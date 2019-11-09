Правописание приставок без-(бес-), из-(ис-), раз-(рас-), низ-(нис-), вз-(вс-), воз-(вос-), через-(черес-) будет рассмотрено в этой статье. Принято считать, что с буквами "с" и "з" мы имеем различные варианты написания одних и тех же морфем. В самом деле, например, "ис" и "из" имеют одинаковое значение: движение наружу. Поэтому приставка одна, это лишь два ее варианта.

Общее правило при написании "з" и "с" в приставках

При написании "з" и "с" в них общее правило следующее: "з" пишется на конце интересующей нас морфемы, если следующая приставка или корень начинается со звонкой согласной либо с гласной; а "с" - перед глухой согласной. Эту формулу проще всего заучить следующим образом: звонкая со звонкой, глухая с глухой. Хотя в данной формулировке с научной точки зрения немного некорректно употреблены термины, ее легко запомнить, и на практике удобно применять. Этому принципу следует, в частности, правописание приставок "без" и "бес". Правило распространяется и на все перечисленные в начале статьи морфемы.

Вспомним, какие согласные являются глухими, а какие - звонкими

Произношением обусловлена вариативность согласных в данных приставках. [C] произносится перед глухими согласными, и пишется "с", а [з] - перед звонкими, а также гласными, и пишется "з".

На конце приставки звук озвончается или оглушается под влиянием соседних гласных или согласных. Невозможно использовать эти правила приставок (бес- и без-), если вы не знаете, какие буквы являются звонкими согласными, а какие - глухими. Многие считают, например, что "ц" обозначает звонкий звук. И это неслучайно. Он, действительно, звучит несколько звонче других глухих согласных, но при этом остается глухим. Звонкие согласные - это "р", "н", "м", "л", "й", "з", "ж", "д", "г", "в", "б". Глухие - "щ", "ч", "ц", "х", "с", "ш", "т", "к", ф", "п".

Примеры использования общего правила

Примеры можно привести следующие. "Безоблачный" пишется с "з", поскольку буква эта находится перед гласным. "Бесполезный" - с "с", так как она в позиции перед глухим. "Безжалостный" - "з" пишется, поскольку находится перед звонким. "Распаковать" - "с" перед глухим. "Исцарапаться" - то же самое. "Раздавать" - "з" в позиции перед звонким. "Низвергаться" - то же самое.

Запомните следующие слова, в написании которых часто допускаются ошибки: исцарапаться, безвкусный, безжалостный, безжизненный, мировосприятие, мировоззрение, исподтишка, исподнизу, исподлобья, исчезнуть, чересчур.

Почему и когда возникло это правило?

Данное правило происходит из фонетического принципа письма. Фонетический принцип требует написания в соответствии с произношением. Конечно, он является подчиненным, оправдывающим правописание некоторых слов и форм, установленным спонтанно, по произволу, в отсутствие общих правил.

Впервые правила написания приставок "бес" и "без", "рас" и "раз" и др. сформулированы были в 1755 году в "Российской грамматике" Михаила Ломоносова.

Однако Михаил Васильевич в своем труде писал "мне кажется", то есть оставлял свободу выбора носителям языка. Да и сам он не всегда придерживался этого принципа. Поэтому правило почти до конца 19 века имело рекомендательный характер. Приставки люди писали без всяких правил, "по произволу", как слышали. Со временем сложилась сама собой традиция в случаях оглушения писать "с", а в случаях озвончения - "з".

Использование приставок с "з" и "с" в 19 веке

Филологи 19 века при разработке первых орфографических правил ввели следующее ограничение: "Приставки чрез- и без- пишутся всегда через "з": "чрезполосный", "безмерный", "безпечный". Остальные (рас-, воз-, из- и другие) "з" сохраняют перед "с", а также звонкими согласными, а перед глухими следует писать "с": "разсказъ", "изжить", возбранить", "воскликнуть", "исходить". Как видите, стало намного труднее запомнить, в каких случаях и приставках следует употреблять "з". Нужно было писать иначе, чем слышится. Правило в этом варианте просуществовало недолго. Произошедшая в 1918 году реформа русского языка его сильно упростила.

Реформа Луначарского

Уже почти сто лет не прекращаются споры по поводу написания приставки без-(бес-), с момента, когда Луначарский в 1921 году в русский язык внедрил приставку "бес". Было принято писать ее согласно фонетическому принципу (звонкая со звонкой, а глухая с глухой). Лишь один вариант (без-) существовал до этой реформы. Остальные приставки, которые оканчивались на "с" и "з", в большинстве случаев к тому времени уже было принято писать так, как мы привыкли сегодня.

Споры вызывало то, что приставка бес- совпадала с существительным "бес". Противники этой реформы считают, что с ее введением были впущены в русский язык бесы, которые непременно погубят православие и весь русский народ. Следовательно, необходимо изменить правописание приставок "без" и "бес". Правило это, однако, существует уже почти столетие. Изменилось также во время этой реформы написание еще одной приставки - через-(черес-). Был лишь один вариант ее до реформы Луначарского (фото его представлено ниже), и слово "чересчур" люди того времени писали как "черезчур".

История употребления приставки без-(бес-)

Для русского сознания было сначала непривычно, что два варианта имеет приставка без- и бес-. Правило это усвоилось все же довольно быстро. Причина была в том, что в России, которая была к моменту введения реформы "необразованной", не знакомы большинству населения страны были нормы правописания. Людям не оставалось впоследствии ничего делать, как просто принять их и изучать правила приставок бес- и без-, через- и черес- и др. Однако многие в последующие годы считали, что эта модернизация введена была специально для того, чтобы превозносить и восхвалять нечистую силу, то есть беса. А ведь мудрые старики говорили о том, что нельзя называть имени его вслух, иначе он придет к тебе. В народе неукоснительно соблюдалась данная мудрость. Она являлась на осознанном уровне привычкой разговора, нормой речи.

Бес- против без-

Пожалуй, самой коварной приставкой является приставка без- и бес- в русском языке. Правило предполагает двойное ее использование, которое значительно меняет смысл некоторых слов. Они действительно как будто начинают восхвалять нечистого, если рассматривать нижеперечисленные однокоренные слова как двукоренные: "бессердечный", "бескорыстный", "бессловесный", "бессовестный", "бесславный", "бесполезный".

Некоторые представители старого поколения до сих пор осторожно пользуются приставкой бес- для словообразования. В деревне сегодня бабушки продолжают говорить внукам: "Не зови к себе его, не кличь беду на голову".

Некоторые считают, что влияние этих слов подкосило моральные принципы, душевные устои, завещанные предками. Слова с приставкой бес- вносят неосознанно отрицательный смысл в душу, ассимилируясь и закрепляясь в словарном запасе. Даже когда исконный смысл их не осознается, все равно они передают на слушателей свое воздействие. Получается растущая цепочка негативного влияния, опутывающая всех людей. Некоторые считают, что одной из причин возникновения жестокости в различных слоях населения является именно приставка без- и бес-. Правило должно измениться таким образом, чтобы исчез второй вариант, как полагают они.

Слова-перевертыши

С внедрением двух вариантов интересующей нас приставки в морфологию русского языка возникли в словаре так называемые "слова-перевертыши". То есть пишется одно, а слышится при этом другое, понимается сознательно третье. Ярким примером, в котором реализуется правило написания приставки без-(бес-), стало слово "без-сердечный", которое означало по правописанию старорусского языка не имеющего сердца, жестокого человека. Все здесь по смыслу было правильно - четкую характеристику давала отрицающая приставка. А в современном варианте написания слово это превратилось в "бессердечный", то есть получился сердечный бес, добрый и хороший.

В нашем языке существует множество любопытных перевертышей, возникновение которых определило правописание приставок без-(бес-) (правило, существующее сегодня). Лингвисты считают, что это просто игра слов, совпадение. Однако некоторые наши соотечественники склонны полагать, что это запланированная акция, для того чтобы озлобить людей друг против друга. Они смогли увидеть следующие неоднозначные образы, которые возникли, когда появилось два варианта, где сегодня имеется приставка: без- и бес-. Правило написания ее привело к тому, что появились такие слова.

"Бессильный" - здесь смысловая подмена приводит на уровне подсознания человека в без-сильное состояние перед бесом.

"Бесполезный" - попытка противостоять ему оказывается абсолютно без-полезной.

"Бесстрашный" - заменив одну букву, мы превратили сильное слово, которое обозначало храброго человека, в призывающее бояться беса.

"Бесцельный" - мы остаемся без цели и без чести, а он - и целеустремленный, и честный.

Понятие о человеке, ставшем таковым из-за замены в приставке одной буквы, становится весьма неприглядным. И все лишь благодаря тому, что существует современное правило написания приставки без-(бес-) в русском языке. Человек этот без цели в жизни, без чести, без сострадания и без пути. А вот бес - цельный, честный образ, который в этом и ином мире будет властвовать над людьми. Так жизнеутверждающий, звонкий звук "з" потерял вместе с людьми силы перед "с", слабым звуком, как считают некоторые наши соотечественники.

Споры, которые вызывает правило написания приставки без-(бес-) в русском языке

Правило это до сих пор некоторыми ставится под сомнение. Они обращаются к дореволюционным источникам. В словаре Даля (портрет его представлен ниже), например, мы находим четкое разграничение правила приставок бес- и без- с традиционной, славянской точки зрения.

Однако лишь откорректированные Луначарским варианты слов содержат все словари последнего столетия. Некоторые считают, что он принципиально изменил значение множества из них, внеся недопонимание и сумятицу в русский язык. Низвергнув написание приставки без-, исконно славянское, революционеры исказили образ русича - сильного, славного. Так ли это было на самом деле, мы теперь вряд ли узнаем. Правила приставок бес- и без- пока еще никто не отменял, поэтому следовать им придется, хотим мы того или нет. Спор продолжается и сегодня. А тем временем в школах изучаются современные нормы правописания, в том числе тема "Приставка без- и бес- в русском языке". Правило (5 класс впервые знакомится с ним) следует непременно соблюдать для того, чтобы писать грамотно.

автор Екатерина Фомкина