Иностранцы искренне восхитились рассекреченной лекцией ФСБ, и тем, почему не пьет Владимир Путин

Не секрет, что любой россиянин, выезжающий заграницу, рано или поздно, но сталкивается с замечанием о том, что все «русские – это сплошные пьяницы».

При этом, данный стереотип будет высказан вам, вне зависимости от того, насколько много пьет само это местное население.

А между тем, миф о русском пьянстве зародился очень давно, однако лавинообразное свое нашествие начал лишь на рубеже XVIII и XIX веков.

Именно тогда, образ русских, как страшных, вечно пьющих варваров, готовых вот-вот поработить исключительно цивилизованную Европу, возник по всей «старушке» одновременно. И причина для этого была проста – русских страшно боялись, и все больше и больше уважали, среди простого населения этих государств.

Как раз в этот период, Суворов штурмовал Альпы, а русская армия, разгромив Наполеона, шествовала по площадям Парижа.

Могучая Россия стала крайне опасным соперником для западноевропейских держав, а соперника, как и принято у англо – саксов, необходимо высмеивать и трусливо унижать, раз уж ты не в состоянии победить его открыто. С тех пор, тотальная ложь стартовала, и продолжает изрыгать свое лицемерие вплоть до наших дней.

В действительности же, на Руси с момента крещения (более раннее время оставим в стороне) всегда пили мало: с одной стороны потому, что напитки традиционно не были крепкими, а с другой, потому что православная вера требовала умеренности.

В календаре верующего человека из 365 дней 281 — это пост той или иной меры строгости. А кроме того, от пьянства, даже если кому – то этого бы и хотелось, Русь удерживала сама земля.

Она диктовала крестьянину, когда работать, когда пахать, когда сеять, а когда убирать урожай. Она властвовала умами миллионов собственников — крупных и мелких. Пить на своей земле было некогда, надо было работать.

Сам же по себе, алкоголь, табак и наркотики – это инструменты глобального управления изначально. Со времен древнего Египта и до наших дней.

Ниже вы увидите знаменитое выступление Виктора Ефимова по данной теме, тематические отрезки речи Владимира Путина, и то, к чему привело это оружие Россию в 90-х годах.

Видео короткое, достаточно известное, а сама лекция – это часть рассекреченных материалов ФСБ, в которой открыто объясняется, как общие вредные привычки на самом деле навязываются обществам в качестве эпизода генетической войны.

Перевод комментариев:

- «Даю вам слово, но прежде всего, сам себе, что теперь собираюсь все бросить! И курить и пить. Никогда не думал об этом, как о генетическом оружии… Но черт возьми, вдвойне удивительно осознавать, что узнал я об том именно от России…»

Awakening Seeds

- «Великий человек сосредоточен на своих целях. У него нет времени на пьянство, или глупость. Он может сделать себя счастливым без зависимости от мнения других. Поэтому вам очень повезло, с лидерством Владимира Путина…»

Matt

- «Путин – великий руководитель, великого народа… Я искренне поздравляю с этим Россию! И спасибо за все, что я сегодня узнал! Постараюсь сделать так, чтобы как можно больше людей увидели и прочли все это!»

Saka U72

- «Этот урок, должен со школьной скамьи, вдалбливаться в голову, каждому растущему

жителю нашей планеты!»

B. Wooton

- «В лекции говориться: «Алкоголь и табак – это инструменты, используемые для подавления населения, и отказ от них (не через запреты, а через осознание) может сделать Россию великой гораздо быстрее, чем любые другие подходы извне».

Так вот, я живу в Нью-Йорке, и за всю свою жизнь, не встречал никого, кто бы не пил алкоголь, или не курит марихуану. Большинство из них, делают это ежедневно. Однако, прочитав все в этом видео, я могу уверенно сказать – это не может быть совпадением. И потому, я очень хочу, чтобы вашему примеру, когда вы сделаете это со своей страной, последовала и Америка! Потому, что такое положение – не нормально».

Jacob

- «Когда я начал смотреть это видео, у меня была сигарета в руках и некоторое количество «Ouzo» (греческий алкогольный напиток). Конечно, я всегда слышал предупреждения о последствиях приема алкоголя и табака, однако до тех пор, пока я не увидел как это говорит лично Путин, я и не думал бросать пить или курить.

Я деловой человек, у меня есть средства и соответственно много стресса, но теперь я действительно хочу бросить обе эти вещи. Какой же все – таки у вас крутой президент…»

Scrack Arcata

- «Путин, самый умный руководитель на планете. Никто, не делает того, что делает он».

woodyfive

- «Честно говоря, даже мне, иностранке, было больно и душераздирающе видеть российского президента (Ельцина) вот таким…. Российский лидер должен быть достойным и сильным. Хорошо, что даже в своем пропитанном алкоголем уме Старый Борис что-то узнал в Путине.

Возможно, он увидел в нем все, что как он знал, никогда не увидит в себе, и захотел, чтобы это было у России. А может быть были другие причины. Не важно. Главное то, что теперь для меня абсолютно очевидно, почему Запад настолько ненавидит Путина. Он просто не тот человек, который будет танцевать вокруг США и петь для них «Калинку». Скорее он западных лидеров, по одному, выстроит перед собой в ряд».

Deborah Armstrong

ОБОБЩЕНИЕ

Никто не смог завоевать Россию в военном ключе, ни Гитлер, ни Наполеон, ни кто-либо иной, но кое – что действительно было успешно достигнуто нашими врагами – навязывание алкогольной культуры. Именно эта «культура», ослабляет наш генетический пул, заменяет превосходящие черты генетики на более слабые с каждым поколением.

В этой связи, пример Владимира Путина еще более важен, и кроме того, должен стать заразительным. Мы все знаем, что безалкогольное пиво, выглядит как алкогольное, и по всей видимости, именно его Путин и пьет в своих многочисленных эфирах и интервью.

Безалкогольное шампанское – аналогично, выглядит на камеру, как алкогольное. Вода, на вид как водка, и так далее. Думаю это, не нужно объяснять.

Алкоголь и табак – инструменты, используемые для вырождения генетики, и они уже принести нашей стране, гораздо больший бед, чем все поработители, вместе взятые.

К счастью, сейчас мир меняется с головокружительной быстротой, запреты и регулирования не успевают за развитием информационных технологий, и именно поэтому, у нас пока еще есть уникальная возможность получать ту информацию, которая раньше не досталась бы нам никогда.

Этим нужно пользоваться, но как именно, решает для себя каждый.

Источник: nashaplaneta.su