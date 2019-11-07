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Движение поездов в Крым откроется 23 декабря

19:57. 7 ноября 2019 189 просмотров 10 коммент. Опубликовал:


Официально объявлено о  сроках начала движения несуществующих поездов по несуществующему мосту в Крым.
Уже с 8 ноября можно приобретать билеты. Пассажирское сообщение откроется 23 декабря.

Из Москвы в Крым цена билета составит – 2,9 тыс. в купе и 9 тыс. в СВ. Время в пути – 33 часа
Из Питера в Крым цена билета составит – 3,5 тыс. в плацкарте и 3,9 тыс. в купе. Время в пути – 43,5 часа.
Цена не окончательная и будет меняться.

По ценам получается так, что зимой и часть весны/осени дешевле и быстрее будет летать на самолете – там билеты порой можно за 2200-2600 найти, в худшем случае 3000-3500 (плюс если из Севастополя ехать до аэропорта это еще от 500 на дорогу если на автобусе и от 1400 на такси).
А вот летом, когда билеты могут и за 10 тыс. переваливать (особенно в пик курортного сезона), поезд хоть по времени и долгий, но зато куда как более дешевый вариант, так что будущим летом наверняка получится как минимум разок затестить.

Само собой, после открытия железнодорожного сообщения, можно быть уверенным, что Крым продожит ставить туристические рекорды – 2019-й уже стал самым успешным туристическим годом для Крыма со времен СССР, а ведь потенциал роста еще далеко не исчерпан, особенно при повышении транспортной доступности и туристического сервиса.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5407022.html

Метки: железные дороги, инфраструктура, крым, Крымский мост, транспорт

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1563 1275
    Женечка 7 ноября 2019 в 21:12

    А что опоры контактной сети прифотошопить не сумели? Привет, электровоз. Привет, тепловоз. Привет, электровоз. С ветерком, видимо, не получится.

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    • 6589 5955
      StelmЖенечка 7 ноября 2019 в 23:24

      Не злорадствуйте. Все будет как обещали. И с ветерком.

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      1
      • 1563 1275
        ЖенечкаStelm 7 ноября 2019 в 23:33

        Поговорим об этом, когда мост рухнет сам, а этому поспособствует грязевой вулкан, который извергается раз в 8-10 лет, вызывающий ледоход суровых азовских льдин толщиной 3 метра, которые снесут голографические опоры моста, нарисованные на Мосфильме.

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        -1
        • 9803 1273
          ХОХОЛЖенечка 7 ноября 2019 в 23:45

          Там не закрытый перелом а открытый.
          И вулкан не грязевой а как в Йелоустоуне.
          Жуть-жуткая ))
          Придется суровые азовские льдины сурово взрывать суровым сапёрам.
          Вот только смогут-ли три метра бронельда?
          Молчит наука ))

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          • 1563 1275
            ЖенечкаХОХОЛ 8 ноября 2019 в 0:00

            Еще тектонические подвижки, мост провалится в ил, из-за установки железнодорожной арки просели опоры и мостостроители не смогли состыковать пролеты. Вроде теперь все укрофейки перечислены.

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        • 6589 5955
          StelmЖенечка 8 ноября 2019 в 0:54

          =когда мост рухнет сам,=
          Он может рухнуть,но только благодаря силой мысли миллионов украинцев и Женечки,для которых мост еще до недавнего времени был фейком и голограммой. Он обязательно рухнет,Вы Женечка отдохните пока в ожидании:)

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          1
  • 6076 5498
    жора шапов 7 ноября 2019 в 21:26

    Маршрут надо поменять : Москва – Харьков -Запорожье – Джанкой – Симферополь. К лету.

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    -1
  • 14405 10943
    Ъ 7 ноября 2019 в 21:42

    Скоро все поезда России будут пускаться на Крым.Это 100 процентный факт.Как бы…Сочи,Новоросийск,Анапа…маленько не дополучат денежков…Не беда.У меня кинутые банки…Поеду на плато Путорана,если повезет с погодой.Внутренняя свобода не граничит с жарой…Пока в этом сегменте тюрьмы посовершенствуюсь…Или на гейзеры…Так ловко моя не присобленность к жаре совместилась с неприятием банковской системы…

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    0
    • 1563 1275
      ЖенечкаЪ 7 ноября 2019 в 22:34

      Там и до Таймыра не далеко. Можете, по совету Хохла, посетить с экскурсией бурильщиков и их дворцы. Если, конечно, “не один орган рабочий а остальное из задницы.”

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      1
  • 1930 1154
    чужой 7 ноября 2019 в 23:38

    Без разрешения СБУ ездить будет запрещено.

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