Движение поездов в Крым откроется 23 декабря

Официально объявлено о сроках начала движения несуществующих поездов по несуществующему мосту в Крым.Уже с 8 ноября можно приобретать билеты. Пассажирское сообщение откроется 23 декабря.Цена не окончательная и будет меняться.По ценам получается так, что зимой и часть весны/осени дешевле и быстрее будет летать на самолете – там билеты порой можно за 2200-2600 найти, в худшем случае 3000-3500 (плюс если из Севастополя ехать до аэропорта это еще от 500 на дорогу если на автобусе и от 1400 на такси).А вот летом, когда билеты могут и за 10 тыс. переваливать (особенно в пик курортного сезона), поезд хоть по времени и долгий, но зато куда как более дешевый вариант, так что будущим летом наверняка получится как минимум разок затестить.Само собой, после открытия железнодорожного сообщения, можно быть уверенным, что Крым продожит ставить туристические рекорды – 2019-й уже стал самым успешным туристическим годом для Крыма со времен СССР, а ведь потенциал роста еще далеко не исчерпан, особенно при повышении транспортной доступности и туристического сервиса.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5407022.html