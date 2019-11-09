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Об искренности

17:01. 9 ноября 2019 121 просмотр 7 коммент. Опубликовал:

Цитаты об искренности

Текст цитат:

Хорошие манеры без искренности подобны красивой мёртвой женщине. Прямолинейность без учтивости подобна ножу хирурга, она эффективна, но неприятна. Прямота в сочетании с вежливостью полезна и восхитительна.
— Шри Юктешвар Гири

Истина предназначена для искренних искателей, а не для праздно любопытствующих. Увидев, поверить легко, тогда не нужен душевный поиск. Сверхчувственная истина открывается лишь тем, кто её заслужил, кто сам преодолел свой материалистический скептицизм.
— Парамаханса Йогананда

Истина может цену иметь тогда, когда она исходит из правдивых уст. О ней может говорить человек, у которого добрые дела и чистый ум.
— Фёдор Филиппович Конюхов

Чтобы прийти к высшей правде, нужно непрерывно и всем сердцем добиваться искренности.
— Морихэй Уэсиба

Слово, идущее от сердца, проникает в сердце.
— Низами Гянджеви

Завоёвывай себе друзей не пустой лестью, а искренними словами любви.
— Сократ

Религия — это личное дело отдельного человека, его сознания. А сознание у всех разное. Поэтому, если кому-то нравится концепция Бога — создателя, практикуйте её. Если ближе теория закона причины и следствия — пожалуйста. Ну а если вам и это не нравится, оставайтесь неверующим. Вообще, до тех пор пока вы честный, искренний и сострадательный, но при этом неверующий, мне это только нравится.
— Далай-Лама XIV

От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.
— Хун Цзычен

Лучше пусть тебя искренне ненавидят, чем возносят фальшивые признания в любви…
— Даниэль Зеа Рэй

Люди так предсказуемы в своих воображаемых ролях. Пожалуй, им действительно не хватает искренности, чтобы быть чем-то необыкновенным.
— Томи Гретцвельг

Ни ум, ни талант, ни редкие и удивительные способности – ничто не может дать человеку счастья, если он не в состоянии быть искренним! Это как бутафорские фрукты на блюде: можно любоваться ими, обманывая себя, пока не умрёшь от голода…
— Наталья Солнцева

Сотня красивых слов не заменит одного искреннего.
— Фаина Раневская

Единственный рецепт для любого дела – быть искренним. Когда ты увлечён, делаешь что-то искренне, тогда всё получается.
— Сергей Бодров

Текст читает Павел Емельянов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4KMYro-p_X0

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