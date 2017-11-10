«Контрольный выстрел в голову агрессору»: стратегический бомбардировщик Ту-160 получает новую жизнь (ФОТО)

На минувшей неделе в авиаконструкторском бюро «Туполев» объявили о начале воспроизводства стратегического бомбардировщика Ту-160.

Сайт телеканала «Звезда» напоминает, что в случае ядерной войны ему отводится роль «контрольного выстрела в голову». После массированного удара Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Ту-160 должен подчистить оставшиеся объекты противника.

В кризисной обстановке он может часами висеть в небе в состоянии полной боеготовности в нужных регионах.

Воздушный лагерь подскока

Аэродромы подскока (а это там, где можно заправиться) у нас можно пересчитать по пальцам. Киргизия, Беларусь, Воркута, Владивосток… Поэтому самолеты-заправщики в цепочке ядерного сдерживания играют одну из главных ролей.

В 2012 году Ту-160 установил мировой рекорд по продолжительности нахождения в полете — 42 часа 20 минут! За это время его в воздухе накачивали топливом пять раз.

Летающая бензоколонка

Воздушный танкер Ил-78 — старая надежная рабочая лошадка. Дозаправка самолета в полете — один из самых сложных элементов в подготовке пилотов.

Здесь нужно буквально «залезть под юбку» — попасть заправочной штангой в юбку топливопровода, который развернут на гибком шланге.

Попасть в конус диаметром около метра — задача непростая. Особенно тяжело ее проводить ночью.

В последние годы наши ракетоносцы снова вернулись на традиционные маршруты боевого патрулирования. И не только вдоль границы Российской Федерации, но и над всеми океанами, обеспечивая этим военный паритет с США.

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Эти «полеты за угол», как говорят пилоты, — естественная для боевой подготовки летчиков Дальней авиации работа. В ходе патрулирования пилоты совершенствуют ориентировку в пространстве, ведут радиоэлектронную разведку и, естественно, оттачивают дозаправку в воздухе.

Стартуем с аэродрома вблизи города Энгельса в Саратовской области, где находится база стратегических ракетоносцев. Вслед за заправщиком Ил-78 к нам в хвост пристраивается Ту-160. Скорость во время заправки — 600 км/час, высота полета — 5 тысяч метров.

Из крохотной кабинки оператора-заправщика, находящейся в хвосте, хорошо виден догоняющий нас ракетоносец. Вот он приближается к нам на 30-метровую дистанцию, становится немного жутковато. Как бы не проткнул заправочной штангой нашу кабину.

Оператор-заправщик майор Андрей Безбородов четко корректирует процесс топливораздачи с помощью УПАЗ (универсального подвесного агрегата заправки).

Их на Ил-78 три — одновременно к заправщику могут присосаться три самолета! На его борту — 118 тонн горючего. Бензин находится в огромном баке внутри фюзеляжа и в баках, которые расположены в крыльях.

Боевое крещение

Оператор-заправщик доволен закончившимися маневрами. Андрей гладит свой талисман, прикрепленный выше окна рядом с видеорегистратором и иконкой. Игрушечная змея, на которой написано: «Рожденный ползать летать не может».

Но эта змея ведь летает! Заправленный Ту-160 тем временем отчалил и полетел дальше — выполнять поставленные задачи.

Не так давно многие дальние и стратегические бомбардировщики прошли первое боевое крещение.

Ту-160 и другой наш «стратег», Ту-95, никогда не участвовали в военных конфликтах и не уничтожали реальные цели. Впервые это случилось в Сирии, где они нанесли мощнейшие ракетно-бомбовые удары по объектам террористов.

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Причем некоторые атаки были совершены дистанционно, без залета на территорию Сирии. Новейшие крылатые ракеты большой дальности, выпущенные ракетоносцем, могут поражать цель за тысячи километров. Причем летать ракеты могут низко над землей, огибая рельеф. Сбить такую ракету практически невозможно.

В 90-е годы договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2 сильно подрубил наши ракетоносцы — в прямом смысле. На базе в Энгельсе заработала гильотина. Из 35 Ту-160 большинство попало под ее меч.

Помню грустный снимок тех лет, напечатанный в газете «Правда». Корпуса ракетоносцев — как порезанные на несколько кусков батоны колбасы. Все гигантское поле аэродрома в этих кусочках.

Сегодня идет подготовка к возобновлению производства стратегических ракетоносцев Ту-160. Но уже на современной основе. Новое поколение самолетов пройдет глубокую модернизацию — ожидается прорыв в скорости, грузоподъемности, автоматизации системы управления. На основе Ту-160 появится и самолет нового поколения.

Владимир Веленгурин