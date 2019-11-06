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Япония будет сбивать российские самолёты над Курилами — японские СМИ

18:19. 6 ноября 2019 284 просмотра 5 коммент. Опубликовал:
Источник: ИА Версия @ Артемий Белозерский

Японское издание Sankei Shimbun сообщило, что Япония отныне будет сбивать российские самолёты над Курилами. Министр обороны Японии Такэси Ивая отдал приказ силам самообороны Японии сбивать российские военные самолёты, если они будут совершать свои полёты над южными Курильскими островами. Япония по-прежнему считает Южные Курилы своими «северными территориями» и крайне болезненно реагирует на любую военную активность России в этом регионе. Но такая «самоубийственная» реакция прозвучала впервые.

Возможно это агрессивное поведение вызвано тем, что недавно российские ВС проводили на полигонах Приморья и Сахалинской области масштабные военные учения. В учениях было задействовано до восьми тысяч военнослужащих, три тысячи танков, самоходная артиллерия и другие сухопутные силы, а также 50 истребителей. В учениях были задействованы и воинские части, дислоцированные на Курильских островах. По этому поводу националистические японские СМИ устроили настоящую истерику, хотя целью учений была лишь отработка защиты российской территории от возможной агрессии.

Вот и сейчас заявление Такэси Ивая сначала показалось фейком, так-как о нём сообщила газета Sankei Shimbun. Как известно, эта газета является рупором японских реваншистов и специализируется на разжигании ненависти у японцев к «северным оккупантам».

Тем не менее, информация о приказе японского министра подтвердилась.

Реакция от российского Министерства обороны последовала незамедлительно. Представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил японской стороне, что ее намерения, если они будут реализованы, Россия будет считать прямой агрессией и такие действия японских военных немедленно вызовут со стороны ВС РФ «самую жёсткую реакцию». На военно-дипломатическом языке это означает возможность начала ответных военных действий.

И Япония, что называется, мгновенно «сдулась».

«Япония вынуждена принести России официальные извинения в связи с угрозой, выдвинутой министром обороны Такэси Ивая. Слова министра вызывают у нас глубочайшее сожаление, мы оцениваем их, как неуместные. Токио готов продолжать диалог и предоставить запрашиваемые Москвой гарантии», — сообщил Мунэо Судзуки, советник по вопросам обороны и безопасности Японии.

Так-что «немного повоевать» господину японскому военному министру не дадут.

Источник: https://nstarikov.ru/japonija-budet-sbivat-rossijskie-samoljoty-nad-kurilami-japonskie-smi-110021

Метки: чит.клуб

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