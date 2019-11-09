Об искренности
Цитаты об искренности
Текст цитат:
Хорошие манеры без искренности подобны красивой мёртвой женщине. Прямолинейность без учтивости подобна ножу хирурга, она эффективна, но неприятна. Прямота в сочетании с вежливостью полезна и восхитительна.
— Шри Юктешвар Гири
Истина предназначена для искренних искателей, а не для праздно любопытствующих. Увидев, поверить легко, тогда не нужен душевный поиск. Сверхчувственная истина открывается лишь тем, кто её заслужил, кто сам преодолел свой материалистический скептицизм.
— Парамаханса Йогананда
Истина может цену иметь тогда, когда она исходит из правдивых уст. О ней может говорить человек, у которого добрые дела и чистый ум.
— Фёдор Филиппович Конюхов
Чтобы прийти к высшей правде, нужно непрерывно и всем сердцем добиваться искренности.
— Морихэй Уэсиба
Слово, идущее от сердца, проникает в сердце.
— Низами Гянджеви
Завоёвывай себе друзей не пустой лестью, а искренними словами любви.
— Сократ
Религия — это личное дело отдельного человека, его сознания. А сознание у всех разное. Поэтому, если кому-то нравится концепция Бога — создателя, практикуйте её. Если ближе теория закона причины и следствия — пожалуйста. Ну а если вам и это не нравится, оставайтесь неверующим. Вообще, до тех пор пока вы честный, искренний и сострадательный, но при этом неверующий, мне это только нравится.
— Далай-Лама XIV
От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.
— Хун Цзычен
Лучше пусть тебя искренне ненавидят, чем возносят фальшивые признания в любви…
— Даниэль Зеа Рэй
Люди так предсказуемы в своих воображаемых ролях. Пожалуй, им действительно не хватает искренности, чтобы быть чем-то необыкновенным.
— Томи Гретцвельг
Ни ум, ни талант, ни редкие и удивительные способности – ничто не может дать человеку счастья, если он не в состоянии быть искренним! Это как бутафорские фрукты на блюде: можно любоваться ими, обманывая себя, пока не умрёшь от голода…
— Наталья Солнцева
Сотня красивых слов не заменит одного искреннего.
— Фаина Раневская
Единственный рецепт для любого дела – быть искренним. Когда ты увлечён, делаешь что-то искренне, тогда всё получается.
— Сергей Бодров
Текст читает Павел Емельянов.
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Когда хаврюшка матом насрал в оркестровую яму, и все по неизвестным причинам убежали с концерта, теперь поговорим о культуре, сказал Брахман.
Так это же хорошо, надо направлять ум людей на хорошее, на высокое. Брахман делает правильно.
Мне подумалось, что высшая искренность невозможна без вмешательства высших сил и присоединения к ноосфере, или как там это место называется, где находится вся информация. Иногда есть ощущение достижения такого эффекта.
Ощущение самостоятельное или видно по реакции других ?
Внутреннее чувство. Полёт мысли. Пишешь то, чего не знала буквально за секунду до написания. Перечитываешь с удивлением.
Тогда не уходите, я быстро.
Пока буду.