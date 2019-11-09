Цитаты об искренности



Текст цитат:



Хорошие манеры без искренности подобны красивой мёртвой женщине. Прямолинейность без учтивости подобна ножу хирурга, она эффективна, но неприятна. Прямота в сочетании с вежливостью полезна и восхитительна.

— Шри Юктешвар Гири



Истина предназначена для искренних искателей, а не для праздно любопытствующих. Увидев, поверить легко, тогда не нужен душевный поиск. Сверхчувственная истина открывается лишь тем, кто её заслужил, кто сам преодолел свой материалистический скептицизм.

— Парамаханса Йогананда



Истина может цену иметь тогда, когда она исходит из правдивых уст. О ней может говорить человек, у которого добрые дела и чистый ум.

— Фёдор Филиппович Конюхов



Чтобы прийти к высшей правде, нужно непрерывно и всем сердцем добиваться искренности.

— Морихэй Уэсиба



Слово, идущее от сердца, проникает в сердце.

— Низами Гянджеви



Завоёвывай себе друзей не пустой лестью, а искренними словами любви.

— Сократ



Религия — это личное дело отдельного человека, его сознания. А сознание у всех разное. Поэтому, если кому-то нравится концепция Бога — создателя, практикуйте её. Если ближе теория закона причины и следствия — пожалуйста. Ну а если вам и это не нравится, оставайтесь неверующим. Вообще, до тех пор пока вы честный, искренний и сострадательный, но при этом неверующий, мне это только нравится.

— Далай-Лама XIV



От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.

— Хун Цзычен



Лучше пусть тебя искренне ненавидят, чем возносят фальшивые признания в любви…

— Даниэль Зеа Рэй



Люди так предсказуемы в своих воображаемых ролях. Пожалуй, им действительно не хватает искренности, чтобы быть чем-то необыкновенным.

— Томи Гретцвельг



Ни ум, ни талант, ни редкие и удивительные способности – ничто не может дать человеку счастья, если он не в состоянии быть искренним! Это как бутафорские фрукты на блюде: можно любоваться ими, обманывая себя, пока не умрёшь от голода…

— Наталья Солнцева



Сотня красивых слов не заменит одного искреннего.

— Фаина Раневская



Единственный рецепт для любого дела – быть искренним. Когда ты увлечён, делаешь что-то искренне, тогда всё получается.

— Сергей Бодров



Текст читает Павел Емельянов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4KMYro-p_X0