Нешаблонные действия российской субмарины пробудили у стран НАТО страх времён холодной войны

Российская подводная лодка совершила ровно то, для чего и была создана.

И это вызывало беспокойство в НАТО.

Многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка Б-265 «Краснодар» кралась через Средиземное море в Чёрное – к новому месту базирования.

Но по пути субмарине предстояло выполнить боевую задачу.

НАТО знали, что мимо будет проходить новая подводная лодка. А новые субмарины всегда вызывают огромный интерес.

Насколько она шумная? Какова её акустическая скрытность? Надолго ли хватает заряда батарей? Установлено ли на борту новое оборудование?

Выяснить это пыталось несколько натовских противолодочных кораблей. С авианосца «George H.W. Bush» с ядерной силовой установкой поднялись противолодочные вертолёты «Seahawk». Новый противолодочный самолёт P-8 Poseidon, базирующийся в Италии, также не остался в стороне.

Подпись к изображению: Противолодочный фрегат «Somerset «сопровождает подлодку «Краснодар» по пути в Сирию. НАТО желал оценить боевой потенциал субмарины и стал свидетелем более чем наглядной презентации российского оружия

Но Россия не собиралась играть в кошки-мышки. Подводная лодка «Краснодар» покинула северную базу ВМФ России и прошла через все Северное море в надводном положении. Вереница натовских кораблей, среди которых был и британский фрегат «Somerset», следила за ней, ожидая, когда же та начнёт погружение.

Но этого не случилось. Когда лодка в надводном положении достигла берегов Ливии, Министерство обороны России внезапно предупредило международные авиалинии о том, что в близлежащем к побережью районе будут проводиться военные учения.

Это была презентация, зрителями которой стали Египет и другие страны, подумывающие о приобретении тихих субмарин с неядерной силовой установкой.

Подпись к изображению: «Краснодар» наносит ракетный удар по целям в Сирии

Неожиданно 29 мая был нанесен удар крылатыми ракетами по осаждённому сирийскому городу Пальмира. Это были российские ракеты. И залп был произведен с борта «Краснодара».

Ситуация кардинально изменилась. И возник тревожный вопрос: кто за кем охотился?

Не по сценарию

Аналитик и историк Александр Кларк говорит, что российский удар прошёл по-новому.

Изначально это была привычная игра в кошки-мышки. Российская субмарина пыталась соблюдать скрытность, но без фанатизма. Силы Америки и НАТО старались не упустить подлодку из виду, но также без фанатизма.

Ни одна из сторон не хотела «ходить с козырей».

А потом «Краснодар» выпустил ракеты по целям в Сирии.

«Как правило, российские военные “мухлюют” на учениях – координаты цели уточняются с помощью наземных сил, надводных кораблей или вертолётов. Но в случае с “Краснодаром” этого не произошло, а значит, подлодка получила гораздо более точные координаты. За действиями России следил весь мир, и военные, должно быть, были твёрдо уверены в том, что всё пройдёт как положено, – рассказывает Кларк. – Более того, “Краснодар” не всплывал на поверхность на сеанс связи или для нанесения удар, как это обычно делалось в последние 10-15 лет».

Проще говоря, субмарина «Краснодар» действовала в боевых условиях.

Теперь подводная лодка стремилась оставаться незамеченной, максимально соблюдая скрытность, чтобы не выдать противнику свое местоположение и позицию для ракетной стрельбы.

Но за «Краснодаром» и российским сторожевым кораблём «Адмирал Эссен» следили.

Натовский фрегат «Somerset» и базирующийся на его борту вертолёт «Wildcat» патрулировали район.

«Скорее всего, командир российской подводной лодки принадлежит новому поколению, он моложе, немного агрессивнее и не сомневается в возможностях своей техники и экипажа, – рассказывает Кларк. – Может быть, он решился на некий трюк, не желая смириться с ролью лёгкой добычи? Сейчас об этом ходит множество слухов».

В чём именно заключался «трюк» – неизвестно.

«Краснодару» удалось «испариться»? Может, субмарине удалась учебная атака на натовские корабли? Или подводная лодка затаилась, а потом застигнула корабли НАТО врасплох неожиданным сигналом гидролокатора?

Новая фаза игры в кошки-мышки времен холодной войны продлилась несколько недель.

Примечательно, что все это происходило на фоне того, что истребитель F/A-18, поднявшийся в небо с палубы авианосца «George H.W. Bush», сбил сирийский истребитель.

В ответ Москва грозилась начать сбивать американские истребители.

Пять дней спустя находящаяся в подводном положении субмарина «Краснодар» выпустила ещё несколько крылатых ракет по целям в Сирии.

В это время авианосец «George H.W. Bush» находился в водах Восточного Средиземноморья к югу от Кипра.

«Они играли мускулами», – рассказал в интервью для Wall Street Journal контр-адмирал ВМС США Кеннет Уайтселл, возглавляющий АУГ авианосца «George H.W. Bush». Уайтселл добавил, что за ракетными стрельбами вели наблюдение французский фрегат и средства американской воздушной разведки.

Но не превратился ли охотник в добычу?

Кларк отмечает: «Если бы всё прошло как обычно, этому не уделили бы внимания, но если «Краснодару» удалось провернуть пару трюков…»

На новый лад

Подводные лодки класса Kilo (российские субмарины проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка») чем-то новым не считаются. Они в той или иной форме существуют с 1980-х годов.

Но «Краснодар» – это значительно усовершенствованный вариант.

Москва желает продавать субмарины за твёрдую валюту, которая ей так необходима в связи с санкциями, введёнными против России из-за аннексирования Крыма в 2014 году.

Поэтому субмарина «Краснодар» и ей подобные позиционируются как самые тихие в мире подводные корабли.

Российские СМИ утверждают, что в НАТО новую подлодку прозвали «Чёрная дыра».

«Это чушь, – говорит Кларк. – Но “Краснодар”, возможно, самая тихая из подлодок класса Kilo, и используя для движения лишь батареи, в шумном Средиземноморье она способна создать проблемы даже для НАТО».

По словам Кларка, интересна конструкция «Краснодара», которую, похоже, можно назвать весьма успешной.

«Россия продолжит строить такие субмарины не только для себя, но и для других. Вьетнам, Алжир, Индия и Иран захотят приобрести эти подлодки. Определённо, предложением заинтересуется Китай. Подобные «Краснодару» субмарины могут оснащаться крылатыми ракетами, и они в основном будут обеспечивать морскую оборону – выставляя мобильные минные поля, которые также способны нанести высокоточный удар. Именно этого Австралия хочет добиться от субмарин «Collins», Япония – от подлодок «Sory»u, а Израиль – от «Dolphin». Разница в том, что у России, судя по всему, уже появилась такая возможность, и Москва может ею бравировать».

В России ведутся две новые разработки подводных лодок.

Обе субмарины оснащены ядерными силовыми установками.

Проект «Борей» – это новое поколение подводных лодок, вооружённых баллистическими ракетами. Это краеугольный камень и самая живучая часть ядерного арсенала России.

Уничтожать американские авианосцы (такие как «George H.W. Bush») призваны многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень».

Издание Wall Street Journal утверждает, что одна из лодок проекта, «Казань», могла тайно проследить за «George H.W. Bush» и новейшим британским авианосцем «Queen Elizabeth» во время августовских учений в Северной Атлантике.

Если это правда, то к использованию подводных лодок начинают прибегать столь же активно, как во время холодной войны.

«ВМС Запада, изнурённые быстрым темпом проведения операций и сокращением финансирования, могут этого не перенести», – отметил Кларк.

перевод Антон Комаров

Jamie Seidel (news.com.au, Австралия)

источник news.com.au/technology/a-ru…

Источник: nnm.me