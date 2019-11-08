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Кто был прав?

11:21. 8 ноября 2019 216 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Российский историк спецслужб Александр Колпакиди о причинах развала СССР, национализме, бандитах и взглядах Ленина, Сталина и Троцкого.

Источник: https://youtu.be/8eX1iaukUxs

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9823 1257
    ХОХОЛ 8 ноября 2019 в 12:06

    Сталинидзе,Капакиди….
    Идите в опу хохло-генацвали….

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    -2
    • 639 473
      Золотой_драконХОХОЛ 8 ноября 2019 в 13:40

      С такой тенденцией скоро у нас негры будут главными историками России

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      • 9823 1257
        ХОХОЛЗолотой_дракон 8 ноября 2019 в 14:07

        А Пушкин кто?
        И историк тоже ))
        Ничего выжили как-то ))
        А этих так вообще никто не знает….
        Но при этом ради интереса провели НЕ ЖУРНАЛИЗДЫ а знакомые опросы в школе.
        -Кто такой Сталин?
        - Единогласно. Мудак.

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        -2
        • 7882 2719
          nikolayХОХОЛ 8 ноября 2019 в 15:46

          “А Пушкин кто?” У ХОХЛА сионисткое определение происхождения Пушкина, взятое из антирусских листовок, распространяемых на Украине фондом Сороса в начале 90-х годов. Привожу стихотворение А.С.Пушкина.

          Где враг!

          Пока не вникнет россиянин,
          Что враг ему не царь, не барин,
          Не вор и не аристократ,
          Не зарубежный попечитель, Не дымный город, не село,
          А сионисткое мурло.
          Пока он это не осилит
          И на словах и на делах,
          Томиться матери России
          В ЖИДОВСКИХ вражьих кандалах!..

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    • 340 308
      georgi tarabovХОХОЛ 8 ноября 2019 в 13:53

      АЛЬОША- РУССКИЙ ГЕРОЙ
      “Реми Майснер: правда о репрессиях Сталина”
      Первоисточник публикации: https://politikus.ru/video/124074-remi-maysner-pravda-o-repressiyah-stalina.html
      ——
      №8 kolovrat7241 Сегодня, 11:06 +3
      “Репрессии Сталина”- все больше звучит как комедия ,и вызывает улыбку. Один из главных фейков троцкистов!”
      ——–
      А много русских школьников знают кто ТГОЦКИ?
      СумнЮваюся !
      Давайте посмеемся-смехом ударим по „бездорожию“ в головах ,а тов. СТАЛИН жил ,и будет жить ,пока издеваемся над ним!
      Ето недостойно для печати , печатать заголовки фальшивые , и читаещего брата должен быть более умным ,чем даже самого автора , ,и миллионы на РУСИ ДОЛЖНЫ различать ирония , самоирония , сарказъм ,когда быстренко бегают по заголовками ,пока на остановке ждут, или надо помыть попе сынули, или когда на кухне борш кипит !
      А годы проходят, ,самые лучшие годы – аж нет-получается серый цвет в сознании:
      “- вроде были ” ГепГесии ” ,а вроде и нет- давай-ка я сбегаю в супермаркете за пивом !”
      Видно , не работают столь “умные ” статейки , если уже с холодной весной 1953г надо вбивать людям словестные трюки- а просто ефектнее будет ,показать дописка русского генерала до ХРУШЧОВА- где написано , что в ЕВРЕЙСКИХ ЛАГЕРЯХ ГУЛАГ ,с начальники БЕРГМАН, КОГАН, ЙЕГУДА ГЕРШОНОВИЧ И СИЕ , за периода 1921-41 -были репресии по отношение 600 000 чел -в основном КРИМИНАЛЬНЫЙ КОНТИНГЕНТ , УБИЙЦЫ , САДИСТЫ , ПЕДОФИЛЫ , и конечно виновные за саботаж против Сов. Властью !
      Ведь в те времена в США-страна без истории,были в тюрмах свыше 2 000 000 тюремщиков!
      Но Они пушистые ,и сбережения Гуских сенатароФ- тоже туды!
      И никакой контроль в медиях- каждый пейсател–конюнктюрщик поганит сознание людей ,жонглируя словечками, которые под пером Толстого ,Тургенева и Достоевского ( Пушкин отдыхает” во глубине Сибирских руд “) блестели как бисеры во феодальной Руси,а здесь они как гов–ые пули Гастреливают непорочное сознание молодым читателям – если можно надеятся на ето ,конечно !
      Попробуйте ,братя ,пропустить мой гневный коментар !Спосибо!
      С ув. – ваш читатель из Болгарии !

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      • 9823 1257
        ХОХОЛgeorgi tarabov 8 ноября 2019 в 14:10

        ВСЕ русские школьниким знают кто такой Троцкий.
        Троцкий создатель Рабоче-крестьянсмкой Красной армии.
        Активный участник революции.
        Один из уродов из БАНДЫ Ленина-Сталина

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        -2
  • 251 167
    Неохмыримые мстители 8 ноября 2019 в 13:22

    Кому интересно, можете скачать с файл-обменника RAR-архив с самодельной аудиокнигой:

    Бушков Александр – “Корабль дураков” (2011)

    Ссылка на архив: https://ru.files.fm/u/gnz65977

    В архиве имеются плей-листы для Виндозного плеера (PLAY_WMP.m3u)
    и для Фубара (PLAY_FOOBAR2000.fpl)
    Звук в формате MP3
    В качестве бонуса – портативный документ с книгой.

    Рекомендую слушать на Фубар, т.к. он умеет делать закладки.

    Будет удалён с раздачи: Dec 09, 2019

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