости света…». («Pioneer Radio Engineer Gives Views on Power», New York Herald Tribune, 11 сентября 1932 года).

Что интересно, один из самых престижных журналов в области физики «Physical Review Letters», публикуемый Американским физическим обществом с 1 июля 1958 года, в 2015 году сообщил сенсационную новость: «американским учёным удалось зафиксировать излучение от одного-единственного электрона, летящего по кругу в магнитном поле!»

В сообщении говорится, что электрон в такой ситуации испытывает на себе сторонние силы, которые пропорциональны скорости его движения и напряжённости магнитного поля.

«Постоянное воздействие со стороны заставляет электрон двигаться по кругу, а повороты в траектории частицы приводят к появлению электромагнитных волн. Этот эффект можно сравнить с ситуацией, в которой человек крутит над головой мокрую тряпку: совершая круговые движения, тряпка будет разбрасывать во все стороны струи или капли воды, в зависимости от того, насколько она мокрая. То же самое происходит и с двигающимся по кругу электроном, который испускает излучение…». (https://nauka.vesti.ru/article/1042455)

Как мы видим, американские исследователи пришли, наконец, к пониманию, что никаких «поперечных колебаний» в «электромагнитных» волнах, порождаемых движением электронов, нет! В них имеют место только продольные импульсы, как и объяснял Никола Тесла.

Электроны (частицы вещества) придают крохотным частицам эфира (корпускулам) продольные импульсы, возможно именно так, как и написано в американском журнале, т.е. выбрасывая их из себя! Сначала электроны вбирают в себя частицы эфира по пути своего движения, а затем выбрасывают их, подобно центрифуге, в направлении, перпендикулярном направлению своего движения.

Таким образом, «кванты энергии», они же «фотоны», не рождаются «из ничего»! Говоря научным языком, это возбужденные частицы материи, обладающие одновременно и механическим импульсом, который сообщает им поступательное движение, и моментом импульса, который сообщает корпускулам вращение вокруг своей оси, причём тем большее, чем выше частота излучения! На это указывает обнаруженная Максом Планком закономерность, что энергия излучения линейно зависит от частоты.

Что касается явления поляризации света, она как раз объясняется наличием у «фотонов» (т.е. возбужденных в волне света частиц эфира) вращательного движения вокруг своей оси. Их оси вращения и создают поляризацию света. Я, кстати, несказанно удивлён тому обстоятельству, что учёные XIX-ХХ веков долгое время умозрительно искали в эфире «поперечные колебания» и какие-то «струны», прекрасно зная о том, что слово «поляризация» происходит от греческого слова polos, которое в свою очередь означает «ось»!

Ну как можно было пройти мимо такой подсказки, которую дал ещё в 1808 году французский учёный Этьен Малюс: «частицы в солнечном свете ориентированы по всем направлениям, при прохождении же двоякопреломляющего кристалла или при отражении от плоской поверхности они ориентируются определённым образом…»

Комментарий к рисунку, представленному ниже: в естественном свете оси вращающихся корпускул ориентированы беспорядочным образом, как и предполагал Э.Малюс. При пропускании света через поляризационный фильтр, из него выходят только те «фотоны», оси вращения которых совпадают с осью поляризатора.

Продолжить свой рассказ я хочу ещё одной визуализацией, к которой более всего подходит русская пословица: «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!».

Надеюсь, вы помните, читатель, слова Д.К.Максвелла из его «Электромагнитной теории света». Объясняя то, что казалось ему очевидным, (а именно то, как в его опытах убегает от провода радиально со скоростью света вихревое магнитное поле), он написал: «Никакое магнитное возмущение, направление намагничения которого не находится в плоскости волны, вообще не может распространяться как плоская волна…»

Смотрите теперь, какая картина получается, если изобразить графически, как в лампе накаливания один отдельно взятый электрон возбуждает световую волну оптического диапазона (конкретно — фиолетового цвета). Представляем картинку, исходя из известных параметров микромира:

10−16 см – размер электрона, при котором он ещё представляет собой бесструктурную точку.

~0,5•10−8 см – длина участка орбиты электрона, на котором происходит его торможение и возникает излучение «электромагнитной волны» с λ = 4•10−5 см.

10−8 см – диаметр атома химического элемента.

4•10−5 см длина волны фиолетового цвета.

Рисуем в своём воображении световую волну, которая возбуждает в наших глазах фиолетовый цвет.

Учитывая, что размер электрона по отношению к размеру порождаемой им волны является крохотной точкой, эта волна имеет круговой фронт, если смотреть на неё сверху. А учитывая, что электрон порождает волну с λ = 4•10−5 см, обращаясь вокруг ядра атома и проходя по четверти эллипсной орбиты путь длиной всего ~0,5•10−8 см, эта круговая волна имеет плоскую как блин структуру. Толщина этого волнового «блина» относится к его диаметру как ~ 1: 8000.

Так выглядит одиночная только что сформированная отдельно взятым электроном волна света.

Точно так же выглядит волна, передающая нашим глазам красный цвет (λ = 7•10−5 см). В момент своего рождения она представляет собой «блин», диаметр которого превосходит диаметр фиолетового «блина» почти в два раза. И, что удивительно, ровно во столько же крат, как это установил в 1900 году Макс Планк, энергия излучения, которую несёт в себе фиолетовый цвет (Е_фиол), больше (!) энергии излучения, которая передаёт нашим глазам красный цвет (Е_кр).

Макс Планк сделал это открытие, когда исследовал излучение сильного нагретого абсолютно чёрного тела. Тогда он вывел формулу энергии электромагнитного излучения: E = hv, где h – постоянна Планка, v – частота. Поскольку длина волны λ обратно пропорциональна частоте v (они связаны формулой: λ = c/v, где с – скорость света, и это постоянная величина), то для таких «плоских волн», порождаемых электронами, справедливо утверждение: энергия излучения Е обратно пропорциональна λ.

То есть, с уменьшением радиуса «волнового блина» (R = λ) в два раза, так же ровно в два раза возрастает энергия излучения.

Если радиусы круговых волн, порождаемых электронами, различаются на 6 порядков, то энергии этих излучений разнятся на те же 6 порядков!

Из этой логики следует, что излучения с самой короткой длиной волны («космические лучи» с λ = 10−12 м), обладают просто чудовищной энергией! Практика показывает, что это так и есть!

Напомню теперь, что в 1905 году Альберт Эйнштейн выдвинул гипотезу, что не только испускание света происходит порциями (как предположил М.Планк), но «и само излучение существует только в виде отдельных объектов (как предположил Томсон) — квантов света с энергией hv» . Далее, объясняя «второй закон фотоэффекта», Эйнштейн написал: «Согласно этому сделанному здесь предположению, энергия пучка света, вышедшего из некоторой точки, не распределяется непрерывно во всё возрастающем объёме пространства, а складывается из конечного числа локализованных в пространстве неделимых квантов энергии, поглощаемых или возникающих только целиком».

И я должен сказать, что эта мысль абсолютно верная! Только не надо при этом отрывать неделимые «порции энергии» (так называемые «кванты») от носителей этих «порций энергии»! Эти «порции энергии» потому и неделимы, что каждую из них переносит в пространстве одна неделимая частица эфира! Правильно будет сказать: «один корпускул эфира». Вот так всё просто и логично!

Справка: «Корпускул (от лат. corpusculum, уменьш. лат. corpus — тельце, крошечная плоть, частица) — устаревший термин для обозначения мельчайшей частицы материи или эфира (в отличие от волны). Слово часто употребляется в трудах М. В. Ломоносова (наряду с употреблением слов «атом» и «молекула»)».

Теперь смотрите, что получается. Чем меньше длина волны (в нашем случае, чем меньше радиус плоской круговой волны, только что порождённой электроном), тем меньше задействовано в её образовании частиц эфира. При этом, тем большую «порцию» энергии это меньшее количество корпускул несёт в себе! Если первое вытекает из элементарной логики (меньше радиус плоской круговой волны — меньше возбужденных корпускул его образует), то второе — объяснимо в первую очередь работой электрона, тем, как он порождает «электромагнитные волны»!

Ранее мы рассматривали, как электроны порождают в рентгеновской трубке излучение рентгеновского диапазона (волны длиной порядка 1 нанометра).

Напомню самую важную информацию:

1 — анодный стакан, электрически соединённый с плюсом источника высокого напряжения, 2 — окно из материала, пропускающего Х-лучи, 3 — нить накала (катод), 4 — стеклянная колба, из которой откачан воздух, 5 — подвод питания к нити накала, сюда же (к любому из двух проводов) подводится высокое напряжение отрицательной полярности, разгоняющее до большой скорости электроны, испускаемые катодом. 7 — анодное зеркало (мишень). 8 — трубки контура водяного охлаждения анода.

Красным цветом обозначена траектория движения электронов, голубым цветом обозначена траектория движения Х-лучей (волн рентгеновского диапазона).

Ниже график ускорения электронов в рентгеновской трубке на мерном отрезке (между катодом и анодом) — это длинная медленно восходящая вверх прямая линия. Нисходящая вниз прямая — это график торможения разогнанных электронов телом анода. Во время этого торможения электроны и излучают «электромагнитные волны» рентгеновского диапазона.

Смысл ускорения электронов в рентгеновской трубке состоит в том, что таким образом они накачиваются кинетической энергией, которую при торможении, бомбардируя мишень анода, они должны сбросить.

Из этого графика уже понятно, откуда берётся огромная энергия волн рентгеновского диапазона. Накопление электроном кинетической энергии происходит в течение длительного времени (он разгоняется в электрическом поле с напряжённостью 50-60 киловольт), а выброс этой накопленной в теле электрона кинетической энергии происходит в течение очень короткого времени. Понятно так же, что, чем короче время торможения электрона мишенью анода (ядрами атомов), тем более короткую «электромагнитную волну» рентгеновского диапазона он порождает, и, соответственно, тем больший импульс энергии она в себе несёт!

Другой вопрос: если в свободном от вещества пространстве скорость электромагнитных волн постоянна — с, и она не зависит от частоты v, а от частоты v напрямую зависит «энергия квантов» — Е, то, как можно объяснить, что в более короткой волне меньшее количество корпускул несёт в себе большую «порцию» энергии, хотя они движутся поступательно всегда с одной и той же скоростью — с?

На этот вопрос можно ответить, если только признать, что возбужденные корпускулы (они же «фотоны») обладают вращением вокруг своей оси (не фигуральным, а реальным), и скорость этого вращения напрямую связана с частотой излучения, как это предположил ещё в 1627 году французский учёный Рене Декарт при объяснении цветов радуги!

«Природа цвета заключается в том, что частицы тонкой материи, передающей действие света, стремятся с большей силой вращаться (вокруг своей оси), чем двигаться по прямой линии. Таким образом, те, которые вращаются с гораздо большей силой (чем двигаются по прямой линии), дают красный цвет, а те, которые вращаются лишь немного сильнее (чем те, что дают красный цвет), дают жёлтый цвет…» .

Справка: "Спин (от англ. spin, буквально — вращение, вращать(-ся)) — собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого".

В свою очередь с вращением возбужденных частиц эфира (корпускул) в волне света, как мы уже выяснили, связано известное явление — поляризация света.

В связи с этим, утверждение современной физики о поперечности волн света является совершенно излишним для объяснения явления поляризации!

Таким образом, круг замкнулся, и всё встало на свои места!

И как вы смогли убедиться, читатель, тема «корпускулярно-волнового дуализма» раскрывается полностью только с привлечением представления о мировой среде — эфире и образующих его частицах — корпускулах.

Ну и не менее важный финальный вывод: Альберт Эйнштейн — мошенник, из-за которого все учебники физики теперь надо заново переписывать.

10 ноября 2019 г. Мурманск. Антон Благин