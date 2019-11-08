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Екатерина II Алексеевна. Великие фразы.

15:40. 8 ноября 2019 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Я имею честь быть русской, Я этим горжусь, Я буду защищать Мою Родину и языком, и пером, и мечом — пока у Меня хватит жизни...

 

Нет народа, о котором было бы выдумано столько лжи, нелепостей и клеветы, как народ русский.

 

  • Победителей не судят.

     

  • Управлять — значит предвидеть.

     

  • В свете ничего совершенного нет.

     

  • Мелкие слабости проходят сами собою.

     

  • Ложь изо всех вреднейших есть порок.

     

  • Я хвалю громко, а порицаю вполголоса.

     

  • Во всяком возрасте почитай родителей.
     
     
  • Народ, который поет и пляшет, зла не думает. 

     

  • Нет стыда признаться человеку в своей ошибке.

     

  • Сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу.

     

  • Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна.
     
     
  • Великое государство не может без учета населения жить.

     

  • Буде увидишь пороки ближнего, не оказывай ему свои осуждения.

     

  • Лучше оправдать десять виновных, чем обвинить одного невинного.
     
     
  • Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели их наказывать.
     
     
  • Дитя родителям оказывает благодарность покорностию и почтением.

     

  • Кто завистлив или желает того и сего, тому не дождаться веселья.

     

  • Таков неизбежный закон, что ошибка идет всегда следом за истиной.

     

  • Преодолевши какой ни на есть труд, человек чувствует удовольствие.

     

  • Всякое дитя родится неученым. Долг родителей есть дать детям учение.

     

  • Книги суть зерцало: хотя и не говорят, всякому вину и порок объявляют.

     

  • Гораздо легче делать приятное для всех, нежели, чтоб тебе все угождали.
     
     
  • Первое правило — делать так, чтобы люди думали, будто они сами хотят этого. 
     
     
  • Человек с посредственным умом, буде и труд приложит, искусен быть не может.

     

  • Мелочные правила и жалкие утонченности не должны иметь доступа к вашему сердцу.

     

  • Кто имеет веселье и веселиться не может, тот болен или отдается мыслям своим во угнетение.

     

  • Если бы я была мужчиной, то была бы непременно убита, не дослужившись до капитанского чина.
     
     
  • Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят, столько же, сколько уши, в которые входят. 

     

  • Меня обворовывают так же, как и всех, но это хороший знак и показывает, что есть что воровать.
  

Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора; отыскивайте истинное достоинство, хоть бы оно было на краю света: по большей части оно скромно и прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе.

Кто завистлив или желает того и сего, тому не дождаться веселья.

Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят, столько же, сколько уши, в которые входят.

Русский народ есть особенный народ в целом свете, который отличается догадкою, умом, силою. Я знаю это по двадцатилетнему опыту. Бог дал русским особые свойства…верю, взойдет звезда Востока, откуда должен воссиять свет, ибо там (в России) больше, чем где-нибудь хранится под пеплом духа, мощи и силы.

Я буду самодержицей: это моя должность. А Господь Бог меня простит: это его должность.

  •  
  • Лекарство от глупости еще не найдено. Рассудок и здравый смысл не то что оспа: привить нельзя. 

     

  • Никогда не позволяйте льстецам осаждать вас: давайте почувствовать, что вы не любите ни похвал, ни низостей 

     

  • В своих трудах и страдании прилично человеку иметь терпение, к людским же винам и погрешностям — великодушие.

     

  • Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае вам поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости.
     
     
  • Человек с добрым сердцем старается обращать всякую вещь и дело в добро; человек с дурным сердцем старается в добре найти злое.

     

  • Разврат дому есть: буде хозяйка любит слушать разные враки, а выслушав, с прибавлением сказывает оныя мужу, и муж тому верит.

     

  • Должно. возбуждати в них (юношестве) охоту ко трудолюбию и чтоб они страшилися праздности, как источника всякаго зла и заблуждения.

     

  • Сделай добро, дабы делать добро, а не ради того,чтоб приобресть похвалу или благодарность. Добрыя дела сами собою воздаяния приносят.
     
     
  • Снести то на сердце, чего другой снести не мог, есть опыт твердой души,но учинить то добро, чего другой учинить не мог, есть похвальное дело. 

     

  • Если государственный человек заблуждается, если он рассуждает плохо, принимает ошибочные меры, то целый народ испытывает пагубные следствия этого.
     
     
  • Государства, в которых не оказывается почтение государю, начальствующим, в которых не имеют почтения ни к старикам, ни к отцам и матерям, близки к падению.

 

  • Государства, в которых не оказывается почтение государю, начальствующим, в которых не имеют почтения ни к старикам, ни к отцам и матерям, близки к падению. 

     

  • Искусный стрелок, не попадая в цель, вину не кладет на лук или стрелы, но у самого себя в проронке требует отчета: однако для того бодрости духа и охоты не теряет. 

     

  • Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора; отыскивайте истинное достоинство, хоть бы оно было на краю света: по большей части оно скромно и «прячется где-нибудь» в отдалении. Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе. 

     

  • Всякий родитель должен воздерживаться при детях своих не только от дел, но и от слов, клонящихся к неправосудию и насильству, как-то: брани, клятвы, драк, всякой жестокости и тому подобных поступков, и не дозволять и тем, которые окружают детей его, давать им такие дурные примеры.
     
     
  • Будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и щедры; ваше величие да не препятствует вам добродушно снисходить к малым людям и ставить себя в их положение так, чтобы эта доброта никогда не умаляла ни вашей власти, ни их почтения. Выслушивайте все, что хоть сколько-нибудь заслуживает внимания; пусть все видят, что вы мыслите и чувствуете так, как вы должны мыслить и чувствовать. Поступайте так, чтобы люди добрые вас любили, злые боялись и все уважали. 

     

  • Доброй хозяйки должность есть: быть тихой, скромной, постоянной, осторожной; к Богу усердной, к свекру и свекрови почтительной; с мужем обходиться любовно и благочинно, малых детей приучать к справедливости и любви к ближнему; перед родственниками и свойственниками быть учтивой, добрыя речи слушать охотно, лжи и лукавства гнушаться; не быть праздной, но радетельной на всякое изделие и бережливой в расходах.

Источник: https://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43971932876/Ekaterina-II-Velikaya:-aforizmyi-i-tsitatyi?utm_referrer=mirtesen.ru

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