Главная » Вооруженные силы

«Контрольный выстрел в голову агрессору»: стратегический бомбардировщик Ту-160 получает новую жизнь (ФОТО)

10:01. 10 ноября 2017 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:
«Контрольный выстрел в голову агрессору»: стратегический бомбардировщик Ту-160 получает новую жизнь (ФОТО) | Русская весна

На минувшей неделе в авиаконструкторском бюро «Туполев» объявили о начале воспроизводства стратегического бомбардировщика Ту-160. 

Сайт телеканала «Звезда» напоминает, что в случае ядерной войны ему отводится роль «контрольного выстрела в голову». После массированного удара Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Ту-160 должен подчистить оставшиеся объекты противника. 

В кризисной обстановке он может часами висеть в небе в состоянии полной боеготовности в нужных регионах.

Воздушный лагерь подскока

Аэродромы подскока (а это там, где можно заправиться) у нас можно пересчитать по пальцам. Киргизия, Беларусь, Воркута, Владивосток… Поэтому самолеты-заправщики в цепочке ядерного сдерживания играют одну из главных ролей.

В 2012 году Ту-160 установил мировой рекорд по продолжительности нахождения в полете — 42 часа 20 минут! За это время его в воздухе накачивали топливом пять раз.

Картинка

Летающая бензоколонка

Воздушный танкер Ил-78 — старая надежная рабочая лошадка. Дозаправка самолета в полете — один из самых сложных элементов в подготовке пилотов.

Здесь нужно буквально «залезть под юбку» — попасть заправочной штангой в юбку топливопровода, который развернут на гибком шланге.

Попасть в конус диаметром около метра — задача непростая. Особенно тяжело ее проводить ночью.

В последние годы наши ракетоносцы снова вернулись на традиционные маршруты боевого патрулирования. И не только вдоль границы Российской Федерации, но и над всеми океанами, обеспечивая этим военный паритет с США.

Читайте также: Договор абсурда. Почему Россия больше не докладывает НАТО о своих танках

Эти «полеты за угол», как говорят пилоты, — естественная для боевой подготовки летчиков Дальней авиации работа. В ходе патрулирования пилоты совершенствуют ориентировку в пространстве, ведут радиоэлектронную разведку и, естественно, оттачивают дозаправку в воздухе.

Картинка

Стартуем с аэродрома вблизи города Энгельса в Саратовской области, где находится база стратегических ракетоносцев. Вслед за заправщиком Ил-78 к нам в хвост пристраивается Ту-160. Скорость во время заправки — 600 км/час, высота полета — 5 тысяч метров.

Из крохотной кабинки оператора-заправщика, находящейся в хвосте, хорошо виден догоняющий нас ракетоносец. Вот он приближается к нам на 30-метровую дистанцию, становится немного жутковато. Как бы не проткнул заправочной штангой нашу кабину.

Оператор-заправщик майор Андрей Безбородов четко корректирует процесс топливораздачи с помощью УПАЗ (универсального подвесного агрегата заправки).

Их на Ил-78 три — одновременно к заправщику могут присосаться три самолета! На его борту — 118 тонн горючего. Бензин находится в огромном баке внутри фюзеляжа и в баках, которые расположены в крыльях.

Картинка

Боевое крещение

Оператор-заправщик доволен закончившимися маневрами. Андрей гладит свой талисман, прикрепленный выше окна рядом с видеорегистратором и иконкой. Игрушечная змея, на которой написано: «Рожденный ползать летать не может».

Но эта змея ведь летает! Заправленный Ту-160 тем временем отчалил и полетел дальше — выполнять поставленные задачи.

Не так давно многие дальние и стратегические бомбардировщики прошли первое боевое крещение.

Ту-160 и другой наш «стратег», Ту-95, никогда не участвовали в военных конфликтах и не уничтожали реальные цели. Впервые это случилось в Сирии, где они нанесли мощнейшие ракетно-бомбовые удары по объектам террористов.

Читайте также: «Убили всех!» — комбат ВСУ «сжёг полк ВДВ России и чеченский спецназ» в ДНР

Причем некоторые атаки были совершены дистанционно, без залета на территорию Сирии. Новейшие крылатые ракеты большой дальности, выпущенные ракетоносцем, могут поражать цель за тысячи километров. Причем летать ракеты могут низко над землей, огибая рельеф. Сбить такую ракету практически невозможно.

Картинка

В 90-е годы договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2 сильно подрубил наши ракетоносцы — в прямом смысле. На базе в Энгельсе заработала гильотина. Из 35 Ту-160 большинство попало под ее меч.

Помню грустный снимок тех лет, напечатанный в газете «Правда». Корпуса ракетоносцев — как порезанные на несколько кусков батоны колбасы. Все гигантское поле аэродрома в этих кусочках.

Сегодня идет подготовка к возобновлению производства стратегических ракетоносцев Ту-160. Но уже на современной основе. Новое поколение самолетов пройдет глубокую модернизацию — ожидается прорыв в скорости, грузоподъемности, автоматизации системы управления. На основе Ту-160 появится и самолет нового поколения.

Владимир Веленгурин

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Р. Ключник о мудрёном фильме Бондарчука-младшего «Сталинград»
... а как известно – разруха начинается в голове, в умах… «Ведь реформаторы 1991 года... главе со Сталиным разгромили мощного агрессора. А во-вторых, если ... республик СССР предусмотрены ещё и «контрольные выстрелы в голову» - в виде 10-ти серийного телевизионного...
Бэкграунд, выпуск-251 за 31 марта 2012
...позиций. И поскольку в повестке дня мирового агрессора первым пунктом по-...авантюры для самих агрессоров сейчас не способен никто.В США часть ...в ходе штурма, получили контрольный выстрел в голову сразу после того как в бессознательном состоянии попали в...
Призрак MH17 над Киевом или голливудские сюжеты наяву
... же был поднят в воздух истребитель, который совершил «контрольный выстрел в голову» - расстрелял самолёт ... суверенной Украины, после чего «агрессора» в лице России можно было бы... «под сукно» до следующего «контрольного срока», к которому, само собой...
Новости Украины и Новороссии 03 февраля 2016
...Следует отметить, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на линии ... в штанишки, например, принимают решения об объявлении соседа агрессором....угрожают жителям Херсонщины в случае неподчинения «предупредительный выстрел в голову». «Уважаемые херсонские...
Новости Украины и Новороссии 05 сентября 2017
..., перевернуть все с ног на голову», — заявила она.Она отметила, что... по имиджу Украины будет нанесен контрольный выстрел. Читайте также: Новая победа нацистов... Украины принимала заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев...
Сводки от ополчения Новороссии 14 декабря 2016
...людей. Попал мужчине в голову, а второго ранил в плечо». – ... баранов в пешей очереди, ну, вояка в воздух выстрелил и ... с мирными жителями на контрольно-пропускном пункте "Майорское"...возможности отражения нападения «страны-агрессора», он уверенно объявил, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>