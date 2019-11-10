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Знаменитые украинцы поневоле

15:50. 10 ноября 2019 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума, заявил, что такие значимые для всего человечества изобретения, как вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли, прообраз рентгена, почтовый индекс, компакт-диск, технология электрического трамвая и многое другое, были созданы исключительно украинцами. Тема вызвала широкий резонанс, и некоторые даже посчитали, что глава Украины заврался. Так это или нет, Федеральное агентство новостей узнало у интеллектуала, публициста и политолога Анатолия Вассермана.

«Насколько я могу судить, Украина так же богата талантами, как и остальная часть России, — заявил он. — И действительно, количество изобретений на душу населения там довольно велико. Так что в некотором роде Зеленский прав. Другое дело, что авторы большинства обозначенных им изобретений сильно бы удивились, узнав, что их считают «украинцами».

Публицист привел в пример знаменитого авиаконструктора Игоря Сикорского. Он принадлежал к семейству, глава которого был членом «Союза русского народа», а к рассуждению об Украине как о чем-то отдельном от России сам Сикорский относился, по словам Вассермана, «с отвращением».

«Вернадский, — продолжил он, — хоть и стал первым президентом украинской Академии наук, основанной в 1919 году, но, как известно из его речей и опубликованных после смерти писем, относился к идее «независимой Украины» также скептически».

Еще одним примером «украинцев поневоле» Вассерман назвал конструкторское бюро Антонова, которое «отпочковалось» от располагавшегося в Новосибирске конструкторского бюро Яковлева и впоследствии было переведено в Киев, став, таким образом, «украинским».

«Все эти изобретатели сильно бы удивились, узнав, что их считают «украинцами», — засмеялся Вассерман. — Да и сам Зеленский, я думаю, был бы удивлен, живи он в другую эпоху. По советским паспортным правилам — довольно неудачным, надо сказать, — у него в графе «национальность» было бы написано не «украинец», а «еврей».

В целом Украина, по мнению интеллектуала, несмотря на полтора века ее «изготовления», так и не стала самостоятельным государством с самостоятельным народом.

«В конце концов этот эксперимент под названием «Украина» закончится ввиду своей явной неэффективности», — закончил свою мысль Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/znamenitye-ukraincy-ponevole/

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