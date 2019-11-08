Екатерина II Алексеевна. Великие фразы.

Победителей не судят.

Управлять — значит предвидеть.

В свете ничего совершенного нет.

Мелкие слабости проходят сами собою.

Ложь изо всех вреднейших есть порок.

Я хвалю громко, а порицаю вполголоса.

Во всяком возрасте почитай родителей.





Народ, который поет и пляшет, зла не думает.

Нет стыда признаться человеку в своей ошибке.

Сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу.

Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна.





Великое государство не может без учета населения жить.

Буде увидишь пороки ближнего, не оказывай ему свои осуждения.

Лучше оправдать десять виновных, чем обвинить одного невинного.





Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели их наказывать.





Дитя родителям оказывает благодарность покорностию и почтением.

Кто завистлив или желает того и сего, тому не дождаться веселья.

Таков неизбежный закон, что ошибка идет всегда следом за истиной.

Преодолевши какой ни на есть труд, человек чувствует удовольствие.

Всякое дитя родится неученым. Долг родителей есть дать детям учение.

Книги суть зерцало: хотя и не говорят, всякому вину и порок объявляют.

Гораздо легче делать приятное для всех, нежели, чтоб тебе все угождали.





Первое правило — делать так, чтобы люди думали, будто они сами хотят этого.





Человек с посредственным умом, буде и труд приложит, искусен быть не может.

Мелочные правила и жалкие утонченности не должны иметь доступа к вашему сердцу.

Кто имеет веселье и веселиться не может, тот болен или отдается мыслям своим во угнетение.

Если бы я была мужчиной, то была бы непременно убита, не дослужившись до капитанского чина.





Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят, столько же, сколько уши, в которые входят.

Меня обворовывают так же, как и всех, но это хороший знак и показывает, что есть что воровать.