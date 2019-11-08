Кто был прав?
11:21. 8 ноября 2019 216 просмотров 7 коммент. Опубликовал: Владимир
Российский историк спецслужб Александр Колпакиди о причинах развала СССР, национализме, бандитах и взглядах Ленина, Сталина и Троцкого.
Источник: https://youtu.be/8eX1iaukUxs
Сталинидзе,Капакиди….
Идите в опу хохло-генацвали….
С такой тенденцией скоро у нас негры будут главными историками России
А Пушкин кто?
И историк тоже ))
Ничего выжили как-то ))
А этих так вообще никто не знает….
Но при этом ради интереса провели НЕ ЖУРНАЛИЗДЫ а знакомые опросы в школе.
-Кто такой Сталин?
- Единогласно. Мудак.
“А Пушкин кто?” У ХОХЛА сионисткое определение происхождения Пушкина, взятое из антирусских листовок, распространяемых на Украине фондом Сороса в начале 90-х годов. Привожу стихотворение А.С.Пушкина.
Где враг!
Пока не вникнет россиянин,
Что враг ему не царь, не барин,
Не вор и не аристократ,
Не зарубежный попечитель, Не дымный город, не село,
А сионисткое мурло.
Пока он это не осилит
И на словах и на делах,
Томиться матери России
В ЖИДОВСКИХ вражьих кандалах!..
АЛЬОША- РУССКИЙ ГЕРОЙ
“Реми Майснер: правда о репрессиях Сталина”
Первоисточник публикации: https://politikus.ru/video/124074-remi-maysner-pravda-o-repressiyah-stalina.html
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№8 kolovrat7241 Сегодня, 11:06 +3
“Репрессии Сталина”- все больше звучит как комедия ,и вызывает улыбку. Один из главных фейков троцкистов!”
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А много русских школьников знают кто ТГОЦКИ?
СумнЮваюся !
Давайте посмеемся-смехом ударим по „бездорожию“ в головах ,а тов. СТАЛИН жил ,и будет жить ,пока издеваемся над ним!
Ето недостойно для печати , печатать заголовки фальшивые , и читаещего брата должен быть более умным ,чем даже самого автора , ,и миллионы на РУСИ ДОЛЖНЫ различать ирония , самоирония , сарказъм ,когда быстренко бегают по заголовками ,пока на остановке ждут, или надо помыть попе сынули, или когда на кухне борш кипит !
А годы проходят, ,самые лучшие годы – аж нет-получается серый цвет в сознании:
“- вроде были ” ГепГесии ” ,а вроде и нет- давай-ка я сбегаю в супермаркете за пивом !”
Видно , не работают столь “умные ” статейки , если уже с холодной весной 1953г надо вбивать людям словестные трюки- а просто ефектнее будет ,показать дописка русского генерала до ХРУШЧОВА- где написано , что в ЕВРЕЙСКИХ ЛАГЕРЯХ ГУЛАГ ,с начальники БЕРГМАН, КОГАН, ЙЕГУДА ГЕРШОНОВИЧ И СИЕ , за периода 1921-41 -были репресии по отношение 600 000 чел -в основном КРИМИНАЛЬНЫЙ КОНТИНГЕНТ , УБИЙЦЫ , САДИСТЫ , ПЕДОФИЛЫ , и конечно виновные за саботаж против Сов. Властью !
Ведь в те времена в США-страна без истории,были в тюрмах свыше 2 000 000 тюремщиков!
Но Они пушистые ,и сбережения Гуских сенатароФ- тоже туды!
И никакой контроль в медиях- каждый пейсател–конюнктюрщик поганит сознание людей ,жонглируя словечками, которые под пером Толстого ,Тургенева и Достоевского ( Пушкин отдыхает” во глубине Сибирских руд “) блестели как бисеры во феодальной Руси,а здесь они как гов–ые пули Гастреливают непорочное сознание молодым читателям – если можно надеятся на ето ,конечно !
Попробуйте ,братя ,пропустить мой гневный коментар !Спосибо!
С ув. – ваш читатель из Болгарии !
ВСЕ русские школьниким знают кто такой Троцкий.
Троцкий создатель Рабоче-крестьянсмкой Красной армии.
Активный участник революции.
Один из уродов из БАНДЫ Ленина-Сталина
Кому интересно, можете скачать с файл-обменника RAR-архив с самодельной аудиокнигой:
Бушков Александр – “Корабль дураков” (2011)
Ссылка на архив: https://ru.files.fm/u/gnz65977
В архиве имеются плей-листы для Виндозного плеера (PLAY_WMP.m3u)
и для Фубара (PLAY_FOOBAR2000.fpl)
Звук в формате MP3
В качестве бонуса – портативный документ с книгой.
Рекомендую слушать на Фубар, т.к. он умеет делать закладки.
Будет удалён с раздачи: Dec 09, 2019