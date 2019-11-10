5 удивительных людей, которые каждый день совершают маленький подвиг

Некоторые люди буквально каждый день совершают маленькие подвиги. Мы собрали 5 реальных историй про пять удивительных людей, которым болезни и увечья не мешают вести полноценную, активную жизнь и лишь, наоборот, стимулируют к новым достижениям и победам.

Ник Вуйчич

Австралиец сербского происхождения Ник Вуйчич родился с редким наследственным заболеванием – синдромом тетраамелии. У него при рождении не оказалось полноценных рук и ног, была лишь одна стопа с двумя сросшимися пальцами. Тем не менее, мальчик вырос и стал вести полноценную жизнь, которая настолько полна событиями и достижениями, что ему может позавидовать и большинство здоровых людей.

Ник научился ходить, плавать, кататься на скейте, серфе, играть на компьютере и писать. Более того, Вуйчич превратился в профессионального мотивационного оратора – он ездит по всему миру, чтобы рассказать больным, изуродованным и попавшим в беду людям про свою жизнь, про то, что часто непреодолимые проблемы, свалившиеся на голову человека, не являются препятствием к его дальнейшему развитию.

Ник Вуйчич снимается в художественных и документальных фильмах, появляется на обложках глянцевых журналов, а также пишет мотивирующие других людей книги. Каждая из них становится мировым бестселлером.

Физическое уродство Вуйчича не стало преградой и в его личной жизни. В 2012 году в возрасте тридцати лет он женился, а в 2013 у Ника появилась дочь.

Арон Ралстон

Часть истории Арона Ралстона известна сотням миллионам жителей Земли. Ведь именно про него в 2010 году вышел знаменитый художественный фильм «127 часов». Напомним, что в кино речь идет о любителе активного образа жизни, который при прогулке по горной расщелине попал в естественный плен – камень намертво придавил его руку к скалистой поверхности. После пяти с лишним суток ожидания помощи Арон вынужден был собственными руками тупым ножом отрезать себе конечность, чтобы освободиться.

Но фильм не рассказывает про дальнейшую судьбу самого Арона Ралстона. Увечье не помешало ему продолжить занятия альпинизмом и скалолазанием, он даже смог покорить все горы-восьмитысячники мира. На место живой руки Арон устанавливает специальные протезы, которые являются также частью его профессионального снаряжения. Ралстону больше не нужно держать в ладони всевозможные механизмы и инструменты – рука сама становится ими по мере необходимости.

История Арона стала достоянием общественности. Он превратился в частого гостя на телевидении, а потом написал книгу про свой трагический инцидент, на русском языке она вышла с названием «127 часов. Между молотом и наковальней». По ней и был снят знаменитый фильм с Джеймсом Франко в главной роли.

Тодд Ки

Американец Тодд Ки привлекает к себе внимание буквально на всех соревнованиях по велогонкам, в которых принимает участие. И это не удивительно, ведь он является единственным в мире профессиональным велогонщиком, у которого нет руки и … ноги.

В семилетнем возрасте Тодд неудачно упал и сломал руку, после чего она начала деформироваться и перестала расти. Ноги он лишился в семнадцать лет – врачи вынуждены были ампутировать ее из-за рака колена.

Но Тодд Ки не смирился со своими увечьями. Он начал заниматься разными видами спорта, со временем отдав предпочтение велосипеду. Сейчас он даже принимает участие в профессиональных велогонках, являясь «лицом» компании AirparkBikes, создавшей для этого необычного спортсмена специальный велосипед.

Конечно, Тодд Ки не претендует на призовые места в велогонках. Его участие в подобных соревнованиях – это уже ежедневная победа над самим собой и общественным мнением.

Ки также проводит лекции и встречи с людьми, которые недавно стали инвалидами. Своим примером он убеждает их, что жизнь на этом не закончена, впереди их ждет успех, но для этого главное – не зациклиться на собственных проблемах, а регулярно открывать для себя новые горизонты.

Балетный дуэт Hand in Hand

Танцевальный дуэт Hand in Hand – это еще одно доказательство, что отсутствие рук или ног не является преградой для достижения всемирного успеха в областях, где без этих конечностей ничего сделать, казалось бы, невозможно.

Балетная пара Hand in Hand состоит из танцоров по имени Ma Li и Zhai Xiaowei. Девушка в этом дуэте не имеет руки, а парень – ноги. Но это не помешало им создать собственное успешное танцевальное шоу, которому аплодирует публика по всему миру.

Каждый из этой пары старается компенсировать, нивелировать при помощи своих действий увечья собственного партнера. И это у них отлично получается.

Джон Брамблитт

Американца Джона Брамблитта можно описать словосочетанием, которое для любого жителя Земли будет казаться взаимоисключающим понятием. Он является слепым художником, при этом, достаточно неплохим творцом, картины которого выставляются даже в самых знаменитых галереях и музеях мира.

В тридцать лет Джон Брамблитт потерял зрение из-за осложнений, вызванных эпилепсией. Первое время он практически не выходил из дома, находился в состоянии депрессии и даже подумывал о самоубийстве. Но со временем он занялся рисованием. Для этого Джону удалось найти рельефные краски, так что живописью он занимается на ощупь.

Творчество Брамблитта заметили художественные агенты и владельцы галерей. На данный момент, персональные выставки Джона состоялись более чем в двадцати странах мира, а сам он является одним из наиболее успешных современных художников в Соединенных Штатах Америки.

Глядя на картины Брамблитта, сложно вообще представить, что он совершенно ничего не видит, а только осязает.

Описанные в данном обзоре люди своей жизнью доказывают, что увечья и катастрофы не являются преградой для полноценной жизни, они не мешают человеку мечтать, творить и заниматься любимым делом.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/5_udivitelnykh_ljudej_kotorye_kazhdyj_den_sovershajut_malenkij_podvig/2019-11-10-78302